  • Новость часаВС России поразили шедший в Одессу сухогруз с оружием
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Франция перекупает дизель с угрозой войны
    Суд Норвегии конфисковал пять объектов недвижимости России по иску «Нафтогаза»
    Каллас: США толкают Украину к капитуляции уже почти два года
    Популярный у российских туристов в Турции сервис прекратит работу
    Премьер Норвегии анонсировал визит Уиткоффа в Россию
    Президент Финляндии раскрыл темы переговоров с Украиной в Осло
    Лавров: Запад уже никогда не будет «заказывать музыку»
    МИД назвал условия возвращения отношений с Японией в нормальное русло
    Иран отказался вывозить обогащенные ядерные материалы из страны
    21 октября 2026, 07:21 • Новости дня

    Ростех: ЗРК «Цитадель» способен поражать крылатые ракеты

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Новейший российский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Цитадель» способен поражать не только различные типы беспилотников, но и крылатые ракеты, сообщили в Ростехе.

    «Наш новейший зенитный комплекс «Цитадель» уже применяется для прикрытия важных объектов. Он способен поражать как малоразмерные FPV-дроны, так и тяжелые беспилотники самолетного типа и даже крылатые ракеты», – цитирует сообщение Ростеха РИА «Новости».

    Комплекс может работать автономно или в составе эшелонированной системы противовоздушной обороны (ПВО). Перехват беспилотников «Цитаделью» позволяет снизить нагрузку на тяжелые ЗРК, чтобы они могли сосредоточиться на приоритетных целях.

    В госкорпорации также отмечали, что внедрение искусственного интеллекта в систему управления огнем «Цитадели» обеспечило поражение целей с вероятностью 99%.

    20 октября 2026, 21:14 • Новости дня
    Американский журналист объяснил решение вступить в спецназ «Ахмат»

    Американский журналист Хелали объяснил решение вступить в спецназ «Ахмат»

    Американский журналист объяснил решение вступить в спецназ «Ахмат»
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американский журналист Кристофер Хелали, ранее попросивший российское гражданство, пояснил, что принял решение подписать контракт со спецназом «Ахмат» из-за высокого профессионализма и духа братства в подразделении.

    «Я восхищался их профессионализмом, братством, дисциплиной и уважением к обеим религиям моей семьи – православному христианству и исламу», – сказал Хелали РИА «Новости».

    Журналист добавил, что еще в феврале планировал вступить в штурмовой отряд «Родня» Захара Прилепина, однако получил тяжелый перелом ноги и восстанавливался на протяжении шести месяцев. В сентябре он подал заявление о приеме в «Ахмат». Командир спецназа Апти Алаудинов подтвердил, что американец прошел необходимую подготовку.

    Хелали неоднократно посещал Россию, включая Донбасс и Курскую область. В июне на Петербургском международном экономическом форуме он сообщил, что направил президенту Владимиру Путину письмо с просьбой предоставить ему российское гражданство.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил о зачислении американского журналиста в свое подразделение.

    Комментарии (2)
    20 октября 2026, 21:20 • Новости дня
    Модернизированные танки Т-80БВМ переняли тактику средневековых ассасинов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские подразделения начали применять на передовой модернизированные танки Т-80БВМ, получившие заводские комплексы всеракурсной защиты от беспилотников, эти машины используют скрытность в качестве преимущества.

    Экипажи модернизированных танков Т-80БВМ начали выполнять боевые задачи на передовой, применяя новую тактику скрытных точечных ударов по позициям противника, пишет «Российская газета».

    «Экипаж танка Т-80БВМ группировки войск «Север» ликвидировал укрытую группу подвоза ВСУ. Поражение цели подтвердили средства объективного контроля в режиме реального времени», – сообщили в Минобороны.

    За способность незаметно выдвигаться на огневой рубеж и наносить точные удары на расстоянии до девяти километров госкорпорация «Ростех» прозвала Т-80БВМ «ассасином». Газотурбинный двигатель мощностью 1250 лошадиных сил заводится в любой мороз и обеспечивает машине скорость до 80 км/ч, позволяя работать тише других танков.

    Из-за угрозы беспилотников машины получили новую всеракурсную систему защиты из стальных тросов. С 2026 года эти комплекты устанавливают на предприятии «Омсктрансмаш». Конструкция способна деформировать кумулятивную струю дрона-камикадзе или заставлять его детонировать на безопасном расстоянии от брони.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Ростех рассказал об эволюции танка Т-80БВМ.

    Летом российские специалисты доработали танки Т-90М с учетом боевого опыта спецоперации на Украине.

    В марте Минобороны сообщило о применении защиты от дронов на бронетехнике.

    Комментарии (0)
    20 октября 2026, 20:20 • Видео
    «Альтернатива для Германии» продолжает удивлять

    Руководство партии «Альтернатива для Германии» сделало несколько заявлений, на которые стоит обратить внимания. Обращать внимание на заявления канцлера Фридриха Мерца, напротив, не стоит.

    Комментарии (0)
    20 октября 2026, 14:56 • Новости дня
    Британия выделила истребители Typhoon для защиты Саудовской Аравии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Лондон расширил объем военной помощи Эр-Рияду и задействовал истребители Typhoon для защиты страны от атак йеменских мятежников-хуситов.

    Минобороны Британии выделило истребители Typhoon для защиты воздушного пространства Саудовской Аравии от ударов со стороны йеменского движения мятежников-хуситов «Ансар Аллах», передает ТАСС.

    «Британия будет выполнять оборонительные задачи по защите воздушного пространства Саудовской Аравии, задействовав истребители Typhoon королевских ВВС, для обороны саудовских городов и критически важной национальной инфраструктуры от воздушных атак», – говорится в заявлении британского военного ведомства.

    Отмечается, что боевые самолеты будут использоваться исключительно в оборонительных целях и не будут наносить ответных ударов по позициям хуситов.

    Кроме того, Британия предоставит военно-транспортный самолет RAF A400M для перевозки военных грузов внутри Саудовской Аравии, а также направит военных советников для оказания поддержки саудовским штабным офицерам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Саудовская Аравия отменила форум «Давос в пустыне» из-за атак хуситов. Накануне мятежники нанесли удары по объектам Saudi Aramco и саудовским аэропортам.

    А в воскресенье при атаке хуситов на саудовский город Наджран пострадали шесть человек.

    Комментарии (0)
    20 октября 2026, 20:25 • Новости дня
    Advance: Дефицит ракет для Patriot может стать приговором для Киева

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Длительная нехватка ракет-перехватчиков для комплексов Patriot грозит властям Украины серьезным логистическим кризисом и способна привести к заморозке конфликта в условиях предстоящей зимы и политических разногласий с Вашингтоном, пишет Advance.

    В публикации Advance отмечается, что отсутствие перехватчиков даже на несколько дней создает острый логистический кризис. Многомесячная нехватка на фоне морозов, поврежденной энергосистемы и разногласий с Вашингтоном способна изменить ход конфликта без масштабных перемен на поле боя. В обороне образовалась крайне опасная брешь для российских баллистических ракет, так как оставшиеся у Киева комплексы не обладают необходимыми характеристиками для их перехвата.

    Неспособность заменить американские системы в сочетании с зимними холодами и новой волной беженцев может вынудить европейских союзников настаивать на энергетическом перемирии или заморозке конфликта. Дефицит снарядов при этом перестанет быть сугубо военной проблемой, уточняет издание.

    В четверг телеканал CNN сообщил, что украинские войска полностью исчерпали запасы ракет для комплексов Patriot.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в США допустили задержку поставок оплаченных для Украины ракет.

    В понедельник на Украине обвинили Вашингтон в замедлении передачи снарядов для комплексов Patriot.

    Ранее американские СМИ сообщили о сохранении дефицита боеприпасов для ПВО в армии США как минимум до 2030 года.

    Комментарии (0)
    21 октября 2026, 07:03 • Новости дня
    Зенитный комплекс «Цитадель» с искусственным интеллектом поразил 99% целей

    Ростех: Эффективность зенитного ракетного комплекса «Цитадель» достигла 99%

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Внедрение искусственного интеллекта в систему управления огнем зенитного ракетного комплекса «Цитадель» обеспечило поражение целей с вероятностью 99%.

    Искусственный интеллект в зенитном ракетном комплексе «Цитадель» обеспечивает поражение целей на уровне 99%, передает ТАСС со ссылкой на госкорпорацию «Ростех».

    «Комплекс оснащен системой управления огнем на базе искусственного интеллекта. Внедрение алгоритмов машинного обучения обеспечивает эффективность поражения целей на уровне 99%», – подчеркнули в госкорпорации.

    Система способна обучаться непосредственно во время боя. Если первый выстрел оказался неточным, алгоритм анализирует ошибку и корректирует следующий. По данным Ростеха, на ликвидацию одной цели уходит до четырех выстрелов. Боеприпасы с программируемым взрывателем детонируют в нужной точке, накрывая объект облаком осколков.

    В настоящее время «Цитадель» применяется для защиты важных объектов от крылатых ракет, тяжелых беспилотников и малоразмерных FPV-дронов. Автономная работа комплекса позволяет разгрузить тяжелые зенитные ракетные системы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник силы ПВО сбили 90 дронов ВСУ над регионами России. В воскресенье российские военные уничтожили семь ракет «Фламинго» и 1256 беспилотников. Ранее средства противовоздушной обороны перехватили дрон на подлете к Москве.

    Комментарии (0)
    20 октября 2026, 14:47 • Новости дня
    Гвардейская 38-я бригада управления ВДВ получила орден Жукова за подвиги на СВО

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Начальник штаба Воздушно-десантных войск Александр Корнев вручил орден Жукова 38-й гвардейской бригаде управления за мужество личного состава в зоне специальной военной операции.

    38-й гвардейской бригаде управления ВДВ вручили орден Жукова за заслуги в ходе спецоперации. Торжественная церемония прошла во Дворце культуры имени Валерия Чкалова в подмосковном Щелково. Начальник штаба Воздушно-десантных войск – первый заместитель командующего Александр Корнев прикрепил награду к знамени соединения в присутствии ветеранов и семей военнослужащих, передает ТАСС.

    В ходе мероприятия было зачитано обращение командующего ВДВ генерал-полковника Михаила Теплинского. «Эта награда – прямое признание ваших исключительных заслуг, мужества и профессионализма, проявленных при выполнении задач в ходе специальной военной операции», – заявил Теплинский. Он назвал связистов нервной системой войск, обеспечивающей непрерывное управление в сложнейших боевых условиях.

    Александр Корнев добавил, что благодаря героизму десантников командование получает своевременную и точную информацию на поле боя. В завершение отличившимся бойцам вручили награды, после чего состоялся концерт Ансамбля песни и пляски ВДВ.

    38-я отдельная гвардейская бригада управления ВДВ ведет историю с 1947 года. За время существования ее личный состав выполнял задачи в Афганистане, на Северном Кавказе, Балканах, в Сирии и в рамках спецоперации на Украине.

    Ранее за мужество на СВО орденом Кутузова была награждена 83-я бригада ВДВ. Как писала газета ВЗГЛЯД, военные врачи 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады группировки «Север» спасли жизнь тяжелораненому десантнику, проведя сложную операцию у линии боевого соприкосновения.

    До этого министр обороны Андрей Белоусов наградил отличившихся военнослужащих медалями «Золотая Звезда».

    Комментарии (0)
    20 октября 2026, 18:46 • Новости дня
    ВС России поразили логистический центр и контейнеровоз с грузом для ВСУ

    ВС России поразили логистический центр «Эпицентр-К» в Ровненской области

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вооруженные силы России нанесли удары беспилотниками по логистическому центру в Ровненской области и контейнеровозу, доставлявшему грузы для украинской армии в порт Одессы, сообщило Минобороны.

    Российская армия продолжила атаковать беспилотными летательными аппаратами логистические центры, портовую инфраструктуру Украины и суда, задействованные в доставке военных грузов, сообщило Минобороны в Max.

    В результате удара был поражен логистический центр «Эпицентр-К» в населенном пункте Дубно Ровненской области. На его территории располагался складской комплекс, который использовался в интересах Вооруженных сил Украины.

    Кроме того, на переходе морем беспилотники поразили морское судно типа контейнеровоз. Корабль доставлял в порт Одессы грузы, предназначенные для обеспечения украинских войск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее во вторник Вооруженные силы России поразили четыре сухогруза с оружием для ВСУ.

    В понедельник российские войска атаковали следовавший в Одессу корабль с военным грузом.

    В пятницу армия России нанесла удар по другому логистическому центру и сухогрузу с оружием для украинских подразделений.

    Комментарии (0)
    21 октября 2026, 01:48 • Новости дня
    Минобороны сообщило о планах создания подразделений безэкипажных танков

    Евкуров: В России должны появиться безэкипажные танковые подразделения

    Минобороны сообщило о планах создания подразделений безэкипажных танков
    @ кадр из видео канала «Звезда»

    Tекст: Антон Антонов

    В Вооруженных силах России должны появиться безэкипажные танковые подразделения, заявил заместитель министра обороны России генерал армии Юнус-Бек Евкуров.

    Боевую машину прикрытия танков, которая хорошо зарекомендовала себя в зоне спецоперации на Украине, перевели в безэкипажный формат. Техника оснащена передовым вооружением, прицелами и приборами наблюдения, позволяющими работать автономно, сообщил Евкуров в эфире телеканала «Звезда».

    Замминистра добавил, что развитие наземных роботизированных комплексов предполагает их совместную работу с другой техникой. Подобные решения уже прошли апробацию на учениях «Центр-2026». На полигоне Чебаркульский в Челябинской области дистанционно управляемая бронетехника координировалась, наводилась на цель и вела огонь без экипажей внутри.

    «У нас должны появиться безэкипажные танковые подразделения. То, что мы сейчас апробировали. И появляются уже боевые машины прикрытия этих танков, в том числе», – приводит слова Евкурова ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в последнее время и в России, и на Западе все чаще звучат заявления о разработке бронетехники нового поколения – и главной ее особенностью станет использование искусственного интеллекта.

    Главком Сухопутных войск генерал-полковник Андрей Мордвичев подтвердил, что в России приступают к разработке семейства танков нового поколения – и их вооружение станет мощнее, в том числе за счет автоматизированных систем управления огнем с элементами ИИ.

    Комментарии (0)
    20 октября 2026, 14:54 • Новости дня
    Рябков заявил об отсутствии диалога России и США по контролю над вооружениями

    Рябков: Диалог России и США по контролю над вооружениями отсутствует

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Замглавы МИД России Сергей Рябков сообщил, что между Россией и США нет диалога по контролю над вооружениями.

    Между Россией и США на данный момент не ведется диалог по контролю над вооружениями, заявил РИА «Новости» заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.

    «У нас нет диалога с США по контролю над вооружениями за исключением периодических встреч старших должностных лиц на полях многосторонних международных мероприятий», – сказал Рябков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Сергей Рябков рассказал об успехах и нерешенных вопросах в диалоге с США. Тогда дипломат оценил вероятность трехсторонней встречи России, США и Украины.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на предложение американского лидера Дональда Трампа о контроле над вооружениями.

    Комментарии (0)
    20 октября 2026, 21:22 • Новости дня
    Офицер украинского погранотряда «Дозор» ликвидирован под Волчанском

    Офицер украинского погранотряда «Дозор» Репин ликвидирован в Харьковской области

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Харьковской области ликвидирован офицер отделения разведывательно-ударных беспилотных авиационных комплексов 10-го погранотряда «Дозор» ВСУ лейтенант Захар Репин.

    Репин ликвидирован на Волчанском направлении, сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры. «В Харьковской области на Волчанском направлении ликвидирован офицер отделения разведывательно-ударных беспилотных авиационных комплексов 10-го погранотряда «Дозор» лейтенант Репин Захар Николаевич», – сказал собеседник агентства.

    Кроме того, в Одесской области в результате удара дрона ликвидирован командир зенитно-ракетного взвода 201-й зенитно-ракетной бригады ВСУ старший лейтенант Олег Тимошенко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца ВСУ потеряли половину штурмовой группы при попытке прорыва волчанского котла.

    Ранее украинские войска утратили более 20 единиц техники на Волчанском направлении.

    До этого ВСУ понесли большие потери при обороне харьковского Белого Колодезя.

    Комментарии (0)
    20 октября 2026, 11:24 • Новости дня
    The War Zone: Германия отказалась закупать ударные беспилотники Boeing

    Министерство обороны Германии уведомило американскую компанию Boeing об отказе от планов по прямой закупке беспилотных аппаратов MQ-28 Ghost Bat.

    Немецкое военное ведомство решило не приобретать напрямую американские аппараты для своей программы создания совместных боевых самолетов, пишет The War Zone.

    Представители Boeing подтвердили отказ немецкой стороны. В Минобороны ФРГ комментировать ситуацию отказались, сославшись на правила государственных закупок.

    Ранее ожидалось, что Берлин примет новые аппараты на вооружение бундесвера к 2029 году, однако теперь сроки сдвигаются на начало 2030-х годов. Летные испытания альтернативных моделей планируется начать в 2027 году. В качестве возможных вариантов замены рассматриваются европейские разработки, включая проекты компаний Airbus и Helsing.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье расходы на бундесвер нарушили критерии устойчивости бюджета Германии.

    До этого Берлин решил закупать беспилотники с сеткометами для защиты военных баз.

    Комментарии (0)
    20 октября 2026, 11:16 • Новости дня
    Генштаб заявил о надежности системы связи ВС России

    Генштаб: Российская система связи надежно противостоит средствам поражения

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Современная система связи Вооруженных сил России способна надежно противостоять всем средствам поражения в условиях боевых действий, заявил начальник Главного управления связи ВС РФ генерал-полковник Валерий Тишков.

    «Современная система связи надежно противостоит разрушающему действию всех средств поражения, взаимно резервируется, обладает высокой гибкостью и способностью быстро перестраиваться», – заявил Тишков в интервью газете «Красная звезда».

    Генерал-полковник добавил, что система связи показывает высокий уровень мобильности. Она обеспечивает связь при частом перемещении пунктов управления и длительном нахождении их в движении, передает ТАСС.

    20 октября в Вооруженных силах России отмечается День военного связиста. Праздник установлен указом президента в 2006 году. Подразделения войск связи задействованы в спецоперации на Украине с 2022 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник министр обороны Андрей Белоусов поздравил военных связистов с профессиональным праздником.

    В тот же день стало известно, что звание Героя России в ходе спецоперации получили четверо военных связистов.

    Комментарии (0)
    20 октября 2026, 20:40 • Новости дня
    Силы ПВО за день сбили 90 дронов ВСУ над регионами России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 90 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией России и акваторией Черного моря, сообщило Минобороны.

    Российские дежурные средства противовоздушной обороны в течение дня успешно отразили массированную атаку со стороны Вооруженных сил Украины, перехватив 90 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщает Минобороны в Max.

    По информации военного ведомства, дроны ВСУ были сбиты в период с 8:00 до 20:00 по московскому времени над территориями Брянской, Белгородской, Курской и Воронежской областей, а также над Республикой Крым и над акваторией Черного моря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник два человека пострадали при атаке дрона на автомобиль в Белгородской области. В тот же день беспилотники ВСУ атаковали многоквартирный дом в Энергодаре.

    В ночь с понедельника на вторник над страной нейтрализовали 136 украинских беспилотных летательных аппаратов.

    Комментарии (0)
    21 октября 2026, 07:34 • Новости дня
    В России завершили разработку мобильного видеоперехватчика «Дроноскоп 6»

    Центр беспилотных систем завершил разработку видеоперехватчика «Дроноскоп 6»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Опытно-конструкторское бюро «Дроноскоп» завершило разработку шестой версии мобильного видеоперехватчика, который способен обнаруживать полеты беспилотников в расширенном диапазоне частот.

    Опытно-конструкторское бюро «Дроноскоп» завершило разработку нового мобильного видеоперехватчика «Дроноскоп 6», сейчас прибор проходит испытания. Об этом сообщили в Центре беспилотных систем и технологий (ЦБСТ), передает ТАСС.

    «Значительным достижением разработчиков стал расширенный сплошной диапазон частот нового прибора: от 800 МГц до 12+ ГГц. В ноябре предприятие планирует запустить производство первой партии видеоперехватчиков «Дроноскоп 6». В настоящее время проводятся испытания изделия», – рассказали в организации.

    В ЦБСТ отметили, что устройство предназначено для пассивного мониторинга эфира и перехвата видеосигнала, транслируемого с камеры FPV-дрона на пульт оператора. Последняя версия прибора позволяет своевременно обнаруживать беспилотники и выбирать средство противодействия. Предыдущая модель вышла летом и получила новый малошумящий усилитель, а также опцию удаленного управления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу силы радиоэлектронной борьбы уничтожили восемь украинских беспилотников в Ярославской области. Ранее российские военные рассказали о неуязвимости аппарата «Молния-2» для систем противодействия. Также концерн «Алмаз-Антей» представил специализированные дронопорты для беспилотников-перехватчиков.

    Комментарии (0)
    20 октября 2026, 10:21 • Новости дня
    Российская армия выделила борьбу с дронами в отдельную дисциплину подготовки

    В российской армии выделили борьбу с беспилотниками в отдельную дисциплину

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Программа боевой подготовки российских военнослужащих пополнилась отдельной дисциплиной по уничтожению дронов, в рамках которой расчеты огневых групп изучают баллистику и устройство аппаратов противника.

    Борьба с беспилотниками выделена в отдельную дисциплину боевой подготовки в российской армии. Об этом сообщил инструктор отделения боевой подготовки Московского военного округа с позывным Змей, передает РИА «Новости».

    «Борьба с БПЛА стала отдельной дисциплиной подготовки в войсках на полигоне, где готовят мобильные огневые группы и посты воздушного наблюдения. Задача у всех одна – поражение воздушной цели на малой высоте и небольшой дистанции», – рассказал Змей.

    По его словам, расчет должен научиться работать как единый организм, складывая скорость пули, дистанцию, траекторию и поднятие оружия. Подготовка не сводится только к стрельбе: военнослужащие изучают баллистику, превышение траектории на разных дистанциях, скорость дронов, упреждение, а также типы беспилотников противника.

    Инструктор добавил, что последний справочник по поражающим боеприпасам и дронам разного типа значительно увеличился в объеме. Он подчеркнул, что понимание устройства беспилотника и его элементов позволяет эффективнее бороться с угрозами в воздухе.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, самым популярным родом войск для заключения контракта с Минобороны стали войска беспилотных систем (ВБс).

    Летом министру обороны Андрею Белоусову доложили о завершении процесса создания аналитических групп в подразделениях беспилотных систем.

    Комментарии (0)
    Главное
    Энергообъект в Киеве поврежден после взрывов
    Молдавия запретила импорт и экспорт металлургическому заводу в Приднестровье
    Американский журналист объяснил решение вступить в спецназ «Ахмат»
    Сенат Франции отменил регулировавший рабство колониальный кодекс
    Новак назвал незаменимые ИИ профессии в энергетике
    Росатом создал портативный накопитель энергии для парковых зон
    Психотерапевт призвал не путать последствия ковида с ленью