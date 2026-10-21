Арабская коалиция перехватила запущенные в Саудовскую Аравию дроны

Арабская коалиция уничтожила четыре беспилотника хуситов

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Коалиция Саудовской Аравии заявляет, что она перехватила и уничтожила четыре дрона, выпущенных в сторону Саудовской Аравии», – говорится в сообщении агентства Reuters.

По данным агентства, беспилотники были уничтожены в Медине и на востоке страны, передает РИА «Новости».

В августе после четырехлетнего затишья активизировались военные действия между хуситами и Саудовской Аравией. Это произошло после того, как хуситы стали нападать на саудовские танкеры в Красном море в ответ на обстрел аэропорта Саны йеменской армией, которую поддерживает Эр-Рияд.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Британия выделила истребители Typhoon для защиты Саудовской Аравии. Саудовская Аравия отменила «Давос в пустыне» из-за атак хуситов. Кроме того, при атаке хуситов на саудовский город Наджран пострадали шесть человек.