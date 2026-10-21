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    21 октября 2026, 06:58 • Новости дня

    Трибунал ООН назначил слушания по жалобе Аргентины на Британию на 10–11 ноября

    Tекст: Антон Антонов

    Международный трибунал ООН по морскому праву проведет 10–11 ноября слушания по жалобе, которую Аргентина подала против Британии, стремясь не допустить добычи нефти в районе спорных Мальвинских (Фолклендских) островов, сообщает инстанция.

    В сообщении отмечается, что председатель Международного трибунала по морскому праву Морис Камга назначил 10 и 11 ноября 2026 года датами слушаний по делу о добыче углеводородов в юго-западной части Атлантического океана «Аргентина против Соединенного Королевства», передает ТАСС.

    13 октября канцелярия президента Аргентины Хавьера Милея сообщила, что страна попросила Международный трибунал по морскому праву принять временные меры, которые должны предотвратить добычу углеводородов Британией на континентальном шельфе Северного Мальвинского бассейна.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце МИД Аргентины вызвал послов Британии и Израиля из-за ситуации вокруг Мальвинских островов.

    Канцелярия президента Хавьера Милея тогда заявила об эскалации вокруг архипелага, из-за чего был сорван визит аргентинского лидера в Британию.

    В апреле власти Аргентины заявили о прогрессе в вопросе возвращения островов.

    18 октября 2026, 17:10 • Новости дня
    Эксперты объяснили начало новой кампании за референдум о независимости Шотландии

    Британовед Егоров: Шотландия пытается получить дополнительные полномочия

    Эксперты объяснили начало новой кампании за референдум о независимости Шотландии
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Текущий премьер Британии Энди Бернем приветствует принципы децентрализации власти, поэтому под его управлением обсуждение темы независимости Шотландии становится менее трудным. Тем не менее для организации голосования по вопросу о выходе из Соединенного Королевства Эдинбургу все еще необходимо разрешение Лондона, сказали газете ВЗГЛЯД британоведы Олег Охошин и Василий Егоров. Ранее в Шотландии вновь высказались за организацию референдума о независимости.

    «Независимость региона – это центральная тема идеологии правящей Шотландской национальной партии (ШНП). Чтобы воплотить эту идею в реальность, она использовала самые разные легальные формы давления на центральное правительство: направляла в Лондон официальные запросы, устраивала митинги и демонстрации, обращалась в Верховный суд Британии. Но все это значительного результата не принесло», – сказал Олег Охошин, старший научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН.

    Он напомнил, что еще в 1998 году был принят закон о Шотландии, который строго разграничил полномочия между Лондоном и Эдинбургом. В соответствии с документом, именно центральная власть принимает окончательное решение: стоит ли проводить референдум о независимости страны. Причем число сторонников подобного сценария на протяжении последних десяти лет остается практически неизменным.

    Собеседник подчеркивает: текущий премьер государства Энди Бернем в своей политике опирается на принципы «манчестеризма». «Это течение политической философии Британии выстраивается вокруг делегирования полномочий на места и предполагает расширение деволюции внутри Соединенного Королевства. Соответственно, кельтские регионы восприняли этот проект децентрализации власти как прямой сигнал к действию», – рассуждает эксперт.

    На этом фоне 14 сентября в Кардиффе главы националистических партий Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии подписали совместный меморандум о праве их регионов на самоопределение. «В нем они указали, что Лондон не вправе блокировать демократию или подрывать принцип, по которому народ сам решает свое будущее, и призвали его обеспечить конституционные изменения в каждой юрисдикции», – уточнил он.

    «Таким образом, кампания за референдум о независимости Шотландии, которую сейчас проводит ШНП, имеет целью привлечение к данному вопросу внимания со стороны СМИ. Однако изменить решение центральных властей она не способна, ведь Лондон неоднократно отвечал на схожие инициативы отказом», – продолжает собеседник.

    Сами же шотландцы, по его мнению, больше заинтересованы в том, чтобы автономное правительство решало актуальные социально-экономические проблемы региона, а не пыталось отвлечь внимание электората очередным обещанием повторного референдума о независимости. «А дел на повестке дня действительно немало: начался кризис стоимости жизни и жилья, ухудшение системы образования и здравоохранения», – перечисляет Охошин.

    С тем, что представители ШНП регулярно затрагивают тему необходимости организации второго референдума, согласен и эксперт по британской политике Василий Егоров. «Тем не менее политики, на мой взгляд, прекрасно помнят, что вышло из попытки протолкнуть вопрос голосования по вопросу суверенитета в 2019-2020 годах. Реакция Лондона тогда оказалась крайне негативной, да и Верховный суд подобное рвение Эдинбурга не поддержал», – уточняет он.

    При этом Шотландия остается главным по числу сторонников независимости регионом во всем Соединенном Королевстве. «Здесь таковых около 48%. Для сравнения: в Уэльсе этот показатель колеблется в районе 30-35%. И число это в последние годы остается стабильным», – считает эксперт, добавляя, что карту референдума Эдинбург разыгрывает и из-за сместившихся ориентиров внутри центрального правительства.

    «Администрация Бернема сейчас сконцентрирована на решении экономических проблем Британии. При этом лейбористы пытаются реализовать реформу, переосмысляющую пропорцию власти между Лондоном и регионами. На этом фоне Шотландия и пытается получить дополнительные полномочия. Хотя их у Эдинбурга и так немало», – заключил Егоров.

    Ранее в Шотландии объявили о начале кампании в поддержку проведения второго референдума о независимости региона от Британии. С соответствующим заявлением выступил первый министр региона Джон Суинни, который также занимает пост лидера ШНП. По его словам, инициатива получит название «Выбери Шотландию», и она окажется наиболее сложной из всех, что организация когда-либо проводила.

    Политик подчеркнул, что, по его мнению, Шотландии уже недостаточно автономии и местного самоуправления в составе Британии, поскольку регион является не просто административной единицей, а отдельной нацией. При этом еще в сентябре, как сообщала The Herald, лидеры правящих партий Уэльса, Северной Ирландии и Шотландии подписали в Кардиффе меморандум о взаимопонимании.

    В частности, стороны заявили в документе о «праве каждой нации на самоопределение». Суинни назвал саммит «поворотным моментом на конституционном пути» Соединенного Королевства, настаивая на том, что никаких препятствий для выбора пути развития у регионов быть не должно. При этом Бернема он назвал «последним премьером» единого государства.

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    18 октября 2026, 15:14 • Новости дня
    Новая спецпредставитель генсека ООН прибыла в Кабул

    Новая глава миссии ООН по содействию Афганистану Фатима прибыла в Кабул

    Tекст: Ольга Иванова

    Специальный представитель генерального секретаря ООН по Афганистану и новая глава миссии всемирной организации в этой стране Рабаб Фатима прибыла в Кабул и приступила к своим обязанностям.

    Фатима начала исполнять обязанности спецпредставителя генсека ООН и главы Миссии ООН по содействию Афганистану (МООНСА), передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу миссии.

    Она обладает более чем 30-летним опытом работы на государственной и международной службе. До нового назначения Фатима занимала должность заместителя генерального секретаря и Высокого представителя по наименее развитым странам.

    В 2019–2022 годах она была послом и постоянным представителем Бангладеш при ООН. Будучи кадровым дипломатом, Фатима также работала послом Бангладеш в Японии и занимала различные руководящие должности в Международной организации по миграции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу генсек СНГ назвал изоляцию Афганистана путем к катастрофе.

    Глава МИД России Сергей Лавров предупредил о долгом преодолении последствий действий США в этой стране.

    Летом талибы задержали двух сотрудников миссии ООН в Афганистане.

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    20 октября 2026, 20:20 • Видео
    «Альтернатива для Германии» продолжает удивлять

    Руководство партии «Альтернатива для Германии» сделало несколько заявлений, на которые стоит обратить внимания. Обращать внимание на заявления канцлера Фридриха Мерца, напротив, не стоит.

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    20 октября 2026, 13:11 • Новости дня
    Депутат Луговой предложил закрыть посольство Великобритании в России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности Андрей Луговой выступил с инициативой о закрытии британского посольства в Москве 14 декабря.

    Парламентарий высказал свою идею в ходе выступления на пленарном заседании палаты, передает ТАСС.

    «Хотелось бы обратиться к МИДу, пора закрыть британское посольство, предлагаю это сделать в день открытия выставки, 14 декабря – день борьбы с колониализмом», – заявил Луговой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Израиль отказался от полного закрытия консульства Британии в Иерусалиме.

    Летом глава МИД Британии осудила «культуру отмены» во внешней политике. В прошлом году британские власти назвали санкции США против России большим достижением.

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    19 октября 2026, 19:54 • Новости дня
    Британия уступила Украине в рейтинге энергетической безопасности

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Британский аналитический центр Adam Smith Institute поместил Британию ниже Украины в мировом рейтинге стран по уровню энергетической безопасности из-за чрезмерной зависимости Лондона от возобновляемых источников.

    Британия заняла 41-ю строчку в списке государств по уровню энергетической безопасности, уступив 39-е место Украине, передает РИА «Новости» со ссылкой на исследование центра Adam Smith Institute. Выше Соединенного Королевства в перечне из 187 стран также расположились Румыния, Азербайджан и Сербия.

    Низкая позиция Британии объясняется сильной зависимостью государства от ветровой и солнечной энергии, а также искаженным внутренним рынком. В документе отмечается, что высокая доля таких источников электричества сильно ограничивает возможности Лондона контролировать объемы генерации, поэтому при топливном кризисе страна не сможет оперативно найти другие ресурсы. Внутренние цены на энергию в Британии признаны одними из самых высоких среди развитых экономик.

    Если оценивать только снабжение электроэнергией, Британия оказалась на 175-м месте, а Украина заняла 99-ю позицию. Лидером общего рейтинга энергобезопасности стала Норвегия, Россия расположилась на девятой строчке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Британия и Евросоюз не договорились о совместных мерах против дизельного кризиса.

    В мае аналитики констатировали развал химической промышленности Европы на фоне проблем с энергоносителями.

    В прошлом году эксперты предупредили о возвращении британской экономики в состояние нищего острова XVII века.

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    20 октября 2026, 21:35 • Новости дня
    Британский истребитель пропал с радаров после подачи сигнала бедствия

    Истребитель ВВС Британии подал сигнал бедствия и исчез с радаров

    Британский истребитель пропал с радаров после подачи сигнала бедствия
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Многоцелевой истребитель королевских ВВС Британии Eurofighter Typhoon FGR.4 пропал с экранов радаров у восточного побережья страны после подачи аварийного сигнала, свидетельствуют полетные данные.

    Военный самолет подал аварийный сигнал Squawk 7700 у восточных берегов страны, после чего перестал отслеживаться на обратном пути к авиабазе Конингсби, передает РИА «Новости» со ссылкой на сервис Flightradar24.

    Истребитель вылетел с авиабазы в 11:14 по московскому времени. В 17:46 мск он появился на карте, подал аварийный сигнал и исчез с радаров неподалеку от базы во время снижения.

    Согласно сохраненному маршруту, самолет летал вдоль восточного побережья Британии в направлении Шотландии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник подавший аварийный сигнал над Францией самолет ВВС США сел в Германии.

    В этот же день самолет ВВС США подал сигнал бедствия над Алабамой.

    В прошлый четверг три самолета в Европе подали сигналы бедствия.

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    19 октября 2026, 22:04 • Новости дня
    Куба обвинила США в нарушении правил использования помещений ООН

    ТАСС: Постпред Кубы заявил о нарушении США правил использования помещений ООН

    Tекст: Денис Тельманов

    Постоянный представитель Кубы при ООН Эрнесто Соберон Гусман обвинил США в проведении провокационного мероприятия в штаб-квартире организации, назвав это грубым нарушением правил использования ее помещений.

    Кубинский дипломат выступил перед представителями постоянных миссий государств при ООН и гражданского общества перед началом организованного американской стороной мероприятия «Свободная Куба: угнетение, которое скрывает Гавана», передает ТАСС.

    «Всего в нескольких метрах от того места, где мы находимся, представительство США проводит фарсовое мероприятие против Кубы, грубо нарушая правила использования помещений ООН. Это тайное собрание, не имеющее абсолютно никакого отношения к повестке дня ООН», – заявил Соберон Гусман.

    По его словам, Секретариат организации не предотвратил проведение мероприятия, несмотря на неоднократные предупреждения Гаваны.

    Дипломат также обвинил Вашингтон в попытке отвлечь внимание международного сообщества от последствий экономической блокады острова, назвав действия США применением «коллективного наказания против народа Кубы».

    Он добавил, что мероприятие США направлено на подрыв обсуждения в Генеральной Ассамблее ООН резолюции о необходимости прекращения американской блокады, рассмотрение которой запланировано на 27–28 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца мексиканская Pemex прекратила поставки нефти на Кубу из-за санкций США. МИД России назвал американские санкции против Кубы бесчеловечными.

    Москва осудила как неприемлемое очередное ужесточение санкций США против кубинского острова.

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    19 октября 2026, 21:19 • Новости дня
    Генсек ООН выразил обеспокоенность ростом числа жертв атак ВСУ в России

    Генсек ООН Гутерриш выразил обеспокоенность ростом числа жертв атак ВСУ в России

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обеспокоен увеличением числа погибших и раненых среди мирных жителей России в результате участившихся ударов украинских военных, заявил его официальный представитель Стефан Дюжаррик.

    «Генеральный секретарь также глубоко обеспокоен ростом числа жертв среди мирного населения в результате участившихся атак украинских вооруженных сил на территории Российской Федерации, включая недавние атаки в районе Петербурга», – цитирует Дюжаррика РИА «Новости».

    В четверг посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник сообщил о 10 тыс. пострадавших от атак ВСУ россиянах с начала года.

    В среду экс-аналитик ЦРУ Джонсон обвинил Запад в сокрытии ударов ВСУ.

    Во вторник Мирошник сообщил о гибели 52 мирных жителей от атак ВСУ за неделю.

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    19 октября 2026, 11:06 • Новости дня
    Британия не поддержала отказ Трампа от антироссийских санкций

    Tекст: Игорь Иножарский

    Правительство премьер-министра Британии Энди Бернема не согласно с решением президента США Дональда Трампа приостановить введение санкций на экспорт российской энергии.

    Министр здравоохранения Британии Иветт Купер заявила Sky News, что Лондон придерживается иного мнения относительно необходимости ужесточения антироссийских санкций, пишет Bloomberg.

    «Мы придерживаемся другого мнения по вопросу о необходимости продолжать усиливать санкции, и мы будем продолжать это делать», – сказала Купер.

    Министр подчеркнула необходимость сплочения НАТО по украинскому вопросу и сотрудничества с союзниками в британских национальных интересах. При этом она трижды отказалась назвать действия Трампа «ошибочными».

    Накануне Трамп приостановил введение пошлин на российский энергетический экспорт, заявив о соглашении с Владимиром Путиным о поставках дизельного топлива в США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Трамп объяснил паузу по санкциям. В воскресенье Белый дом счел введение санкций против России помехой для переговоров по Украине. Минэнерго США отвергло смягчение ограничений против российской нефти.

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    20 октября 2026, 16:32 • Новости дня
    Президент Гайаны призвал короля Британии Карла III извиниться за работорговлю

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Гайаны Мохамед Ирфаан Али призвал короля Британии Карла III принести официальные извинения за работорговлю в эпоху британского колониализма.

    Глава государства считает недостаточным простое осуждение тех времен со стороны монарха, пишет РИА «Новости» со ссылкой на телеканал ITV. «Переход к извинениям – это следующий шаг», – заявил Мохамед Ирфаан Али.

    Он подчеркнул, что Британия получила колоссальные материальные выгоды от работорговли, а реальная сумма нанесенного ущерба не может быть определена.

    Через неделю Карл III начнет турне по странам Карибского бассейна, в рамках которого посетит Багамы, Гайану и Антигуа и Барбуду.

    Ранее газета The Telegraph сообщала со ссылкой на Букингемский дворец, что король во время поездки не будет извиняться за историческую роль Британии в работорговле.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце страны Карибского бассейна захотели взыскать с Британии репарации за работорговлю.

    В марте Карла III осудили за фото с делегатами карибских стран у портрета работорговца.

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    20 октября 2026, 14:56 • Новости дня
    Британия выделила истребители Typhoon для защиты Саудовской Аравии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Лондон расширил объем военной помощи Эр-Рияду и задействовал истребители Typhoon для защиты страны от атак йеменских мятежников-хуситов.

    Минобороны Британии выделило истребители Typhoon для защиты воздушного пространства Саудовской Аравии от ударов со стороны йеменского движения мятежников-хуситов «Ансар Аллах», передает ТАСС.

    «Британия будет выполнять оборонительные задачи по защите воздушного пространства Саудовской Аравии, задействовав истребители Typhoon королевских ВВС, для обороны саудовских городов и критически важной национальной инфраструктуры от воздушных атак», – говорится в заявлении британского военного ведомства.

    Отмечается, что боевые самолеты будут использоваться исключительно в оборонительных целях и не будут наносить ответных ударов по позициям хуситов.

    Кроме того, Британия предоставит военно-транспортный самолет RAF A400M для перевозки военных грузов внутри Саудовской Аравии, а также направит военных советников для оказания поддержки саудовским штабным офицерам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Саудовская Аравия отменила форум «Давос в пустыне» из-за атак хуситов. Накануне мятежники нанесли удары по объектам Saudi Aramco и саудовским аэропортам.

    А в воскресенье при атаке хуситов на саудовский город Наджран пострадали шесть человек.

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    20 октября 2026, 16:53 • Новости дня
    Сбой Google Cloud нарушил работу сайтов банков и правительства в Британии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Сбой в облачной платформе Google Cloud американской корпорации Google привел к недоступности мобильных приложений и сайтов банков, компаний и правительственных организаций в Британии.

    Проблемы с облачной платформой Google Cloud нарушили работу десятков банков, компаний и правительственных структур в Британии, передает ТАСС. «Мы столкнулись с проблемами в работе нескольких сервисов в регионе europe-west2. Наша инженерная команда продолжает расследовать причины возникшей проблемы», – приводит заявление Google Би-би-си.

    Как сообщает Sky News со ссылкой на портал Downdetector, проблемы испытывают банки Revolut, Lloyds, HSBC, Bank of Scotland и Halifax, технологические компании Google и SiteGround, портал недвижимости Rightmove, почтовая служба Royal Mail и служба доставки DPD. Сбой также затронул сайты Национальной службы здравоохранения, правительства, сети супермаркетов Asda и сервисы компании Microsoft, включая Teams, Outlook и 365.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник онлайн-банк Revolut сообщил о масштабном сбое в работе сервисов.

    На прошлой неделе пользователи Mail.Ru жаловались на массовые сбои в работе сервиса.

    В начале месяца «Яндекс» предупредил о мошенниках, пользующихся сбоями.

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    20 октября 2026, 17:54 • Новости дня
    ООН спрогнозировала рост числа голодающих в Афганистане зимой

    ООН: Количество голодающих в Афганистане вырастет с 16 до 19 млн в зимний период

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Представитель Управления ООН по координации гуманитарных вопросов Ольга Черевко заявила, что предстоящей зимой число жителей Афганистана, сталкивающихся с острой нехваткой продовольствия, увеличится с 16 до 19,2 млн человек.

    В период с сентября по октябрь острую нехватку продовольствия испытывали 15,9 млн афганцев, что составляет около трети населения страны. В их число входят 3,4 млн человек, находящихся в чрезвычайных условиях, пишет РИА «Новости».

    «Ситуация продолжает ухудшаться. Ожидается, что в зимний период – с ноября по апрель, когда доступ к продуктам питания традиционно ограничен, – число людей, испытывающих острую нехватку продовольствия, возрастет до 19,2 млн. При этом 5 млн человек, по прогнозам, окажутся в ситуации чрезвычайного уровня голода», – сказала Черевко.

    В управлении добавили, что в следующем году более 4 млн детей в возрасте до пяти лет потребуется лечение от острого истощения. Из-за сокращения финансирования в Афганистане закрылась треть пунктов оказания гуманитарной помощи, что грозит необратимыми последствиями для малолетних жителей страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье новая спецпредставитель генсека ООН прибыла в Кабул.

    В пятницу генсек СНГ назвал изоляцию Афганистана путем к катастрофе. Ранее миссия ООН предупредила о риске гуманитарной катастрофы в стране.

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    20 октября 2026, 21:52 • Новости дня
    Полиция Британии повторно задержала подозреваемых в инциденте у базы ВВС Фэрворд

    Tекст: Валерия Городецкая

    Двое из семи подозреваемых в попытке совершения теракта возле авиабазы Фэрфорд повторно задержаны британской полицией, теперь их подозревают в работе на иностранную разведку.

    Британская полиция сообщила о повторном задержании двух из семи подозреваемых по делу о попытке теракта возле базы ВВС Фэрфорд. На этот раз задержание связано с подозрением в работе на иностранную разведку, передает РИА «Новости».

    В конце сентября полиция Британии сообщила об инциденте возле базы Фэрфорд. Было задержано семь человек по подозрению в подготовке теракта, которых вскоре отпустили под залог.

    «Сегодня двое ранее задержанных мужчин были повторно задержаны за преступления, относящиеся к разделу три закона о национальной безопасности – содействие службе внешней разведки», – заявили в контртеррористической полиции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Тегеран потребовал от Лондона доказательств по инциденту на базе Фэрфорд. Днем ранее британский премьер заявил о причастности Ирана к инциденту.

    В начале месяца в Британии освободили шестого подозреваемого в теракте у авиабазы Фэрфорд.

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    20 октября 2026, 11:29 • Новости дня
    Китай заявил протест Лондону после изъятия смартфонов у туристов

    SCMP: Китай выразил протест Британии из-за изъятия смартфонов у туристов

    Tекст: Игорь Иножарский

    Посольство Китая в Лондоне заявило протест властям Великобритании в связи с длительными допросами китайских граждан на границе и изъятием у них электронных устройств.

    Китайские дипломаты направили официальное представление британской стороне после того, как пограничные службы Соединенного Королевства начали подвергать граждан КНР длительным допросам и изымать у них личные электронные устройства, включая мобильные телефоны, пишет South China Morning Post.

    В заявлении посольства Китая в Лондоне отмечается, что многочисленные туристы, торговые представители и люди, навещающие родственников, столкнулись с долгими задержками при прохождении контроля. Пограничники забирали у прибывающих смартфоны и другие гаджеты.

    Британские власти объяснили свои действия положениями закона о борьбе с терроризмом и безопасности границ от 2019 года. Дипломатическое представительство выразило серьезную обеспокоенность ситуацией и призвало Лондон прекратить безосновательные задержания и допросы китайских граждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Китай ужесточил правила въезда и выезда из страны. Россия, Китай и Монголия начали глубокую интеграцию охраны границ. В апреле постпред США при ООН допустил досмотры идущих в КНР судов.

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    20 октября 2026, 20:34 • Новости дня
    Принц Гарри заявил о желании примириться с королевской семьей

    GQ: Принц Гарри после возвращения в Британию захотел помириться с семьей

    Tекст: Валерия Городецкая

    Принц Гарри после возвращения в Британию заявил о желании примириться с членами королевской семьи, отметив важность этого шага на фоне происходящего в мире.

    «Некоторые люди не хотят, чтобы мы помирились. Я хочу, чтобы мы помирились. Особенно учитывая все то, что происходит в мире, самое важное – это примирение», – заявил герцог Сассекский в интервью американскому журналу GQ, передает РИА «Новости».

    По его словам, «шрамы остаются навсегда», однако необходимо работать над своим восприятием прошлого. «Если есть определенные вещи из прошлого, которые влияют на вас каждый день, отпустить их сложнее. Но, на мой взгляд, в мире и в жизни людей и так слишком много драмы, чтобы продолжать ругаться с семьей», – добавил принц Гарри.

    После публикации интервью пресс-служба принца Гарри и Меган Маркл в комментарии британским СМИ уточнила, что слова герцога Сассекского не были попыткой задеть его брата или любого другого члена королевской семьи.

    В конце августа принц Гарри и его супруга Меган Маркл вместе с детьми переехали в Британию на длительный срок. В 2020 году они покинули страну после конфликта с королевской семьей, отказавшись от выполнения королевских обязанностей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце принц Гарри и Меган Маркл обвинили папарацци в слежке.

    Король Британии Карл III подчеркнул частный статус принца Гарри и Меган Маркл.

    В августе они вернулись в Британию.

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