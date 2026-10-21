Спасателей Камчатки перевели в режим повышенной готовности из-за циклона

МЧС: Спасатели Камчатки переведены в режим повышенной готовности

Tекст: Дмитрий Зубарев

«В связи с подходом циклона Главное управление МЧС России по Камчатскому краю и его структурные подразделения переводятся в режим повышенной готовности», – сообщает Главное управление МЧС России по Камчатскому краю.

По данным Камчатского УГМС, 22 октября в Петропавловске-Камчатском и нескольких округах ожидаются сильные дожди и снег, передает РИА «Новости». В горных районах прогнозируется гололедица и налипание мокрого снега на провода. Ночью 23 октября осадки сохранятся в Усть-Камчатском округе и распространятся на Карагинский район.

Ветер днем 22 октября может достигать 30 метров в секунду, а в некоторых округах – до 38 метров в секунду. Спасатели призывают жителей соблюдать меры безопасности, воздержаться от выездов за пределы населенных пунктов, а туристы и охотники призываются не выходить на маршруты в отдаленные районы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее метеорологи предупреждали, что Камчатке грозит тропический шторм «Лала».