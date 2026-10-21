Мошенники начали красть аккаунты россиян под видом взлома PlayStation 5

Мошенники стали воровать аккаунты под видом взлома PlayStation 5

Tекст: Дмитрий Зубарев

Недавно неизвестные хакеры смогли взломать актуальную прошивку PlayStation 5, которая необходима для запуска новых игровых релизов. На фоне этого прецедента россиян могут ждать фишинговые атаки и распространение вредоносного программного обеспечения, передает ТАСС со ссылкой на компанию UserGate.

В корпорации Sony отреагировали на инциденты и уже начали блокировать взломанные консоли. При этом мошенники стали массово похищать аккаунты пользователей приставок и выставлять их на продажу.

«Злоумышленники активно используют ажиотаж вокруг взломов и маскируют вирусы под разного рода системы обхода защиты, кастомные прошивки и патчи для PS5», – рассказал архитектор информационной безопасности подразделения uFactor в компании Дмитрий Овчинников.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник мошенники придумали схему кражи Telegram-аккаунтов через детское голосование. В понедельник злоумышленники начали красть профили граждан на «Госуслугах» через домовые чаты. До этого аферисты стали похищать учетные записи под видом технической поддержки.