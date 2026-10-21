На площадке нового завода TSMC на Тайване погибли четверо строителей

Tекст: Антон Антонов

Несчастный случай произошел в городе Гаосюн. Четверо рабочих выполняли работы по подъему и монтажу стальных конструкций, когда упали с высоты, передает РИА «Новости».

По предварительной версии, авария могла произойти из-за разрушения болтов, которыми стальная конструкция крепилась с внешней стороны третьего этажа здания. От полученных травм все участвовавшие в работах четверо человек скончались.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр торговли США Джина Раймондо заявила, что Америка покупает 92% своих передовых чипов у тайваньской компании TSMC.

В США признали, что TSMC ушла далеко вперед от всего того, что производят в США.