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    Франция перекупает дизель с угрозой войны
    Суд Норвегии конфисковал пять объектов недвижимости России по иску «Нафтогаза»
    Каллас: США толкают Украину к капитуляции уже почти два года
    Популярный у российских туристов в Турции сервис прекратит работу
    Взрывы прогремели в Киеве и других городах Украины
    Трамп предупредил Киев о тяжелых последствиях отказа от мира
    В США оценили переговоры Уиткоффа и Кушнера с Украиной
    Иран заявил об отходе кораблей ВМС США от Ормузского пролива
    СМИ из недружественных стран пустили на пресс-конференцию Путина
    21 октября 2026, 08:24 • Новости дня

    Рубио допустил участие Лаврова в совещании министров G20 в Атланте

    Госсекретарь США Рубио сообщил о возможном визите Лаврова на СМИД G20 в Атланте

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что ожидает главу МИД России Сергея Лаврова на совещании глав внешнеполитических ведомств стран G20 в Атланте, однако этот визит пока официально не подтвержден.

    «Я не знаю, приедет ли он сам. Думаю, что может. По-моему, он сказал нам, что был там в последний раз, когда мы с ним общались», – заявил Рубио, находящийся с визитом в Индии, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник глава Минфина США ушел от ответа на вопрос о визите Владимира Путина на саммит G20.

    Глава МИД России Сергей Лавров призвал «не ждать чудес» от США в вопросе санкций.

    Российский министр заявил об отказе России от политических уступок Вашингтону.

    20 октября 2026, 20:09 • Новости дня
    Суд Норвегии конфисковал пять объектов недвижимости России по иску «Нафтогаза»

    VG: Суд в Осло конфисковал недвижимость России на 57 млрд крон

    Суд Норвегии конфисковал пять объектов недвижимости России по иску «Нафтогаза»
    @ Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Норвежский суд постановил изъять пять принадлежащих России объектов недвижимости в Осло в рамках удовлетворения иска украинской компании «Нафтогаз» на сумму более 57 млрд норвежских крон (около 500 млрд рублей).

    В частности, под арест попал многоквартирный дом в районе Фрогнер на западе норвежской столицы на основании претензий в размере 40 млрд крон (более 350 млрд рублей), передает ТАСС со ссылкой на газету Verdens Gang. Остальные четыре объекта являются жилищно-строительными кооперативами. Первоначальная сумма иска «Нафтогаза» составляла 40 млрд крон, а еще 17 млрд были начислены в качестве процентов и судебных издержек.

    Королевство ранее уже пыталось конфисковать российское имущество по искам украинской компании. Норвежские власти 2 сентября задержали судно «Профессор Молчанов» в порту Баренцбурга для обеспечения арбитражного решения на сумму около 4,22 млрд долларов.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщала, что решение об аресте этого судна на Шпицбергене обжаловано, а рассмотрение дела по существу ожидается в октябре или ноябре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду суд Норвегии не дал «Нафтогазу» немедленно продать российское судно.

    В прошлом месяце Москва пообещала Осло зеркальный ответ на арест судна «Профессор Молчанов».

    В прошлом году украинская компания заявила о победе по иску о взыскании собственности России.

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    20 октября 2026, 19:17 • Новости дня
    Популярный у российских туристов в Турции сервис прекратит работу

    Туристам из России сообщили о предстоящем закрытии Letim

    Популярный у российских туристов в Турции сервис прекратит работу
    @ Jens Kalaene/dpa/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Популярная среди российских туристов в Турции платежная система Letim прекратит свою работу 30 ноября, сообщили в службе поддержки сервиса.

    «Информируем вас, что сервис Letim прекратит свою работу 30 ноября 2026 года… Вы сможете использовать средства на своем счете Letim для оплаты онлайн- и офлайн-покупок или вывести на свой счет в российском банке через приложение Letim до 30 ноября 2026 года включительно», – приводит РИА «Новости» сообщение службы поддержки сервиса.

    После этой даты клиенты смогут вывести остатки средств, обратившись в техподдержку. При этом снятие наличных и переводы на банковские счета в Турции в рамках процесса завершения работы уже недоступны.

    Приложение Letim представляет собой цифровой кошелек, позволяющий туристам пополнять баланс со своего банковского счета, оплачивать покупки и услуги в Турции по QR-коду, а также снимать наличные в банкоматах. Пользователи также могли оформить пластиковую карту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне глава ВТБ Андрей Костин сообщил о планах банка запустить оплату по QR-коду для российских туристов в Турции.

    В апреле власти турецкой Антальи заявили о решении большинства проблем россиян с безналичной оплатой.

    В прошлом году турецкие отельеры предложили отказаться от системы «шведский стол» в гостиницах.

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    20 октября 2026, 20:20 • Видео
    «Альтернатива для Германии» продолжает удивлять

    Руководство партии «Альтернатива для Германии» сделало несколько заявлений, на которые стоит обратить внимания. Обращать внимание на заявления канцлера Фридриха Мерца, напротив, не стоит.

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    20 октября 2026, 21:33 • Новости дня
    Президент Финляндии раскрыл темы переговоров с Украиной в Осло

    Стубб: На переговорах в Осло обсуждалось энергетическое перемирие

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Темой переговоров Украины с представителями США, Норвегии и Финляндии стали противовоздушная оборона, режим частичного прекращения огня в сфере энергетической и продовольственной безопасности, заявил финский президент Александр Стубб.

    «Мы достигли некоторых мирных договоренностей, которые завтра будут представлены в Петербурге», – цитирует заявление Стубба Guardian. Политик добавил, что обсуждения были сосредоточены на «ключевых вопросах, таких как противовоздушная оборона, энергетические установки и введение режима частичного прекращения огня, например, в сфере энергетической и продовольственной безопасности».

    Финский лидер выразил надежду, что процесс налаживается, и подчеркнул важность того, «какие сообщения (спецпредставитель президента США Стив) Уиткофф сможет получить в Петербурге завтра».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник переговоры США и Украины прошли в Норвегии. Кремль заявил о необходимости легитимного представителя Украины на переговорах.

    Президент Финляндии Александр Стубб участвовал в этих переговорах.

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    20 октября 2026, 10:33 • Новости дня
    Госдеп США осудил арест японского журналиста в России

    Госдеп США осудил задержание японского журналиста в России

    Госдеп США осудил арест японского журналиста в России
    @ ФСБ РФ/РИА Новости

    Tекст: Игорь Иножарский

    Американское внешнеполитическое ведомство осудило задержание корреспондента японской газеты «Хоккайдо симбун» в России по подозрению в шпионаже.

    Соединенные Штаты Америки впервые обозначили официальную позицию по делу об аресте японского журналиста в России, пишет Kyodo News.

    «США осуждают любые попытки запугать, преследовать и наказывать журналистов и независимые голоса», – заявил представитель Госдепартамента. По его словам, свобода выражения мнений является основополагающим правом, а правительственная цензура недопустима в свободном обществе.

    Журналист был задержан в Южно-Сахалинске по обвинению в сборе информации о российской обороноспособности в интересах Токио. Позже его перевели в Москву, где суд заключил японца под стражу на два месяца. Правительство Японии требует предоставить консульский доступ к задержанному и вместе с редакцией газеты отрицает обвинения в шпионаже.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал инцидент с задержанием. На прошлой неделе на Сахалине за шпионаж задержали журналиста японской газеты. ФСБ показала видео задержания иностранца.

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    20 октября 2026, 10:02 • Новости дня
    Москва заявила о готовности восстановить отношения с Южной Кореей

    МИД: Москва готова к нормализации отношений с Южной Кореей

    Москва заявила о готовности восстановить отношения с Южной Кореей
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что Москва будет приветствовать практические шаги Южной Кореи по нормализации двусторонних отношений, отметив, что российская сторона не была инициатором их разрыва.

    Российская сторона фиксирует заявления властей Южной Кореи о желании нормализовать двусторонние связи. В случае перехода Сеула к практическим шагам в этом направлении Москва их поприветствует, пишет

    «Поэтому, если со стороны наших южнокорейских партнеров будут предприниматься какие-то практические шаги, то, конечно, с нашей стороны они будут приветствоваться», – цитирует Руденко ТАСС.

    Замглавы МИД отметил, что Сеул связывает возобновление диалога с изменением геополитической ситуации и завершением украинского конфликта. Однако, по его словам, Москва не увязывает отношения с какой-либо страной с тем, что происходит между Россией и Украиной.

    Он напомнил, что инициатором разрыва отношений выступила не Россия, а Сеул, присоединившийся к антироссийским санкциям. Дипломат также добавил, что авиационные власти и компании двух стран ведут переговоры о возобновлении прямого авиасообщения, но об их результатах говорить пока преждевременно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник автопроизводители Hyundai и Kia отказались комментировать слова южнокорейского посла о возвращении на российский рынок. На прошлой неделе президент Южной Кореи назвал отношения с Россией ключом к освоению Северного морского пути. В начале месяца Сеул отверг обвинения Киева в поставках нефтепродуктов в Россию.

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    20 октября 2026, 13:12 • Новости дня
    Кремль заявил о необходимости легитимного представителя Украины на переговорах

    Песков: России нужен легитимный представитель власти Украины на переговорах

    Кремль заявил о необходимости легитимного представителя Украины на переговорах
    @ Vladimir Andreev/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Для России важно, чтобы на мирных переговорах со стороны Украины присутствовал легитимный представитель власти, который сможет принять необходимые решения, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Нам важно, чтобы это был легитимный представитель власти, готовый взять на себя ответственность и принять необходимое решение для прекращения этой войны», – заявил Песков журналистам, отвечая на вопрос о готовности Москвы вести переговоры с кем-либо из киевских представителей помимо Владимира Зеленского, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в США сообщили об открытости к действиям по завершению украинского конфликта.

    В воскресенье Белый дом счел введение санкций против России помехой для переговоров по Украине.

    На прошлой неделе Песков отметил, что Россия сохраняет открытость к переговорному процессу по Украине.

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    20 октября 2026, 11:30 • Новости дня
    МГУ отчислил студента из Китая за флаг японских милитаристов

    SCMP: МГУ отчислил студента из Китая за флаг японских милитаристов

    Tекст: Игорь Иножарский

    Московский государственный университет принял решение об отчислении студента из Китая, который пришел на занятия завернувшись во флаг с японским восходящим солнцем.

    Учащегося обязали покинуть Россию после демонстрации флага во время занятий, пишет South China Morning Post со ссылкой на газету Global Times.

    Отмечается, что решение об отчислении было принято после того, как действия студента подверглись жесткой критике со стороны Народно-освободительной армии Китая и газеты «Жэньминь жибао». В публикациях подчеркивалось, что поступок прославляет японский милитаризм.

    Флаг с восходящим солнцем использовался японскими войсками в период имперской экспансии и до сих пор применяется Морскими силами самообороны Японии. В Китае и других азиатских странах он считается символом японской агрессии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду поездка бизнесменов из Китая на Итуруп вызвала протесты Японии. Пекин призвал уважать итоги Второй мировой войны после критики со стороны Токио.

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    20 октября 2026, 11:07 • Новости дня
    Польша выдворила 15 россиян и белорусов за попытку выступить на ЧМ по каратэ

    TVP World: В Польше задержали приехавших на ЧМ по каратэ россиян и белорусов

    Tекст: Мария Иванова

    Польша обязала 15 граждан России и Белоруссии покинуть страну после попытки спортсменов принять участие в чемпионате мира по каратэ в Бельско-Бяле.

    Группа из 11 белорусов и четырех россиян въехала в Польшу по туристическим визам и была задержана пограничниками, передает РИА «Новости» со ссылкой на TVP World.

    По словам представителя пограничной службы, всем 15 лицам дали восемь дней на выезд из страны – это кратчайший срок по процедуре.

    Чемпионат мира по каратэ среди кадетов, юниоров и спортсменов до 21 года прошел в Бельско-Бяле с 14 по 18 октября. В 2022 году Всемирная федерация каратэ отстранила россиян и белорусов от соревнований.

    Ранее российские СМИ сообщали о возможном участии спортсменов в чемпионате под нейтральным флагом, однако Польский союз каратэ заявлял, что они не были включены в официальный список участников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Литву лишили этапа Кубка мира по пятиборью из-за недопуска россиян.

    В пятницу генсек World Gymnastics назвал печальной невыдачу виз россиянкам в Нидерландах.

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    20 октября 2026, 18:32 • Новости дня
    Лавров: Запад уже никогда не будет «заказывать музыку»
    Лавров: Запад уже никогда не будет «заказывать музыку»
    @ Alexander Zemlianichenko/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МИД Сергей Лавров заявил, что западные страны пустились во все тяжкие и идут на беспрецедентные авантюры, так как уже никогда не будут главными игроками на международной арене.

    Как заявил Лавров на встрече с выпускниками вузов, впервые принятыми на дипломатическую службу, Запад уже никогда не будет главным игроком на мировой арене и не сможет диктовать свои условия, передает РИА «Новости».

    «Сейчас, когда мир развернулся в другую сторону, исторический процесс объективно делает экономику, политику и мировые финансы совершенно другими. Запад уже никогда не будет главным игроком, «заказывающим музыку». Он пускается во все тяжкие, идет на беспрецедентные авантюры», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Лавров назвал религиозный фактор одним из триггеров конфликта на Украине.

    В прошлом месяце министр уличил Запад в создании проблем для голосования россиян.

    Глава ведомства заявил об отказе западных стран от дружественной повестки.

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    20 октября 2026, 16:20 • Новости дня
    На Северном мосту в Киеве произошли взрывы
    На Северном мосту в Киеве произошли взрывы
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Валерия Городецкая

    В столице Украины на Северном мосту через Днепр произошли взрывы, пишут местные СМИ.

    Информацию об этом распространило украинское издание «УНИАН», передает ТАСС. Ранее сообщалось о взрывах в столице Украины и окрестностях.

    В большинстве регионов страны объявлена воздушная тревога.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Киеве прогремели новые взрывы.

    В воскресенье в столице Украины также произошли взрывы.

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    20 октября 2026, 11:49 • Новости дня
    ФСБ предотвратила диверсию против объекта Минобороны

    ФСБ: На Кубани задержали готовившего подрыв объекта Минобороны россиянина

    ФСБ предотвратила диверсию против объекта Минобороны
    @ Vadim Akhmetov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Сотрудники ФСБ задержали в Краснодарском крае гражданина России, который по заданию украинских кураторов готовил подрыв объекта Министерства обороны.

    В отношении мужчины 1981 года рождения возбуждено уголовное дело о государственной измене, он заключен под стражу, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ по региону.

    По данным ведомства, фигурант сам установил контакт с представителем военизированного объединения в составе Нацгвардии Украины. Чтобы подтвердить свои намерения, он записал на видео присягу террористической организации.

    После этого куратор поручил обвиняемому подорвать объект Минобороны в Краснодарском крае. Мужчина получил координаты тайника с самодельным взрывным устройством, а также инструкции по его сборке и активации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце задержанный в Севастополе за госизмену россиянин раскаялся в содеянном.

    Правоохранительные органы задержали в Крыму брата и сестру по подозрению в сотрудничестве с украинскими спецслужбами.

    Ранее ФСБ сообщила о поимке троих жителей ЛНР по делам о государственной измене.

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    20 октября 2026, 19:40 • Новости дня
    МИД назвал условия возвращения отношений с Японией в нормальное русло

    МИД: Токио нужно отказаться от враждебной политики для нормализации отношений

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Для возвращения межгосударственных отношений в нормальное русло Японии необходимо отказаться от направленной против России деятельности, заявили в МИД.

    Отказ Токио от враждебной политики в отношении России должен быть подкреплен реальными делами, сообщает МИД. Кроме того, японская сторона должна учитывать российские озабоченности в сфере национальной безопасности.

    Отмечается, что директор Третьего департамента Азии МИД России Людмила Воробьева по просьбе японской стороны приняла генерального директора департамента Европы МИД Японии Кимитаке Накамуру.

    В ходе встречи российская сторона дала развернутые оценки нынешнего состояния двусторонних связей, деградация которых стала прямым следствием недружественной линии официального Токио.

    Как писала во вторник газета ВЗГЛЯД, штат посольств России и Японии остался прежним вопреки политике Токио.

    На прошлой неделе МИД обвинил Токио в попытках использовать журналистов для подрыва безопасности России.

    В начале месяца посольство России пообещало системные контрмеры на японские санкции.

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    20 октября 2026, 10:10 • Новости дня
    Медведев: Отношения России и США испорчены на десятилетия вперед
    Медведев: Отношения России и США испорчены на десятилетия вперед
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Отношения Москвы и Вашингтона останутся испорченными на долгие годы, несмотря на временный отказ американского президента Дональда Трампа от новых ограничений, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

    «Надо признать, что отношения между Россией и США в очередной раз испорчены на десятилетия вперед. Мы были, есть и останемся системными противниками», – указал Медведев в Max.

    Он отметил, что принятый в США акт является системным русофобским документом, рассчитанным на долгое время. По его мнению, закон представляет собой незаконное ущемление прав граждан России.

    «Этот закон абсолютно противоправен с точки зрения основ международной жизни и представляет собой незаконное ущемление прав России и российских граждан, которое может быть квалифицировано даже как акт геноцида (особо тяжкого преступления)», – подчеркнул Медведев.

    Политик подчеркнул, что решения о заморозке применения отдельных частей документа превратятся в попытки долгосрочного шантажа со стороны Вашингтона, а история с санкциями переживет не одно поколение.

    «Какие выводы из этого? Очень простые. Надо признать, что отношения между Россией и США в очередной раз испорчены на десятилетия вперед. Мы были, есть и останемся системными противниками.

    И второе. Хрен с ним, с этим законом и поблажками америкосов. А санкции… Как говорил старик Ницше, «Was mich nicht umbringt, macht mich starker («То, что не убивает нас, делает сильнее» – Прим. ВЗГЛЯД)», – заключил Медведев.

    В конце прошлой недели президент США Дональд Трамп заморозил предусмотренные «законом Грэма» санкции.

    В понедельник США объяснили отмену санкций против Москвы потребностями Индии.

    Британия не поддержала отказ американского лидера от антироссийских ограничений.

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    20 октября 2026, 21:14 • Новости дня
    Американский журналист объяснил решение вступить в спецназ «Ахмат»

    Американский журналист Хелали объяснил решение вступить в спецназ «Ахмат»

    Американский журналист объяснил решение вступить в спецназ «Ахмат»
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американский журналист Кристофер Хелали, ранее попросивший российское гражданство, пояснил, что принял решение подписать контракт со спецназом «Ахмат» из-за высокого профессионализма и духа братства в подразделении.

    «Я восхищался их профессионализмом, братством, дисциплиной и уважением к обеим религиям моей семьи – православному христианству и исламу», – сказал Хелали РИА «Новости».

    Журналист добавил, что еще в феврале планировал вступить в штурмовой отряд «Родня» Захара Прилепина, однако получил тяжелый перелом ноги и восстанавливался на протяжении шести месяцев. В сентябре он подал заявление о приеме в «Ахмат». Командир спецназа Апти Алаудинов подтвердил, что американец прошел необходимую подготовку.

    Хелали неоднократно посещал Россию, включая Донбасс и Курскую область. В июне на Петербургском международном экономическом форуме он сообщил, что направил президенту Владимиру Путину письмо с просьбой предоставить ему российское гражданство.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил о зачислении американского журналиста в свое подразделение.

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    20 октября 2026, 19:45 • Новости дня
    Каллас: США толкают Украину к капитуляции уже почти два года
    Каллас: США толкают Украину к капитуляции уже почти два года
    @ Christophe Gateau/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Соединенные Штаты на протяжении полутора лет подталкивают Украину к капитуляции, тогда как конфликт продолжается только благодаря военным поставкам из Евросоюза, заявила глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас.

    «Американские переговорщики толкают Украину к капитуляции уже почти два года, вернее в течение полутора лет», – приводит слова Каллас ТАСС со ссылкой на трансляцию пресс-службы Европарламента. Она отметила, что Украина до сих пор не сдалась только благодаря снабжению со стороны Европы.

    Каллас также добавила, что дипломатическая служба ЕС пытается сформулировать «максималистские требования к России», чтобы расходы Брюсселя на поддержку Украины не были напрасны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский потерял миллион граждан из-за отказа от сделки.

    В тот же день глава МИД Ирана Аббас Аракчи назвал причиной затягивания кризиса на Украине вмешательство западных стран.

    Госсекретарь США Марко Рубио сообщил об открытости Вашингтона к действиям по завершению украинского конфликта.

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