Власти Кубани спрогнозировали турпоток в 3 млн человек на зимний сезон

Краснодарский край приготовился принять 3 млн туристов предстоящей зимой

Tекст: Дмитрий Зубарев

В период с декабря 2026 года по март 2027 года Краснодарский край намерен принять около 3 млн туристов, передает РИА «Новости» со ссылкой на министерство курортов, туризма и олимпийского наследия региона.

В ведомстве отметили, что прошлой зимой Кубань посетили более 2,9 млн человек. В предстоящем сезоне для гостей будут работать порядка 2 тыс. средств размещения на более чем 200 тыс. мест. Средняя загрузка гостиниц составит около 50%, при этом в пиковые дни новогодних праздников она ожидаемо поднимется до 60–65%.

В настоящее время уровень бронирований номерного фонда на Черноморском побережье на декабрь уже превышает 30%. При этом предгорные территории в среднем забронированы на 60%.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее на Кубани отменили туристический налог для санаториев и лагерей. Тем временем эксперты нашли объяснение туристическому спаду в Краснодарском крае. Кроме того, власти региона задумались над отменой туристического налога.