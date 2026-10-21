Судебные приставы начали взыскание штрафов с актера Головина

Tекст: Антон Антонов

В отношении Головина открыто четыре исполнительных производства по неоплаченным штрафам за нарушение правил дорожного движения, передает ТАСС.

Три производства связаны с взысканием просроченных штрафов ГАИ на общую сумму 5 тыс. рублей, еще одно открыто по материалам, поступившим от МАДИ, где сумма принудительно взыскиваемого штрафа вместе с исполнительским сбором также составляет 5 тыс. рублей.

Головин – российский актер театра и кино, известный по ролям в фильме «Сволочи» и сериале «Кадетство».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце звезду сериала «Кадетство» наказали за новые нарушения ПДД.

В прошлом году с актера Головина начали принудительно взыскивать штрафы ГИБДД.