Жителей Бали призвали экономить воду из-за угрозы засухи

«Экономьте воду в качестве меры предосторожности в сухой сезон», – говорится в сообщении ведомства, передает РИА «Новости».
Предупреждение действует с 21 по 31 октября. В нескольких районах Бали объявлены различные уровни опасности метеорологической засухи.
Кроме того, власти настоятельно просят не сжигать мусор и растительность, не выбрасывать непотушенные окурки, а также отключать электроприборы и гасить благовония перед уходом из дома. В последнюю неделю октября ожидаются лишь небольшие дожди.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник нехватка воды возникла на Бали из-за затянувшейся засухи. В понедельник туристы на Бали начали покидать отели досрочно из-за нехватки топлива. В воскресенье на острове ввели заправку автомобилей по четности номеров.