Задания устного экзамена по истории составили на основе госучебников

Рособрнадзор: Задания устного экзамена по истории основаны на госучебниках

Tекст: Дарья Григоренко

Как указали в ведомстве, «задания экзамена основаны только на содержании государственных учебников по истории», передает РИА «Новости».

Апробация устного экзамена по истории в девятых классах проходит в октябре и ноябре в нескольких регионах России. Задания апробационного экзамена находятся в открытом доступе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Рособрнадзор решил добавить по одному заданию для двух предметов ЕГЭ.

Летом глава ведомства рассказал о праве пересдать устный экзамен по истории.

В марте Минпросвещения заявило, что устный экзамен по истории станет допуском к ОГЭ.