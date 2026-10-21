Япония в сентябре нарастила закупки цветных металлов у России на 191%

Tекст: Алексей Дегтярёв

Объем товарооборота составил около 731,4 млн долларов, пишет ТАСС со ссылкой на статистические данные японского ведомства.

Японский экспорт в Россию сократился на 13,4% (30,9 млрд иен или 194,9 млн долларов). Снизились поставки автомобилей на 7,3%, запчастей – на 5,3%, генераторов – на 10,7%, бумаги – на 92,9%, медицинской продукции – на 56,9%. При этом экспорт пластика вырос на 28,6%, резины – на 7,7%.

Импорт из России в Японию увеличился на 24,6% и составил 84,9 млрд иен (536,3 млн долларов). Закупки российских рыбы и морепродуктов выросли на 14,2%, овощей – на 4,5%, цветных металлов – на 191,1%. В то же время импорт изделий из чугуна и стали сократился на 99,8%, зерновых – на 25,6%.

В мае сообщалось, что Япония возобновила прием нефти с «Сахалина-2».