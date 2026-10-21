Италия ввела новый состав преступления из-за уличных беспорядков

Совет министров Италии ввел новый состав преступления из-за уличных беспорядков

Tекст: Антон Антонов

Совет министров Италии во вторник утвердил законодательный акт с новыми мерами по борьбе с уличными беспорядками, предусматривающий до пяти лет лишения свободы и штраф до 20 тыс. евро за насильственные действия во время манифестаций, передает РИА «Новости».

«Возникает новый состав преступления – насильственное участие в манифестации», – заявила она, пояснив, что наказание грозит участникам групп из пяти и более человек, бросающим камни, петарды и палки и создающим угрозу окружающим.

По словам Мелони, санкции будут более строгими, если участник беспорядков скрывал лицо или ранил кого-либо, а также ужесточается ответственность за групповое повреждение имущества.

«Мы все видели кадры с насилием, потрясшим Милан и другие итальянские города в минувшие выходные. Разграбленные магазины, разбитые витрины, нападения на сотрудников правоохранительных органов. Это неприемлемые сцены», – отметила премьер.

Согласно новым мерам, подростки в возрасте от 14 до 18 лет по умолчанию считаются способными осознавать свои действия, если не доказано обратное, и предварительное задержание перед массовыми выступлениями, ранее касавшееся только взрослых, теперь сможет применяться и к несовершеннолетним, добавила Мелони. В Милане до конца года дополнительно разместят 500 военнослужащих для поддержки полиции и карабинеров.

Премьер подчеркнула, что власти будут руководствоваться принципом «кто ломает, тот и платит» при возмещении ущерба: если повреждение нанес несовершеннолетний, платить будут родители. В случае порчи государственного имущества префект сможет направить требование о компенсации, а при повреждении частной собственности владелец получит возможность через суд добиться немедленного исполнения решения о взыскании.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник власти Италии решили ужесточить меры против участников погромов в Милане.

В понедельник власти страны направили сотни военных в город из-за массовых беспорядков.

Полиция задержала более 270 человек в ходе протестов в Милане.