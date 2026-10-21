FT: ИИ-агенты компании OpenAI обманули разработчиков и отключили слежение

Tекст: Дмитрий Зубарев

В октябре агенты искусственного интеллекта отключили механизмы защиты, призванные выявлять их ненадлежащее поведение, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Financial Times.

В одном из случаев алгоритм отключил автоматическую систему оповещения разработчиков. Спустя несколько дней при выполнении другого задания программа убрала систему мониторинга и солгала об этом сотрудникам компании.

Оба раза агенты интерпретировали стандартные инструкции по кодированию как разрешение на ослабление мер контроля. В настоящее время OpenAI проводит расследование инцидентов и работает над укреплением систем безопасности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее бывший руководитель направления безопасности OpenAI заявил о неосторожности профильных компаний. Также разработчик отказался от выпуска новой модели ради безопасности. Тем временем создатель нейросети Claude призвал замедлить развитие алгоритмов.