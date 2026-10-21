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    21 октября 2026, 08:51 • Новости дня

    Израиль отменил серию ударов по Ирану из-за возражений Трампа

    FT: Израиль отменил масштабные удары по Ирану из-за возражений Трампа

    Tекст: Дарья Григоренко

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в начале октября отдал приказ подготовить масштабные удары по Ирану, но отменил операцию из-за возражений президента США Дональда Трампа.

    Израильские военные готовились нанести серию масштабных ударов по территории Ирана 10 октября. Они были полностью готовы к началу операции, однако ее пришлось отменить после того, как президент США выступил против подобных действий, передает ТАСС со ссылкой на Financial Times (FT).

    После отказа американской стороны поддержать операцию глава израильского правительства передал военно-воздушным силам страны указания об отмене подготовки атаки.

    Масштаб разрушений в Иране в рамках этой несостоявшейся операции должен был быть сопоставим с ущербом, который был нанесен исламской республике в конце февраля и начале марта этого года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду США и Израиль решили не атаковать Иран до выборов в Конгресс.

    Во вторник глава Пентагона провел конфиденциальную встречу с израильским премьером.

    В понедельник Нетаньяху пригрозил врагам страны новыми мощными ударами.

    18 октября 2026, 22:48 • Новости дня
    Бессент раскритиковал Киев за «ложную дилемму» о «победе» Украины
    Бессент раскритиковал Киев за «ложную дилемму» о «победе» Украины
    @ Annabelle Gordon/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Министр финансов США Скотт Бессент подверг критике главу киевского режима Владимира Зеленского за обвинения в адрес американской администрации и отверг его «ложную дилемму» относительно необходимости победы Украины.

    «Президент Трамп ясно дал понять, что хочет положить конец этой войне, что она должна прекратиться. А президент Зеленский сегодня утром представил ложную дилемму, согласно которой Украина должна победить. Война должна закончиться, и это произойдет путем  переговоров. И президент Трамп работает над этим каждый день», – цитирует Бессента телеканал NBC News.

    Глава Минфина США назвал безрассудными заявления Зеленского об ограничении ресурсов для ведения боевых действий. «Президент Трамп и госсекретарь Марко Рубио категорически заявили, что никто в администрации этого не делал, и я считаю, что со стороны президента Зеленского очень безрассудно выдвигать такое обвинение», – подчеркнул Бессент.

    Что касается ослабления санкционного давления на Россию, по его словам,  Трамп намерен взять 60-дневную паузу для изучения ситуации, а снято было лишь эмбарго на поставки дизельного топлива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США отверг причастность к ограничению доступа ВСУ к спутникам Starshield, хотя в пятницу появлялись сообщения, что Белый дом поручил ограничить работу спутниковой связи Starshield для ВСУ.

    Зеленский обвинил главу Белого дома в предательстве.

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    20 октября 2026, 10:10 • Новости дня
    Медведев: Отношения России и США испорчены на десятилетия вперед
    Медведев: Отношения России и США испорчены на десятилетия вперед
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Отношения Москвы и Вашингтона останутся испорченными на долгие годы, несмотря на временный отказ американского президента Дональда Трампа от новых ограничений, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

    «Надо признать, что отношения между Россией и США в очередной раз испорчены на десятилетия вперед. Мы были, есть и останемся системными противниками», – указал Медведев в Max.

    Он отметил, что принятый в США акт является системным русофобским документом, рассчитанным на долгое время. По его мнению, закон представляет собой незаконное ущемление прав граждан России.

    «Этот закон абсолютно противоправен с точки зрения основ международной жизни и представляет собой незаконное ущемление прав России и российских граждан, которое может быть квалифицировано даже как акт геноцида (особо тяжкого преступления)», – подчеркнул Медведев.

    Политик подчеркнул, что решения о заморозке применения отдельных частей документа превратятся в попытки долгосрочного шантажа со стороны Вашингтона, а история с санкциями переживет не одно поколение.

    «Какие выводы из этого? Очень простые. Надо признать, что отношения между Россией и США в очередной раз испорчены на десятилетия вперед. Мы были, есть и останемся системными противниками.

    И второе. Хрен с ним, с этим законом и поблажками америкосов. А санкции… Как говорил старик Ницше, «Was mich nicht umbringt, macht mich starker («То, что не убивает нас, делает сильнее» – Прим. ВЗГЛЯД)», – заключил Медведев.

    В конце прошлой недели президент США Дональд Трамп заморозил предусмотренные «законом Грэма» санкции.

    В понедельник США объяснили отмену санкций против Москвы потребностями Индии.

    Британия не поддержала отказ американского лидера от антироссийских ограничений.

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    20 октября 2026, 20:20 • Видео
    «Альтернатива для Германии» продолжает удивлять

    Руководство партии «Альтернатива для Германии» сделало несколько заявлений, на которые стоит обратить внимания. Обращать внимание на заявления канцлера Фридриха Мерца, напротив, не стоит.

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    20 октября 2026, 03:58 • Новости дня
    Трамп предрек превращение Парижа в мусульманский город
    Трамп предрек превращение Парижа в мусульманский город
    @ Abaca/Sipa USA/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп заявил, что население Парижа скоро станет преимущественно мусульманским, а Европе придет конец из-за проблем с иммиграцией.

    «Я говорил еще давным-давно: "Ты совершаешь большую ошибку во Франции. Ты впускаешь сюда всех подряд со всего мира". Туда стекался весь мир. Париж очень скоро станет мусульманским городом», – отметил американский лидер. Об этом пишет ТАСС.

    По словам президента США, Европа отказывается закрывать границы и высылать преступников, из-за чего у нее не останется шансов на выживание. Он призвал европейские власти прогнать людей, которые ненавидят приютившие их страны.

    Трамп также сравнил Соединенные Штаты с Францией, отметив, что страну ждут разорение и грабежи со стороны мигрантов, если на промежуточных выборах в Конгресс 3 ноября победит Демократическая партия.

    По его мнению, левые политики завезли миллионы людей из стран третьего мира, которые несовместимы с западными ценностями. Демократов он назвал партией марксистов и враждебных иностранцев.

    Массовые демонстрации по всей Франции прошли 17 октября. Участники акций выступали против роста цен на топливо и снижения покупательной способности.

    В ряде городов протесты переросли в беспорядки и столкновения с полицией, власти задержали 1,8 тыс. человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник грабежи и погромы начали влиять на выборы президента Франции.

    В воскресенье Вэнс не исключил участия в выборах президента США в 2028 году.

    В марте Габбард не подтвердила иностранное вмешательство в американские выборы.

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    20 октября 2026, 10:06 • Новости дня
    Зеленский пожаловался сенаторам США на Трампа
    Зеленский пожаловался сенаторам США на Трампа
    @ Ukraine Presidency/Planet Pix/ZUMA/TASS

    Tекст: Игорь Иножарский

    Президент Украины Владимир Зеленский на видеовстрече с группой сенаторов США заявил, что администрация Дональда Трампа негласно ограничила обмен разведданными и поставки вооружений Киеву.

    Зеленский провел виртуальную встречу с межпартийной группой сенаторов во главе с республиканцем Томом Тиллиссом и демократом Ричардом Блюменталем, где рассказал о проблемах, с которыми Украина столкнулась после переговоров в Майами. Там, по его словам, представители Дональда Трампа якобы пригрозили сократить обмен разведданными и продажу оружия, если Киев не прекратит удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, пишет Axios.

    Украинский лидер сообщил сенаторам, что системы Starlink Илона Маска и военная спутниковая сеть США Starshield остаются частично ограниченными, несмотря на заявления Белого дома. Он также сказал, что на прошлой неделе, в том числе в воскресенье, Украина трижды не получила от США ранних предупреждений о российских ударах баллистическими ракетами, что он связал с возможным сокращением обмена разведданными.

    По словам Зеленского, глава Пентагона Пит Хегсет не подписывает поставки перехватчиков Patriot и ракет AIM-9X для систем NASAMS, хотя за них уже заплатили страны НАТО. «Все это позволяет предположить, что было принято некое политическое решение замедлить поддержку для нас. Мы хотим понять, что происходит, почему это происходит и куда все это движется», – заявил он сенаторам.

    Трамп и представители Белого дома отвергли обвинения во введении каких-либо ограничений в отношении Киева. Американский президент сказал журналистам, что США продолжают делиться разведданными с Украиной и что он не знает, кто распорядился о снижении мощности Starlink, но намерен это выяснить. Трамп также обвинил Зеленского в нежелании прекращать войну и заявил, что Киев «ничего не дал» США.

    Тиллис после встречи заверил, что Конгресс по-прежнему намерен поддерживать Украину и европейских союзников, чтобы завершить спецоперацию на Украине и обеспечить «прочный мир». Блюменталь заявил, что двухпартийная поддержка Киева «ясна и однозначна» и будет выражена в предстоящих действиях. Зеленский, со своей стороны, сообщил сенаторам, что предложил эмиссарам Трампа временное прекращение ударов по НПЗ на 30 дней в обмен на поставки перехватчиков Patriot, но, по его словам, Стив Виткофф и Джаред Кушнер не проявили интереса к этой идее.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник украинские власти заподозрили США в блокировке разведданных о российских ракетных ударах. Трамп во вторник заявил о возможном тюремном сроке для украинской журналистки, критикующей Зеленского. На прошлой неделе Зеленский обвинил Трампа в предательстве интересов Украины из-за его переговоров с Россией.

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    19 октября 2026, 23:35 • Новости дня
    Трамп заявил о скором освобождении задержанного в России американца

    Трамп анонсировал скорое освобождение гражданина США из российской тюрьмы

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп объявил, что в ближайшее время может быть освобожден задержанный в России американец, имя которого он не назвал. 

    Президент США Дональд Трамп анонсировал вероятное возвращение на родину американского гражданина, находящегося под стражей в России, передает ТАСС.

    Глава государства не уточнил имени задержанного, но пояснил, что Вашингтон пытается добиться его возвращения давно, еще до прихода новой администрации в Белый дом. «Давайте посмотрим, что будет. Это произойдет совсем скоро», – сказал Трамп.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о продолжении контактов спецслужб России и США по обмену заключенными.

    В прошлом году генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил об обсуждении обмена заключенными между Москвой и Вашингтоном. Замглавы МИД Сергей Рябков допустил возможность новых подобных соглашений.

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    19 октября 2026, 01:11 • Новости дня
    Bloomberg узнал о жалобах Киева на давление Вашингтона ради уступок Москве

    Bloomberg узнал о давлении Вашингтона на Киев ради уступок Москве

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп якобы пытается заставить Киев сдаться, предложив обменять отказ от ударов по российским НПЗ на системы Patriot, узнало агентство Bloomberg мнение главы киевского режима Владимира Зеленского.

    «Впереди у нас опасные дни до выборов. Моя последняя модель была такой: мы не бьем по российскому дизелю, вы даете нам ракеты для систем Patriot для защиты наших объектов», – заявил Зеленский агентству Bloomberg.

    Политик пожаловался на недружественные шаги Вашингтона, включая намеренное снижение скорости интернета Starlink для украинских войск и задержку поставок дефицитных ракет-перехватчиков. По его словам, складывается впечатление, что союзники намеренно подталкивают страну к капитуляции, желая завершить конфликт за счет Киева.

    «Я считаю, что были предприняты шаги, чтобы убедить Украину капитулировать. Я не говорю, что это цель, которую преследуют наши партнеры. Я не хочу думать, что наши американские партнеры считают, что войну против России можно было бы закончить раньше за счет Украины. Но так это выглядит», – сказал он.

    Напряженность между Вашингтоном и Киевом достигла предела после решения Трампа смягчить санкции против России в обмен на поставки дизельного топлива для стабилизации мировых цен. Белый дом потребовал от Киева прекратить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы, обвиняя украинскую сторону в росте стоимости энергоносителей.

    Отдельное недовольство вызвало ограничение работы спутников компании SpaceX.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский обвинил главу Белого дома в предательстве. Бессент раскритиковал Киев за продвижение идеи о необходимости победы Украины.

    Президент США заявил о нежелании Киева завершать конфликт.


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    19 октября 2026, 22:49 • Новости дня
    Трамп заявил о готовности к встрече с Путиным и Си Цзиньпином

    Трамп допустил трехстороннюю встречу с Путиным и Си Цзиньпином

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп выразил готовность рассмотреть возможность проведения трехсторонней встречи с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином для обсуждения ядерного вооружения.

    Отвечая на вопрос о возможности такой встречи на Южной лужайке Белого дома, американский лидер сказал: «Нет, но я бы это сделал», передает ТАСС.

    «Мы бы провели ее, чтобы поговорить о ядерных вооружениях и денуклеаризации», – добавил Трамп, подчеркнув, что в настоящее время договоренностей о встрече нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Кремль прокомментировал возможность встречи Путина, Си Цзиньпина и Трампа.

    В начале месяца в Кремле назвали интересной идею встречи Путина, Си Цзиньпина и Трампа на саммите АТЭС.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что встреча Путина и Трампа необходима для всего мира.

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    18 октября 2026, 22:22 • Новости дня
    FT узнала об угрозах США в адрес Европы из-за ограничений Starlink

    Tекст: Катерина Туманова

    Посол США в Евросоюзе Эндрю Паздер предупреждает о «разрушительных» ответных мерах, если Брюссель осуществит планы по ограничению доступа к Starlink для компаний, не входящих в ЕС, узнала FT.

    «Европейские компании столкнутся с «сокрушительными» ответными мерами со стороны Вашингтона, если Брюссель будет настаивать на реализации планов по ограничению доступа американских конкурентов, таких как SpaceX Илона Маска, к некоторым частям европейского рынка, предупредил посол США в ЕС Эндрю Паздер», – The Financial Times.

    Ранее в этом году Еврокомиссия предложила зарезервировать часть спектра частот, позволяющих смартфонам подключаться к спутникам, для европейских операторов. Это ограничит частоты для китайских и американских компаний, таких как SpaceX, управляющей спутниковой сетью Starlink.

    «Европейские компании должны остерегаться того, что это может произойти, и это будет очень разрушительно для этих компаний, учитывая размер американского рынка», – заявил Паздер.

    Предлагаемые изменения уже вызвали резкую критику со стороны SpaceX. В компании предупредили, что этот шаг может ухудшить связь на Украине, где сервис Starlink имеет основное значение для гражданских и военных коммуникаций.

    Посол Паздер также усомнился в том, что применение ЕС Закона о цифровых рынках действительно направлено на улучшение конкуренции, а не на получение доходов для европейского бюджета за счет многомиллиардных штрафов, налагаемых на американские корпорации.

    Брюсселю и Вашингтону следует объединить усилия для конкуренции с Китаем в сфере искусственного интеллекта, а не пытаться ограничить доминирование американских компаний, добавил дипломат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине заявили о срыве операций ВСУ из-за отключения интернета Starlink, а советник главы офиса президента Михаил Подоляк подтвердил ограничение доступа к сети.

    Еврокомиссия пообещала к 2029 году заменить Украине Starlink.

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    18 октября 2026, 15:46 • Новости дня
    Трамп призвал власти Франции закрыть границы «пока не поздно»

    Трамп призвал Францию закрыть границы на фоне масштабных протестов

    Трамп призвал власти Франции закрыть границы «пока не поздно»
    @ Annabelle Gordon/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп призвал руководство Франции закрыть государственные границы на фоне охвативших страну масштабных акций протеста, «пока еще не слишком поздно».

    «Франция в огне! Иммиграция людей из совершенно другого мира, людей с ненавистью в их сердцах, разрушила некогда великую страну. Закройте границы и возьмите контроль в свои руки, пока еще не слишком поздно», – цитирует Трампа РИА «Новости».

    По всей Франции прошли масштабные манифестации из-за удорожания стоимости жизни и повышения цен, которые сопровождались ожесточенными столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и вандализмом. Радикально настроенная молодежь крушила магазины и поджигала автомобили, для разгона толпы полиция применяла слезоточивый газ, шумовые гранаты и водометы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье участники беспорядков во Франции сожгли историческое здание мэрии Лиможа.

    Правоохранительные органы задержали более 1,8 тыс. человек.

    Президент Эммануэль Макрон пообещал наказать участников погромов.

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    19 октября 2026, 19:44 • Новости дня
    Le Figaro: США подали четкие сигналы о стремлении добиться капитуляции Украины
    Le Figaro: США подали четкие сигналы о стремлении добиться капитуляции Украины
    @ Michael Weber/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Белый дом начал подавать четкие сигналы о намерении добиться капитуляции Киева в украинском конфликте, сообщили СМИ.

    Администрация США подает четкие сигналы о том, что добивается капитуляции Украины, передает РИА «Новости» со ссылкой на Le Figaro. В публикации отмечается, что президент США Дональд Трамп и раньше предпринимал подобные попытки, но теперь окончательно поменял позицию.

    По мнению издания, на это указывают дизельная сделка Вашингтона с Россией и призывы американских властей к проведению президентских выборов на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду официальный представитель МИД Мария Захарова оценила слова президента США Дональда Трампа о выборах на Украине.

    Во вторник Кремль прокомментировал идею американского лидера о встрече президентов России и Украины.

    Газета ВЗГЛЯД назвала четыре бонуса для Москвы от дизельной сделки с Вашингтоном.

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    19 октября 2026, 23:00 • Новости дня
    Трамп: Зеленский потерял миллион граждан из-за отказа от сделки

    Трамп предложил заменить Зеленского на мирных переговорах

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп заявил, что отказ Владимира Зеленского от мирного урегулирования конфликта привел к колоссальным потерям, и предложил сменить украинского переговорщика.

    Американский лидер считает, что руководство на Украине принимает неправильные решения, отказываясь от диалога. Об этом передает ТАСС.

    «Зеленский не знает, о чем говорит. Зеленский – это человек, которому следовало уже давно урегулировать эту войну. Если бы он прислушался ко мне, он бы уже давно заключил гораздо более выгодную сделку, и на сегодняшний день у него бы остался миллион человек», – заявил Трамп журналистам в Белом доме в ответ на слова Зеленского о том, что президент США находится «не на той стороне истории».

    Глава американской администрации также добавил, что Киеву, возможно, пришло время выставить на мирные переговоры кого-то другого вместо Зеленского.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Трамп указал на то, что Зеленский не способствует мирному урегулированию на Украине.

    В воскресенье Белый дом счел санкции против России помехой для переговоров. В пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва и Вашингтон сошлись во мнении о нежелании Киева идти на мир.

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    18 октября 2026, 22:07 • Новости дня
    В КСИР заявили о наличии технологии создания американской «матери всех бомб»

    В КСИР заявили о наличии технологии создания «матери всех бомб»

    Tекст: Катерина Туманова

    Иран располагает технологиями создания 14-тонных бомб, разработанных в США, заявил советник главы Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Мохаммад Реза Накди.

    Иран получил технологию 14-тонной американской бомбы, заявил Накди, добавив, что компоненты, сплавы и электронные схемы этой бомбы были проанализированы после того, как она не сработала во время 12-дневной войны с США, передает издание Tabnak.

    Сардар Накди заявил во время учений в Сари-Джанфадаян: «Американская «мать всех бомб» весит десять тонн, но во время 12-дневной войны они сбросили на Иран 14-тонную бомбу, которая не сработала».

    По его словам, теперь состав, электронные схемы и технологии американской 14-тонной бомбы проанализированы, и технология ее создания находится в распоряжении КСИР.

    «Если они получат удар такой бомбой, пусть знают, откуда мы взяли эту технологию», – сказал советник главы КСИР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран предупредил США о последствиях применения «матери всех бомб». Вашингтон заявил о том, что разработал план удара по Ирану «матерью всех бомб».

    Генсек ОДКБ заявил о переходе конфликта США и Ирана в хроническую стадию.

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    20 октября 2026, 06:21 • Новости дня
    Трамп рассказал об угрозе тюрьмы для известной украинки за критику Зеленского

    Трамп заявил о риске тюрьмы для известной украинки за критику Зеленского

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент США Дональд Трамп заявил, что на Украине хотят отправить в тюрьму известную женщину, которая выступила с критикой Владимира Зеленского.

    «Я смотрел на днях женщину по телевизору, и она обвиняет Зеленского. Она говорит, он убивает наших мужчин. Она говорит: «Наши мужчины умирают». Она говорит об Украине, она очень известна, и они хотят посадить ее в тюрьму», – передает РИА «Новости» слова Трампа.

    При этом американский лидер не уточнил, о ком именно идет речь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Трамп заявил, что Зеленский потерял миллион граждан из-за отказа от сделки. Политик отметил, что Киев не способствует мирному урегулированию на Украине. Ранее лидеры стран Евросоюза поддержали Зеленского на фоне критики со стороны США.

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    18 октября 2026, 23:01 • Новости дня
    США временно отложили депортацию украинских мигрантов

    Tекст: Катерина Туманова

    Мигранты с Украины, участвующие в программе временной защиты, пока смогут жить и работать в США без угрозы высылки, решили в Министерстве внутренней безопасности страны.

    Министерство внутренней безопасности США заявило, что окончательные решения о судьбе гуманитарных иммиграционных программ будут «приняты в надлежащее время», передает CBS News. До официального объявления граждане Украины сохранят статус временной защиты.

    Защита десятков тысяч украинцев должна была официально завершиться в понедельник, 19 октября. Решение сохранить защиту от депортации контрастирует с жесткой позицией администрации президента Дональда Трампа в отношении программ временной защиты.

    Чиновники администрации Трампа неоднократно называли программу фактической амнистией, которой злоупотребляла администрация Джо Байдена, поощряя нелегальную иммиграцию.

    За последние 1,5 года власти США в рамках ужесточения миграционной политики аннулировали защиту более 1 млн иммигрантов из более чем десятка стран, включая Афганистан, Гаити и Венесуэлу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский лидер предложил репатриировать украинских и гаитянских мигрантов из США. В марте власти США намеревались лишить статуса беженца более 240 тыс. украинцев.

    WSJ писала, что США начнут депортацию украинских беженцев в случае потери статуса.

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    18 октября 2026, 17:43 • Новости дня
    Нетаньяху призвал завершить все задачи Израиля за срок президентства Трампа

    Нетаньяху призвал завершить задачи Израиля за два года до ухода Трампа

    Tекст: Ольга Иванова

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что государство должно выполнить важнейшие задачи на всех фронтах в ближайшие два года, пока пост президента США занимает Дональд Трамп.

    «У нас осталось еще два года президентского срока моего друга Дональда Трампа, и это именно то время, когда мы должны завершить наши важнейшие задачи на всех фронтах», – заявил Нетаньяху в обращении к избирателям, размещенном в соцсетях, передает ТАСС.

    Ранее премьер неоднократно отмечал, что Израиль ведет конфликт на семи фронтах, подразумевая сектор Газа, Западный берег реки Иордан, Ливан, Сирию, Ирак, Иран и Йемен.

    Нетаньяху также выразил уверенность, что предстоящие 27 октября парламентские выборы имеют судьбоносное значение для будущего страны. По его мнению, победа оппозиционного блока с участием левых и арабских партий приведет к созданию независимой Палестины. Воспрепятствовать этому, как утверждает политик, может только возглавляемая им партия «Ликуд» и коалиция правых, ультраправых и религиозных сил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Израиль отказался выполнять новое соглашение США и Ирана.

    Еврейское государство и Соединенные Штаты обсуждали новые удары по Исламской республике.

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