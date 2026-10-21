Ростех: ЗРК «Цитадель» способен поражать крылатые ракеты

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Наш новейший зенитный комплекс «Цитадель» уже применяется для прикрытия важных объектов. Он способен поражать как малоразмерные FPV-дроны, так и тяжелые беспилотники самолетного типа и даже крылатые ракеты», – цитирует сообщение Ростеха РИА «Новости».

Комплекс может работать автономно или в составе эшелонированной системы противовоздушной обороны (ПВО). Перехват беспилотников «Цитаделью» позволяет снизить нагрузку на тяжелые ЗРК, чтобы они могли сосредоточиться на приоритетных целях.

В госкорпорации также отмечали, что внедрение искусственного интеллекта в систему управления огнем «Цитадели» обеспечило поражение целей с вероятностью 99%.