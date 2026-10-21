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    21 октября 2026, 09:17 • Новости дня

    Путин направил приветствие участникам форума «Россия – спортивная держава»

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям XIV Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава» в Красноярске, выразив уверенность в успешном запуске проектов по продвижению здорового образа жизни.

    Владимир Путин отметил символичность проведения мероприятия в Красноярске, который по праву славится богатым опытом организации соревнований самого высокого уровня, следует из приветствия президента на сайте Кремля.

    «Уверен, что XIV Международный спортивный форум «Россия – спортивная держава», собравший прославленных атлетов, тренеров и наставников, руководителей профильных ведомств и федераций, пройдет успешно, станет площадкой для запуска новых интересных идей и проектов, направленных на продвижение ценностей здорового и активного образа жизни, послужит укреплению плодотворных связей с нашими зарубежными партнерами», – заявил Путин.

    Президент добавил, что в Красноярске создана современная, комфортная и доступная спортивная инфраструктура, включающая оснащенные передовым оборудованием стадионы, многофункциональные комплексы, ледовый дворец и тренировочные базы. По его словам, эти достижения позволили городу стать столицей Всемирной зимней универсиады в 2019 году и встретить участников Всероссийского фестиваля студенческого спорта в начале 2026 года. Также он напомнил о проходящем в крае международном турнире памяти двукратного олимпийского чемпиона Ивана Ярыгина.

    21 октября 2026, 03:35 • Новости дня
    Песков: СМИ из недружественных стран пригласят на пресс-конференцию Путина
    Песков: СМИ из недружественных стран пригласят на пресс-конференцию Путина
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Представители средств массовой информации из недружественных государств смогут принять участие в большой пресс-конференции президента России Владимира Путина, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

    Пескову был задан вопрос о том, позовут ли на пресс-конференцию журналистов из недружественных стран, передает ТАСС.

    «Примут участие. Да, пригласим – так же, как и всегда это делаем», – подчеркнул Песков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Песков сообщил о проведении прямой линии с главой государства в декабре.

    В начале месяца он сообщил, что прямая линия и пресс-конференция Путина уже готовятся.

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    20 октября 2026, 23:13 • Новости дня
    Трамп попросил Путина освободить американского наемника ВСУ
    Трамп попросил Путина освободить американского наемника ВСУ
    @ Пресс-служба Мосгорсуда/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что во время обсуждения двусторонних вопросов попросил президента России Владимира Путина освободить американца Стивена Хаббарда, осужденного в России по делу о наемничестве.

    «Я обсуждал с президентом Путиным господина Хаббарда. Мы подробно говорили об этом. Я попросил его освободить Хаббарда. Посмотрим, что произойдет», – сказал Трамп, добавив, что хотел бы видеть американца на родине.

    Заместитель главы МИД России Сергей Рябков, комментируя во вторник сообщения СМИ о возможном освобождении Хаббарда, заявил, что профильные ведомства России и США продолжают диалог по вопросу освобождения заключенных, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Хаббард осужден в России за участие в боевых действиях на стороне ВСУ.

    В октябре 2024 года Мосгорсуд приговорил Хаббарда к шести годам и десяти месяцам колонии.

    Хаббард, уроженец Мичигана, жил на Украине с 2014 года и с февраля 2022 года вступил в ряды украинских вооруженных сил, получая тысячу долларов в месяц.

    В доход российского государства было обращено 142 тыс. гривен, что эквивалентно более 3 тыс. долларов, находившихся в распоряжении Хаббарда. Мужчина полностью признал свою вину.

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    20 октября 2026, 20:20 • Видео
    «Альтернатива для Германии» продолжает удивлять

    Руководство партии «Альтернатива для Германии» сделало несколько заявлений, на которые стоит обратить внимания. Обращать внимание на заявления канцлера Фридриха Мерца, напротив, не стоит.

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    21 октября 2026, 11:24 • Новости дня
    Политолог оценил просьбу Трампа к Путину освободить американского наемника ВСУ

    Политолог Данилин: Американский наемник ВСУ Хаббард стал ценным обменным активом

    Политолог оценил просьбу Трампа к Путину освободить американского наемника ВСУ
    @ Пресс-служба Мосгорсуда/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Россияне, отбывающие сроки в США, осуждены преимущественно по экономическим и технологическим статьям. Политолог Павел Данилин в разговоре с газетой ВЗГЛЯД предположил, что Вашингтону придется предложить что-то ценное, чтобы Россия согласилась отпустить американского наемника Стивена Хаббарда. Он допускает, что Москва может пойти на такой шаг с учетом текущей внешнеполитической динамики.

    «Наемничество относится к категории тяжких преступлений. Американец Стивен Хаббард, осужденный по этой статье, должен понести наказание по всей строгости российского закона», – отметил политолог Павел Данилин, доцент Финансового университета при правительстве РФ.

    Вместе с тем США традиционно стремятся вернуть на родину любых граждан собственной страны, оказавшихся в заключении за рубежом. «Штаты не просто добиваются освобождения: зачастую речь идет о том, чтобы осужденный отбывал наказание уже на американской территории», – напомнил собеседник.

    Впрочем, оговорился эксперт, в случае Хаббарда такой сценарий, по всей видимости, не рассматривается. Как бы то ни было, наемник становится ценным обменным активом в диалоге Москвы и Вашингтона. В американских тюрьмах нет россиян, чьи дела сопоставимы по характеру с обвинением Хаббарда. Там отбывают наказание граждане РФ в основном по экономическим и технологическим статьям – например, по делам в сфере IT и «серого импорта».

    При этом Москва может согласиться освободить Хаббарда. «Нас в целом устраивает внешняя политика США в последние дни. Почему бы не помочь в связи с этим Дональду Трампу?» – риторически заключил Данилин.

    Ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что попросил президента России Владимира Путина освободить воевавшего на стороне ВСУ американца Стивена Хаббарда, осужденного за наемничество, сообщает РИА «Новости». «Я обсуждал с президентом Путиным господина Хаббарда. Мы подробно говорили об этом. Я попросил освободить Хаббарда. Посмотрим, что произойдет», – сказал Трамп.

    В то же время замглавы МИД России Сергей Рябков сообщил, что профильные российские и американские ведомства ведут диалог по вопросу освобождения заключенных. «Что касается разных обменов, которые имели место до этого, то наши спецслужбы продолжают регулярные контакты на этот счет», – подтвердил в свою очередь представитель Кремля Дмитрий Песков.

    По информации Reuters, вопрос Хаббарда может быть обсужден в ходе визита в Россию специального посланника президента США Стивена Уиткоффа. Вашингтон работает над возвращением осужденного американца на родину, заявил глава Госдепа Марко Рубио.

    Хаббард – 73-летний бывший школьный учитель из Мичигана. С 2014 года он проживал на Украине с местной гражданской женой. При этом американец так и не выучил русский или украинский языки и почти не контактировал с местным населением, сообщает The Guardian.

    В феврале 2022 года Хаббард заключил контракт с батальоном территориальной обороны Изюма. Боец получал денежное довольствие – тысячу долларов в месяц. Гражданин США прошел обучение, его обеспечили оружием и боеприпасами.

    Однако боевой путь американца продлился два месяца. В апреле он был задержан российскими военными. В октябре 2024 года Мосгорсуд приговорил фигуранта к шести годам и десяти месяцам колонии по делу о наемничестве. Свою вину мужчина признал. Наказание он отбывает в колонии общего режима в Мордовии.

    Между тем в среду сотрудники ФСБ задержали гражданина Германии, который участвовал в боевых действиях на стороне украинской армии и дезертировал из-за невыплаты обещанного денежного вознаграждения.

    С 2004 по 2010 год задержанный принимал участие в боевых действиях в Афганистане в составе немецкого контингента. Позднее он участвовал в вооруженных конфликтах на территории Сомали и Сирии. С 2016 по 2018 год иностранец служил снайпером в одном из подразделений территориальной обороны на Украине.

    В ноябре 2025 года наемник вернулся на Украину и подписал трехлетний контракт. Он не получил обещанных денег и дезертировал. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о наемничестве.

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    21 октября 2026, 12:31 • Новости дня
    Уиткофф поблагодарил Путина за освобождение американского наемника ВСУ
    Уиткофф поблагодарил Путина за освобождение американского наемника ВСУ
    @ Кристина Соловьева/POOL/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф на встрече в Петербурге выразил благодарность Владимиру Путину за освобождение американца Стивена Хаббарда, осужденного за участие в боях на стороне ВСУ.

    Встреча проходит в Константиновском дворце в Петербурге. С российской стороны в переговорах участвуют помощник президента Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев, передает РИА «Новости».

    «Господин президент, во-первых, я хотел бы Вас поблагодарить, я хотел бы поблагодарить Вас от лица нашего президента, я благодарю Вас от лица Соединенных Штатов, делаю я это потому, что Российская Федерация освободила Стивена Хаббарда», – сказал Уиткофф.

    Стивен Хаббард – 73-летний уроженец Мичигана, проживавший на Украине с 2014 года. В феврале 2022 года он заключил контракт с батальоном территориальной обороны Изюма с окладом не менее тысячи долларов в месяц. В апреле того же года его задержали российские военные.

    В октябре 2024 года Мосгорсуд приговорил американца к шести годам и десяти месяцам колонии по делу о наемничестве. Свою вину мужчина признал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Владимир Путин начал встречу со Стивом Уиткоффом в Петербурге.

    В переговорах приняли участие Юрий Ушаков и Кирилл Дмитриев.

    Во вторник президент США Дональд Трамп попросил Владимира Путина освободить американского наемника ВСУ.

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    20 октября 2026, 18:48 • Новости дня
    Лавров рассказал о подготовке встреч Путина на саммите АТЭС в Китае

    Лавров: Контакты Путина на ноябрьском саммите АТЭС в Китае прорабатываются

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МИД Сергей Лавров сообщил, что контакты президента Владимира Путина на предстоящем саммите АТЭС в Китае сейчас находятся в стадии активной проработки.

    По его словам, контакты главы российского государства на предстоящем саммите АТЭС в Шэньчжэне находятся в проработке, об их конфигурации будет объявлено своевременно, пишет ТАСС.

    «В ноябре – саммит АТЭС в Шэньчжэне. Президент России Владимир Путин едет туда. Сейчас идут разговоры о конфигурации контактов на высшем уровне. Все это в проработке. В свое время будет об этом объявлено», – заявил Лавров.

    Соответствующее заявление министр иностранных дел сделал в ходе встречи с выпускниками вузов, которые были впервые приняты на дипломатическую службу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Лавров анонсировал визит Путина в Шэньчжэнь на саммит АТЭС. Китай поприветствовал встречу Путина и Си Цзиньпина в рамках форума.

    Кремль пока не подтвердил возможную встречу Путина и президента США на этом мероприятии.

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    21 октября 2026, 12:52 • Новости дня
    Путин заявил о готовности поставлять российские удобрения в США
    Путин заявил о готовности поставлять российские удобрения в США
    @ Кристина Соловьёва/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин сообщил о возможности осуществлять масштабные поставки удобрений американским фермерам.

    «Что касается фермеров, я знаю, президент Трамп даже упоминал об этом в наших телефонных разговорах. Мы могли бы поставлять и удобрения в большом количестве на американский рынок», – приводит слова Путина РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Путин поблагодарил Трампа за внимание к урегулированию на Украине.

    Во вторник президент США попросил освободить американского наемника ВСУ.

    В воскресенье Министерство энергетики США назвало выгодными поставки дизеля из России.

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    21 октября 2026, 12:58 • Новости дня
    Путин объявил о скорой отправке первого танкера с российским дизтопливом

    Путин: Россия отправит первый танкер с 40 тыс. тонн дизтоплива через два-три дня

    Путин объявил о скорой отправке первого танкера с российским дизтопливом
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин на встрече со спецпосланником США Стивом Уиткоффом заявил, что первый танкер с 40 тыс. тонн российского дизельного топлива будет отправлен через два-три дня.

    Переговоры главы государства и американского представителя проходят в Константиновском дворце в Петербурге. В ходе встречи российский лидер отметил, что Москва прямо сейчас готовит отгрузки нескольких судов с дизельным топливом, передает РИА «Новости».

    «Первый танкер уйдет через 2-3 дня, 40 тыс. тонн, и пойдут один за другим», – сообщил Путин.

    Также Путин добавил, что после объявления о поставках дизеля в США цены на мировых рынках на этот вид топлива упали сразу на 5-6%. Прямо сейчас Россия готовит отгрузку сразу нескольких танкеров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент США Дональд Трамп поблагодарил Владимира Путина за решение об экспорте дизеля.

    Президент России выразил признательность американскому коллеге за внимание к урегулированию на Украине.

    Представители США потребовали от Киева прекратить удары по нефтеперерабатывающим заводам России.

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    21 октября 2026, 12:00 • Новости дня
    Путин начал встречу с Уиткоффом в Петербурге

    Путин начал встречу с Уиткоффом в Константиновском дворце

    Путин начал встречу с Уиткоффом в Петербурге
    @ Кристина Соловьёва/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин начал встречу со специальным посланником президента США Стивом Уиткоффом в Константиновском дворце в Петербурге.

    Переговоры российского лидера с американским дипломатом начались в Константиновском дворце, передает РИА «Новости».

    С российской стороны во встрече принимают участие помощник президента Юрий Ушаков и генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду помощник президента Юрий Ушаков отметил, что ситуация на Украине станет частью повестки встречи Владимира Путина и Стива Уиткоффа.

    Во вторник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков выразил надежду на скорую беседу политиков.

    Спецпосланник президента США запланировал проведение переговоров в России.

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    21 октября 2026, 12:34 • Новости дня
    Уиткофф сообщил Путину о прогрессе на переговорах в Осло

    Уиткофф рассказал Путину о прогрессе на переговорах в Осло

    Tекст: Вера Басилая

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Петербурге заявил, что завершившиеся в Норвегии переговоры оказались продуктивными.

    «Я проинформирую вас о результатах переговоров, которые прошли в Осло. Я считаю, что переговоры были продуктивными, и хотел бы сказать, что есть подвижки вперед – я проинформирую вас о них», – цитирует Уиткоффа РИА «Новости».

    Во вторник в норвежской столице завершились многосторонние переговоры по украинскому урегулированию. В них приняли участие Владимир Зеленский, президент Финляндии Александр Стубб, премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере и Стив Уиткофф, а также по видеосвязи подключился зять американского лидера Джаред Кушнер.

    Президент Владимир Путин начал встречу со специальным посланником президента США Стивом Уиткоффом в Константиновском дворце в Петербурге.

    Владимир Путин спросил спецпосланника США Стива Уиткоффа об итогах переговоров в Норвегии.

    Помощник российского лидера Юрий Ушаков отмечал, что ситуация на Украине станет частью повестки встречи Путина и Уиткоффа.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что России нужен мир, а не перемирие.

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    20 октября 2026, 17:07 • Новости дня
    Глава Минфина США ушел от ответа на вопрос о визите Путина на саммит G20

    Глава Минфина США Бессент ушел от ответа на вопрос о визите Путина на саммит G20

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр финансов США Скотт Бессент ушел от ответа на вопрос о визите президента России Владимира Путина на саммит G20 в Майами.

    «Я пока не видел от него ответа на приглашение – ни подтверждения, ни отказа», – заявил Бессент, отвечая на вопрос об ожиданиях относительно участия Путина в G20. Его слова приводит РИА «Новости».

    Саммит G20 пройдет в Майами 14-15 декабря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в Кремле сообщили, что решение о поездке Путина на саммит G20 в Майами пока не принято.

    Ранее шерпа России назвал условие участия Путина в саммите G20.

    До этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал о неопределенности с визитом Путина на G20.

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    21 октября 2026, 11:16 • Новости дня
    Норвегия объявила о возвращении Уиткоффа в Осло после встречи с Путиным

    Премьер Норвегии: Уиткофф вернется в Осло после переговоров с Путиным

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил, что специальный посланник президента США Стив Уиткофф после встречи с президентом России Владимиром Путиным в Петербурге вернется в Осло для продолжения переговоров по Украине.

    Американский чиновник намерен и дальше обсуждать урегулирование украинского кризиса в норвежской столице, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал NRK.

    «Думаю, нас ждет еще одна встреча в аэропорту. Ожидается некоторая обратная связь», – отметил Стере.

    Во вторник в Осло завершились многосторонние переговоры по украинскому урегулированию с участием Владимира Зеленского, президента Финляндии Александра Стубба, Стере и Уиткоффа. К ним дистанционно подключился зять американского лидера Джаред Кушнер. В среду в Константиновском дворце в Петербурге спецпосланника примет Владимир Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду помощник главы российского государства Юрий Ушаков сообщил, что ситуация на Украине войдет в повестку встречи с Уиткоффом.

    Агентство Reuters рассказало о планах спецпосланника доложить о прогрессе в переговорах с Зеленским.

    Стере поделился подробностями прошедшего в Осло обсуждения.

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    21 октября 2026, 12:50 • Новости дня
    Путин: Американский наемник Хаббард находится в Пулково

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Осужденный за наемничество в России гражданин США Стивен Хаббард находится в петербургском аэропорту Пулково, сообщил президент Владимир Путин.

    «Он в аэропорту Пулково», – цитирует главу государства РИА «Новости».

    Путин в среду в Константиновском дворце в Петербурге проводит встречу со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.

    Стивен Хаббард, 73-летний уроженец штата Мичиган, с 2014 года проживал на Украине. В феврале 2022 года он заключил контракт с батальоном территориальной обороны Изюма с окладом не менее тысячи долларов в месяц. Получив оружие и боеприпасы, он служил в украинских войсках до апреля 2022 года, когда его задержал российский военный.

    В октябре 2024 года Мосгорсуд признал американца виновным в наемничестве и приговорил к шести годам и десяти месяцам лишения свободы. Мужчина признал свою вину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду спецпосланник президента США Стив Уиткофф поблагодарил Владимира Путина за освобождение американского наемника.

    Во вторник президент США Дональд Трамп попросил российского лидера освободить американца. В этот же день пресс-секретарь президента Дмитрий Песков оценил посреднические усилия США по урегулированию украинского кризиса.

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    21 октября 2026, 12:56 • Новости дня
    Уиткофф попросил Путина изучить документы по Украине позднее

    Спецпосланник США Уиткофф передал Путину документы по Украине в Петербурге

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф привез на встречу в Петербурге документы с подходами к украинскому урегулированию и попросил президента России Владимира Путина ознакомиться с ними чуть позже.

    Встреча проходит в среду в Константиновском дворце в Петербурге. В ходе беседы спецпосланник президента США заявил, что привез документы, в которых излагаются подходы к решению украинского кризиса, передает РИА «Новости».

    «Я попросил бы вас, господин президент, рассмотреть и посмотреть эти документы чуть позднее», – сказал Уиткофф.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент России Владимир Путин поблагодарил Дональда Трампа за внимание к урегулированию на Украине.

    Глава государства спросил спецпосланника США об итогах переговоров в Норвегии.

    Помощник президента Юрий Ушаков отмечал, что обсуждение украинского кризиса станет частью повестки этой встречи.

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    21 октября 2026, 12:26 • Новости дня
    Путин спросил спецпосланника США Уиткоффа об итогах переговоров в Норвегии

    Путин попросил спецпосланника Уиткоффа рассказать о встрече по Украине в Осло

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин на встрече в Петербурге попросил спецпосланника президента США Стива Уиткоффа поделиться результатами прошедших в Норвегии переговоров по украинскому урегулированию.

    Встреча главы российского государства и американского спецпосланника проходит в среду в Константиновском дворце в Петербурге, передает РИА «Новости».

    «Знаю, что вчера состоялась встреча в Норвегии, и, конечно, интересно узнать о результатах этой встречи», – заявил Путин в ходе беседы со Стивом Уиткоффом.

    Накануне в Осло завершились многосторонние переговоры по украинскому урегулированию. В них приняли участие Владимир Зеленский, президент Финляндии Александр Стубб, премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере и Стив Уиткофф, а также дистанционно подключился зять американского лидера Джаред Кушнер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду правительство Норвегии объявило о возвращении американского спецпосланника в Осло после переговоров с российским лидером.

    Помощник президента Юрий Ушаков подтвердил планы обсудить на этой встрече украинский вопрос. Во вторник в Норвегии начались переговоры Соединенных Штатов и Украины.

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    21 октября 2026, 10:01 • Новости дня
    Ушаков: Переговоры по Украине будут частью повестки встречи Путина и Уиткоффа

    Tекст: Вера Басилая

    Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что российские представители не контактировали с Владимиром Зеленским, а украинское урегулирование войдет в повестку встречи президента Владимира Путина и спецпосланника США Стива Уиткоффа.

    По словам Ушакова, украинское урегулирование станет частью повестки предстоящей встречи президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, передает РИА «Новости».

    Ушаков добавил, что российские представители не контактировали с Владимиром Зеленским. Отвечая на вопрос, разделяют ли в Москве позицию американского лидера Дональда Трампа о возможности урегулирования без присутствия Зеленского, помощник президента отметил, что прежние договоренности всегда достигались без его участия, поэтому нет причин менять этот подход сейчас.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду агентство Reuters сообщило о намерении Стива Уиткоффа доложить Владимиру Путину о прогрессе на переговорах с Владимиром Зеленским.

    Президент США предупредил Киев о тяжелых последствиях в случае отказа от мира.

    Ушаков заявил, что встреча президента России Владимира Путина и специального посланника президента США Стива Уиткоффа состоится в среду в первой половине дня в Константиновском дворце в Петербурге.

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