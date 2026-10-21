На Сахалине очистили три километра загрязненного нефтепродуктами побережья

В Сахалинской области от нефтепродуктов очистили три километра побережья

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Уборка была произведена на трехкилометровом отрезке побережья в районе села Пензенское. Осталось очистить от нефтепродуктов еще два участка, протяженность которых пока не определена. Полную площадь загрязнения территории указать пока не можем», – рассказала представитель пресс-службы администрации РИА «Новости».

Работа по очистке побережья началась в понедельник. Угроза для жителей близлежащих населенных пунктов отсутствует. В акватории Татарского пролива нефтяные пятна не обнаружены, а источник выброса выясняют специалисты управления Росприроднадзора.

Как писала газета ВЗГЛЯД, летом нефтепродукты выбросило к берегу нескольких сел Сахалина. В прошлом году на Сахалине при перекачке из танкера произошел разлив нефтепродуктов.