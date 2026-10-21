Ростех анонсировал создание превосходящих БПЛА «Дань-Т» беспилотников-ракет

Ростех: В 2027 году корпорация представит превосходящие БПЛА «Дань-Т» дроны

Tекст: Мария Иванова

Госкорпорация ведет работу над несколькими проектами в области беспилотной авиации. Ожидается, что новые аппараты покажут в 2027 году, сообщает Ростех.

В корпорации отметили, что развитие технологий стирает грань между дронами и крылатыми ракетами. В частности, представленный на недавнем авиасалоне в Египте беспилотник «Дань-Т» по своим характеристикам уже является полноценной ракетой. В новых моделях будут применяться элементы искусственного интеллекта.

Аппарат «Дань-Т» оснащен малогабаритным реактивным двигателем и способен скрытно поражать цели на расстоянии нескольких сотен километров по принципу «выстрелил и забыл». Дрон прошел цикл испытаний в качестве авиационного средства поражения и доказал свою эффективность в ходе спецоперации на Украине. Следующие разработки Ростеха будут отличаться увеличенной дальностью полета и повышенной точностью.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале корпорация представила восемь новых типов беспилотников для применения в рамках спецоперации на Украине.

В январе отечественные специалисты создали специальные патроны для борьбы с дронами.

В прошлом году Ростех разработал защитную систему от беспилотников для мостов.