Правительство одобрило увеличение штрафов за езду без прав

Комиссия кабмина одобрила штраф до 50 тыс. рублей за повторную езду без прав

Tекст: Алексей Дегтярёв

В случае принятия закона минимальный размер штрафа за управление автомобилем без прав или с просроченным удостоверением вырастет с 5 до 15 тыс. рублей, максимальный – до 30 тыс. рублей, сказал собеседник ТАСС.

Законопроект Министерства внутренних дел вводит отдельное наказание за повторное нарушение, штраф за которое составит от 30 до 50 тыс. рублей. При этом нарушители потеряют право на оплату квитанции со скидкой в первые 30 дней.

В пояснительной записке указано, что водители без прав систематически нарушают правила дорожного движения, что ведет к росту числа аварий. Ежегодно более 12 тыс. человек привлекаются к ответственности за это нарушение три и более раза.

Уточняется, что новые нормы не затронут граждан, уже лишенных прав за нарушения, поскольку для них действует более суровое наказание вплоть до уголовной ответственности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Министерство внутренних дел предложило вернуть упрощенную выдачу водительских прав в новых регионах. Ведомство перечислило необходимые документы для получения международных прав. На прошлой неделе МВД разъяснило условия возврата удостоверения после лишения.