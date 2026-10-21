Биржевые цены на газ в Европе приблизились к 1018 долларам

Стоимость газа на биржах в Европе увеличилась на 3%

Tекст: Мария Иванова

Биржевые цены на газ в Европе выросли на 3%, почти до 1018 долларов за тысячу кубометров, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.

Ноябрьские фьючерсы по индексу TTF открыли торги у отметки в 1005,9 доллара. К утру среды показатель составил 1017,7 доллара, что на 3,1% выше расчетной цены предыдущего торгового дня.

По данным ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы, средняя заполненность подземных хранилищ в Евросоюзе по итогам сентября превысила 71,5%, но осталась на самом низком уровне за всю историю наблюдений с 2011 года. Европейская сеть операторов газотранспортных систем прогнозирует, что запасы газа в хранилищах могут сократиться до 11% их вместимости к концу зимы в случае полного прекращения импорта из России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник биржевые цены на газ в Европе ускорили рост.

Стоимость газа впервые за четыре года превысила 1050 долларов.

В понедельник котировки закрепились выше отметки в тысячу долларов.