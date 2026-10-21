Карелин назвал нож и рогатину средством защиты от напавшего медведя

Сенатор Карелин посоветовал отбиваться от медведя ножом или рогатиной

Tекст: Дмитрий Зубарев

Карелин рассказал, что защититься от напавшего медведя можно ножом или старинным охотничьим копьем с широким наконечником – рогатиной, однако прибегать к ним стоит лишь в крайнем случае, передает ТАСС.

«Это не столько вес, это все-таки навыки и, конечно же, способность вовремя их применить – я имею в виду владение ножом, рогатиной», – заявил Карелин.

Сенатор напомнил, что при встрече с диким животным лучше тихо разойтись на безопасное расстояние или укрыться за забором. Он также категорически не рекомендовал пытаться кормить детенышей медведей, поскольку где-то рядом обязательно находится огромная медведица, которая может сопровождать как медвежат текущего года, так и прошлогоднего пестуна.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Архангельской области после нападения медведя погиб охотник. Ранее стало известно, что с весны от нападений хищников в России погибли 26 человек. Тем временем в Иркутской области ликвидировали медведей, убивших людей.