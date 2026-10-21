Аномальная жара в Британии привела к росту числа случаев появления крыс

Tекст: Антон Антонов

«Число случаев появления крыс в период с июня по август выросло на 15% год к году на фоне рекордно жаркого лета», – передало агентство PA.

В конце июня температура воздуха на юго-востоке Британии достигла 37,3 градуса по Цельсию, установив исторический рекорд для этого месяца, а в августе был зафиксирован новый максимум – 38,1 градуса. По данным Rentokil, в период с 2024 по 2025 год в пяти городах страны заметно выросло число жалоб на грызунов, передает РИА «Новости».

Наибольший рост обращений зафиксирован в Манчестере, где он составил 26%. В Оксфорде число жалоб увеличилось на 24%, в Лидсе – на 23%, при этом в жаркую погоду крысы вынуждены перемещаться на большие расстояния в поисках воды, что повышает вероятность их встреч с жителями.

Rentokil также предупредила о росте устойчивости крыс к родентицидам и сообщила о появлении в Британии нескольких устойчивых к яду популяций.

Как писала газета ВЗГЛЯД, британская энергетическая система находилась на грани массовых отключений во время аномальной жары летом.

Пять последовательных волн аномальной жары высушили глинистую почву британской столицы, вызвав беспрецедентный риск разрушения фундаментов и деформации жилых помещений.