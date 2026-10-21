Маск заявил, что «слишком увлекся» властью в Белом доме

Tекст: Антон Антонов

Маск рассказал, что присутствие в Белом доме в моменты принятия ключевых государственных решений произвело на него сильное впечатление и вскружило ему голову, передает РИА «Новости».

«В этом было что-то крутое, ведь я находился прямо в Овальном кабинете, когда принимались все эти судьбоносные решения, и временами даже как-то влиял на происходящее. Но я думаю, мне следовало больше оставаться в тени и, пожалуй, ограничить это одним-двумя месяцами, потому что за этот срок ты уже видишь практически все, что только можно увидеть», – признался Маск, согласившись с замечанием ведущего, что он «слишком увлекся» властью.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее бизнесмен отдалился от администрации США после работы в комиссии DOGE, однако за последний год их отношения заметно улучшились.

В январе Маск вернулся к активному участию в американской политике.

В 2025 году Илон Маск заявлял, что в США, по сути, действует однопартийная система, и объявил о решении создать новую партию America Party. СМИ сообщали, что планы Маска по созданию собственной политической партии были свернуты после продолжительного давления со стороны вице-президента США Джей Ди Вэнса и его окружения.