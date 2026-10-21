На Камчатке 16-летняя девушка и 43-летний рецидивист задержаны за наркоторговлю

СК: На Камчатке задержаны два человека за покушение на сбыт наркотиков

Tекст: Антон Антонов

Подозреваемые вступили в преступный сговор в октябре, сообщает следственное управление в «Максе».

Через интернет они получили информацию о местонахождении оптовых тайников-закладок, извлекли запрещенное вещество и перенесли его в квартиру одного из них. Там наркотики были расфасованы на дозы для дальнейшего сбыта через тайники-закладки на территории города.

15 октября при попытке оборудования очередной закладки их задержали сотрудники УМВД России по Камчатскому краю. В ходе оперативных мероприятий изъяты наркотические средства синтетического происхождения, что подтверждено результатами физико-химического исследования.

По результатам проверки материалов принято решение о возбуждении уголовного дела. Оба фигуранта задержаны следователем СК, решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца петербурженку задержали в Бурятии за сбыт наркотиков.

В июне полиция Петербурга изъяла 200 кг гашиша у подозреваемого в сбыте наркотиков.