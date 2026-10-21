Уиткофф прилетел в Петербург

Самолет со спецпосланником США Уиткоффом приземлился в Петербурге

Tекст: Дарья Григоренко

Встречать американского дипломата на территорию аэропорта Пулково приехал спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава РФПИ Кирилл Дмитриев, передает РИА «Новости».

Самолет прибыл из Осло, где во вторник состоялись переговоры с участием Владимира Зеленского, президента Финляндии Александра Стубба и Стива Уиткоффа.

Информацию, что спецпосланник направляется в Петербург, ранее подтверждал госсекретарь США Марко Рубио, передает Reuters. Журналист портала Axios Барак Равид сообщал, что после встреч в Норвегии Уиткофф планирует представить президенту России Владимиру Путину идеи, разработанные в ходе консультаций с Украиной и Европой.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник премьер-министр Норвегии анонсировал визит Уиткоффа в Россию. Ранее в Норвегии начались переговоры США и Украины.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил надежду на доклад переговорщиков США после встреч в Осло.