Глава МИД Приднестровья Игнатьев обвинил Молдавию в инвестициях в войну

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Кишинев находится в плену ошибочной парадигмы, продолжая инвестировать в войну, а не в мир. Вместо того чтобы решать конфликт посредством укрепления доверия и нахождения устойчивых компромиссных решений, там предпочитают двигаться по пути эскалации напряженности и бряцания оружием», – заявил Игнатьев РИА «Новости».

По его словам, население обоих берегов Днестра обеспокоено процессами милитаризации Молдавии и не желает возвращения к военной конфронтации. Тирасполь регулярно предлагает соседям подписать декларацию о приверженности мирным подходам, чтобы послать четкий сигнал гражданам и снять накопившуюся напряженность.

Однако молдавская сторона намеренно политизирует эту инициативу и отказывается от конструктивного диалога. В июле лидер непризнанной республики Вадим Красносельский подтверждал, что Кишинев отверг переданный в мае проект мирного документа.

Стратегия обороны Молдавии до 2034 года предполагает сближение с НАТО и увеличение военных расходов до 1% ВВП, а также прямо называет угрозой российский миротворческий контингент. При этом конституция закрепляет нейтральный статус государства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в Тирасполе назвали фикцией нейтральный статус Молдавии.

Ранее российские дипломаты в Кишиневе отреагировали на высказывания европейских политиков о безопасности.

Также аналитики отметили попытки Бухареста втянуть Украину в приднестровский конфликт.