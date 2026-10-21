В Колумбии конфисковали более семи тонн направлявшегося в Европу кокаина

Tекст: Алексей Дегтярёв

Колумбийские правоохранители перехватили крупную партию наркотиков, которая предназначалась для отправки в Нидерланды, передает ТАСС со ссылкой на ведомство.

По данным властей, запрещенные вещества были спрятаны в грузе с нерафинированным сахаром. Проведенная операция предотвратила поступление на нелегальный рынок 19 млн доз кокаина, а преступники недополучили 42 млрд песо.

В колумбийском военном ведомстве назвали изъятие историческим ударом по наркотрафику, подчеркнув, что это самая масштабная конфискация в порту Картахены за последние 10 лет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле полицейские изъяли крупную партию кокаина у жителя Москвы. В феврале военные Мексики перехватили судно с четырьмя тоннами наркотика. В январе суд начал рассмотрение дела о контрабанде более восьми тонн кокаина из Венесуэлы в Россию.