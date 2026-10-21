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    21 октября 2026, 03:35 • Новости дня

    Песков: СМИ из недружественных стран пригласят на пресс-конференцию Путина

    Песков: СМИ из недружественных стран пригласят на пресс-конференцию Путина
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Представители средств массовой информации из недружественных государств смогут принять участие в большой пресс-конференции президента России Владимира Путина, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

    Пескову был задан вопрос о том, позовут ли на пресс-конференцию журналистов из недружественных стран, передает ТАСС.

    «Примут участие. Да, пригласим – так же, как и всегда это делаем», – подчеркнул Песков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Песков сообщил о проведении прямой линии с главой государства в декабре.

    В начале месяца он сообщил, что прямая линия и пресс-конференция Путина уже готовятся.

    18 октября 2026, 15:37 • Новости дня
    В Италии сочли тревожным заявление Путина о зоне безопасности на Украине

    La Repubblica: Слова Путина о зоне безопасности на Украине вызывают тревогу

    Tекст: Вера Басилая

    Заявления президента Владимира Путина о необходимости создания зоны безопасности на украинских приграничных территориях вызвали серьезное беспокойство в Италии, сообщает La Repubblica.

    Слова российского лидера о создании зоны безопасности на приграничных территориях Украины вызвали беспокойство в Италии, передает РИА «Новости».

    Журналисты La Repubblica пишут, что Путин редко появляется на публике в военной форме. «Однако в пятницу он надел ее ради очередного тревожного заявления», – отметили авторы статьи.

    Итальянские журналисты также обратили внимание на «бескомпромиссный тон» Путина в общении с высшим офицерским составом. В публикации подчеркивается, что цель создания такой зоны заключается в обеспечении абсолютной безопасности приграничных регионов России на будущее.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Владимир Путин во время посещения вспомогательного пункта управления Объединенной группировки войск заявил об успешном решении задачи по созданию зоны безопасности на Украине.

    Также Владимир Путин поручил продолжить массированные удары по украинской военной промышленности.


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    19 октября 2026, 13:26 • Новости дня
    Политолог назвал главные задачи перестановок в правительстве

    Политолог Данилин: На Силуанова ложится особо сложная задача пополнения бюджета

    Политолог назвал главные задачи перестановок в правительстве
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    В правительстве России объявлено обновление состава: ряд вице-премьеров покидают посты, а на их места предложены новые кандидатуры. Политолог Павел Данилин в разговоре с газетой ВЗГЛЯД назвал перестановки закономерным этапом кадровой политики и обозначил главные задачи, которые встанут перед новыми назначенцами.

    «Одной из самых заметных кадровых перестановок в правительстве стал уход Юрия Трутнева с постов вице-премьера и полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО)», – считает политолог Павел Данилин, доцент Финансового университета при правительстве РФ.

    При этом он отметил значимость назначения на эту должность Олега Кожемяко. Как напомнил собеседник, карьерный путь чиновника складывался поэтапно: в начале 2000-х годов он был избран депутатом Законодательного собрания Приморского края, в 2005 году занял пост вице-губернатора Корякского автономного округа.

    «Теперь же Кожемяко станет вице-премьером и полпредом президента. Это серьезный шаг в карьере и закономерный итог многолетней работы», – полагает политолог. Данилин также указал на значительные карьерные успехи Андрея Никитина: «Назначение на пост вице-премьера по транспорту – это существенный рост».

    Отдельно эксперт выделил Дмитрия Ядрова. «Это молодой и амбициозный руководитель, он уже зарекомендовал себя как перспективный политик. За три года на посту главы Росавиации он сумел обеспечить стабильную работу системы воздушного движения в крайне непростых условиях – в частности, налетов БПЛА и частого введения плана «Ковер», – напомнил аналитик.

    Что касается Дмитрия Григоренко, то он, по данным СМИ, скорее всего, переходит на работу в «Сбер», продолжил спикер. «На пост заместителя председателя – руководителя аппарата правительства предложена кандидатура первого заместителя министра финансов Ирины Окладниковой. Это кадровое решение заметно усиливает аппаратные позиции Антона Силуанова, которого выдвинули на должность вице-премьера – министра финансов», – рассуждает Данилин.

    По его оценкам, перед новыми назначенцами стоят масштабные задачи. «Ядрову предстоит обеспечивать развитие транспортной отрасли. В зоне ответственности Никитина – формирование и реализация стратегии развития транспортного комплекса в целом. Кожемяко предстоит курировать дальневосточное направление и держать на контроле ключевые процессы в регионе. При этом на Силуанова ложится особенно сложная задача – обеспечивать пополнение бюджета в непростых условиях», – заключил политолог.

    Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин направил на утверждение в Госдуму кандидатуры пяти новых членов правительства. Как сообщила пресс-служба кабмина, кадровые решения согласованы с Владимиром Путиным по итогам их встречи. Перестановки предусматривают, что два вице-премьера покинут должности, два министра получат повышение.

    Так, первый заместитель министра финансов Ирина Окладникова предложена на пост вице-премьера – руководителя аппарата правительства. Ее работа продемонстрировала умение решать сложные государственные задачи, подчеркнул пресс-секретарь председателя правительства Борис Беляков. Сейчас должность вице-премьера занимает Дмитрий Григоренко. Он переходит на другую работу.

    Губернатор Приморского края Олег Кожемяко выдвинут на должность вице-премьера – полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО). На этом посту в случае утверждения он сменит Юрия Трутнева. «Олег Кожемяко много лет работал на Дальнем Востоке. Он возглавлял ряд субъектов ДФО и досконально знает этот макрорегион», – отметил Беляков.

    Вице-премьером по транспорту станет министр транспорта Андрей Никитин. Ранее этот пост занимал Виталий Савельев – он был освобожден от должности 28 сентября в связи с избранием депутатом Госдумы. На пост главы Минтранса выдвинут руководитель Росавиации Дмитрий Ядров. Как указал Беляков, он – несмотря на сложные условия ежедневных вызовов, с которыми сталкивается авиатранспортный комплекс, – сумел обеспечить стабильную работу авиаотрасли.

    Наконец, в структуре правительства появится новая должность: заместитель председателя – министр финансов. На этот пост предложена кандидатура министра финансов Антона Силуанова. «В условиях усиливающегося внешнего давления обеспечение финансовой устойчивости, сбалансированности бюджета и эффективности расходов приобретают особое значение… Антон Германович имеет в этой сфере огромный опыт», – подчеркнул пресс-секретарь председателя правительства.

    Госдума 21 октября рассмотрит кандидатуры на должности в правительстве, сообщил Вячеслав Володин. Если они будут одобрены парламентом, указ о назначениях подпишет президент. До тех пор все вице-премьеры продолжат исполнять обязанности, уточнил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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    20 октября 2026, 20:20 • Видео
    «Альтернатива для Германии» продолжает удивлять

    Руководство партии «Альтернатива для Германии» сделало несколько заявлений, на которые стоит обратить внимания. Обращать внимание на заявления канцлера Фридриха Мерца, напротив, не стоит.

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    20 октября 2026, 13:41 • Новости дня
    Путин потребовал не тратить деньги Российского спортивного фонда на машины

    Путин: Деньги Российского спортивного фонда не должны идти на аппарат с машинами

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин заявил, что деятельность Российского спортивного фонда не должна быть излишне забюрокраченной, а его средства следует направлять на поддержку спорта, а не на бюрократический аппарат.

    Так глава государства прокомментировал доклад министра спорта Михаила Дегтярева о работе фонда с поступлениями от букмекеров и выделением средств спортивным федерациям, передает ТАСС.

    «Это все правильно, надо контролировать, регулировать весь этот процесс, но не должно быть перезабюрокраченности. Эти деньги не должны идти на бюрократический аппарат с машинами, секретарями и т. д., они должны идти на поддержку спорта», – сказал Путин.

    Он призвал министра обратить внимание на этот вопрос и отметил, что еще обсудит его с Дегтяревым.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал встречу Владимира Путина с Михаилом Дегтяревым.

    В тот же день министр спорта рассказал президенту о планах создать Федерацию ски-альпинизма.

    В прошлом году глава Минспорта рассказал о создании фонда для поддержки российского спорта.

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    19 октября 2026, 10:00 • Новости дня
    Путин поддержал кадровые перестановки в правительстве

    Путин поддержал предложения Мишустина по кадровым перестановкам в кабмине

    Путин поддержал кадровые перестановки в правительстве
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин одобрил предложения премьер-министра Михаила Мишустина по кадровым изменениям в составе российского правительства, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков сообщил, что Владимир Путин утром провел рабочую встречу с Михаилом Мишустиным, передает РИА «Новости».

    «Наряду с обсуждением актуальных вопросов социально-экономического развития страны премьер-министр представил главе государства свои предложения по ряду кадровых перестановок в правительстве», – сообщил Дмитрий Песков.

    По его словам, инициативы председателя правительства получили полную поддержку главы государства. В соответствии с Конституцией новые кандидатуры будут внесены Мишустиным на утверждение в Государственную думу.

    Ранее Песков отказался комментировать возможные изменения в составе правительства после завершения выборов в Госдуму.

    Президент Владимир Путин в минувшие выходные утвердил список поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

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    19 октября 2026, 03:15 • Новости дня
    Песков ответил на вопрос о прямой линии с президентом

    Tекст: Катерина Туманова

    В этом году прямая линия и большая пресс-конференция президента России Владимира Путина будут совмещены, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, прямая линия и большая пресс-конференция традиционно запланированы на первый месяц зимы.

    «На декабрь», – ответил он на соответствующий вопрос ТАСС.

    В 2025 году прямая линия прошла в объединенном формате с большой пресс-конференцией. Мероприятие продлилось четыре с половиной часа. Тогда нейросеть GigaChat помогала обрабатывать обращения граждан на прямую линию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале октября Песков сообщил о старте подготовки к прямой линии Путина, он также подтвердил формат мероприятия.

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    19 октября 2026, 21:00 • Новости дня
    Президент Ирана рассказал о запланированной в Москве встрече с Путиным
    Президент Ирана рассказал о запланированной в Москве встрече с Путиным
    @ IMAGO/Russian President official\apaimages\Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Иранский лидер Масуд Пезешкиан на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым в Тегеране заявил о намерении посетить саммит Форума стран – экспортеров газа в Москве в конце октября и встретиться с президентом Владимиром Путиным.

    Пезешкиан планирует посетить восьмой саммит Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ) в Москве 27 октября, передает «Интерфакс». «Передавайте президенту России и от меня привет. Мы тоже ждем грядущей поездки в Россию и рассчитываем на скорую встречу», – заявил Пезешкиан на встрече с Лавровым.

    Он также поблагодарил Путина, правительство и народ России за сильную позицию в связи с последними событиями.

    Лавров в ответ отметил, что российский лидер ждет Пезешкиана на саммите ФСЭГ и рассчитывает на проведение двусторонней встречи для продолжения разговора, начатого в Бишкеке на саммите ШОС.

    Напомним, министр иностранных дел Сергей Лавров и президент Ирана Масуд Пезешкиан провели встречу в Тегеране, в ходе которой обсудили вопросы укрепления двусторонних отношений.

    В начале месяца президент Ирана поблагодарил Путина за позицию России по Ближнему Востоку.

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    20 октября 2026, 00:05 • Новости дня
    Пезешкиан поблагодарил Путина за твердую позицию по ситуации вокруг Ирана

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым выразил признательность руководству РФ во главе с президентом Владимиром Путиным и всему российскому народу за их твердую позицию в отношении событий вокруг исламской республики.

    «Мы признательны президенту России Владимиру Путину, правительству и народу вашей страны за ту сильную позицию, которую вы демонстрируете в связи с последними событиями», – заявил Пезешкиан, передает ТАСС.

    Встреча иранского президента и главы российской дипломатии состоялась в Тегеране в рамках рабочей поездки Лаврова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент Ирана рассказал о запланированной в Москве встрече с Путиным.

    Лавров обсудил с президентом Ирана пути укрепления сотрудничества.

    Премьер-министр Михаил Мишустин передал Пезешкиану приветствие от Путина через вице-президента Ирана.

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    19 октября 2026, 21:25 • Новости дня
    Басков получил от Путина поздравление с 50-летием
    Басков получил от Путина поздравление с 50-летием
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Народный артист России Николай Басков получил от президента Владимира Путина телеграмму с поздравлениями по случаю 50-летнего юбилея.

    Певец опубликовал фотографию с правительственной телеграммой в соцсетях, передает РИА «Новости». В тексте телеграммы президент отметил яркий талант, вдохновение, энергию и обаяние артиста, помогающие ему выступать на престижных концертных площадках и радовать поклонников.

    Путин также пожелал певцу здоровья и благополучия. Басков поблагодарил главу государства, назвав внимание президента большой честью и высокой оценкой. Он пожелал Путину здоровья, энергии и успехов в работе на благо России.

    Баскову исполнилось 50 лет 15 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу президент Владимир Путин направил поздравления с 75-летием президенту Индонезии Прабово Субианто.

    На прошлой неделе он поздравил живущего в Австралии блокадника с 90-летием.

    В августе Путин наградил Баскова орденом «За заслуги перед Отечеством».

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    18 октября 2026, 12:22 • Новости дня
    Путин запланировал совещание с Совбезом и международные контакты

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин на следующей неделе намерен провести ряд международных контактов, а также встретиться с постоянными членами Совета безопасности.

    Путин на следующей неделе планирует провести ряд международных контактов, а также организовать совещание с постоянными членами Совета безопасности, сообщают «Вести».

    О рабочем графике главы государства на предстоящую неделю проинформировал журналист Павел Зарубин.

    Кроме того, на предстоящей неделе российский лидер вручит знамя Федеральной таможенной службе. Отмечается, что ведомству исполняется 35 лет.

    Президент Владимир Путин утвердил список поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, распорядившись направить регионам финансирование на исполнение их бюджетных обязательств.

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    19 октября 2026, 22:49 • Новости дня
    Трамп заявил о готовности к встрече с Путиным и Си Цзиньпином

    Трамп допустил трехстороннюю встречу с Путиным и Си Цзиньпином

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп выразил готовность рассмотреть возможность проведения трехсторонней встречи с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином для обсуждения ядерного вооружения.

    Отвечая на вопрос о возможности такой встречи на Южной лужайке Белого дома, американский лидер сказал: «Нет, но я бы это сделал», передает ТАСС.

    «Мы бы провели ее, чтобы поговорить о ядерных вооружениях и денуклеаризации», – добавил Трамп, подчеркнув, что в настоящее время договоренностей о встрече нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Кремль прокомментировал возможность встречи Путина, Си Цзиньпина и Трампа.

    В начале месяца в Кремле назвали интересной идею встречи Путина, Си Цзиньпина и Трампа на саммите АТЭС.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что встреча Путина и Трампа необходима для всего мира.

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    18 октября 2026, 14:35 • Новости дня
    Зарубин рассказал, почему Путин показал кулак на встрече с бизнесом

    Зарубин объяснил показанный Путиным главе «Деловой России» кулак

    Tекст: Вера Басилая

    Журналист программы «Вести» Павел Зарубин объяснил, почему президент Владимир Путин в шутку показал кулак председателю «Деловой России» Алексею Репику во время продолжительной встречи с предпринимателями.

    В ходе общения с бизнесом, которое продолжалось почти два с половиной часа, у Алексея Репика постоянно возникали новые темы для обсуждения, передают «Вести».

    Когда председатель организации попытался перейти к очередному вопросу, предложив закруглить тему экспорта, глава государства отреагировал с юмором.

    «А другие темы мы еще не закругляем? Вам понравится, мы так до утра будем сидеть», – смеясь, прервал Репика президент.

    Несмотря на это, беседа продолжилась. В самом конце мероприятия Путин с улыбкой показал кулак в сторону председателя «Деловой России», в шутку пожурив его за затянувшуюся дискуссию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент России Владимир Путин заявил, что российский бизнес демонстрирует ответственную гражданскую позицию.

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    19 октября 2026, 16:18 • Новости дня
    Мишустин передал Пезешкиану приветствие от Путина через вице-президента Ирана

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Михаил Мишустин в ходе встречи с первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Резой Арефом попросил передать иранскому лидеру Масуду Пезешкиану приветствие от президента Владимира Путина.

    Глава российского правительства встретился с первым вице-президентом Ирана в правительственной резиденции «Кохи Сомон» в Душанбе на полях заседания Совета глав правительств стран ШОС, передает РИА «Новости».

    «Рад нашей новой встрече. Прежде всего, просил бы вас передать слова приветствия и самые добрые пожелания президенту Исламской Республики Иран Масуду Пезешкиану от президента России Владимира Владимировича Путина и от меня лично», – сказал Мишустин.

    Предыдущая встреча Мишустина и Арефа состоялась на полях заседания Совета глав правительств в Москве в ноябре прошлого года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник премьер-министр России прибыл в Таджикистан на заседание Совета глав правительств стран ШОС.

    В воскресенье МИД анонсировал переговоры главы дипломатического ведомства в Иране по ситуации в Персидском заливе.

    В марте российский посол в Тегеране сообщил о выезде из страны всех желавших покинуть ее россиян.

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    18 октября 2026, 19:34 • Новости дня
    В Кремле не приняли решение о поездке Путина на саммит G20 в Майами

    В Кремле не приняли решение о личном участии Путина в саммите G20

    Tекст: Ольга Иванова

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что решение о личном присутствии главы российского государства Владимира Путина на саммите G20 в американском Майами пока не принято.

    Решение о том, поедет ли президент Владимир Путин лично на саммит G20 в Майами, пока не принято, передает ТАСС.

    «Пока нет решения», – ответил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на соответствующий вопрос.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца представители России и США нашли общие позиции по G20.

    Российский шерпа назвал условие участия Путина в саммите.

    Россия осудила попытки США исключить ЮАР из G20.

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    20 октября 2026, 18:48 • Новости дня
    Лавров рассказал о подготовке встреч Путина на саммите АТЭС в Китае

    Лавров: Контакты Путина на ноябрьском саммите АТЭС в Китае прорабатываются

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МИД Сергей Лавров сообщил, что контакты президента Владимира Путина на предстоящем саммите АТЭС в Китае сейчас находятся в стадии активной проработки.

    По его словам, контакты главы российского государства на предстоящем саммите АТЭС в Шэньчжэне находятся в проработке, об их конфигурации будет объявлено своевременно, пишет ТАСС.

    «В ноябре – саммит АТЭС в Шэньчжэне. Президент России Владимир Путин едет туда. Сейчас идут разговоры о конфигурации контактов на высшем уровне. Все это в проработке. В свое время будет об этом объявлено», – заявил Лавров.

    Соответствующее заявление министр иностранных дел сделал в ходе встречи с выпускниками вузов, которые были впервые приняты на дипломатическую службу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Лавров анонсировал визит Путина в Шэньчжэнь на саммит АТЭС. Китай поприветствовал встречу Путина и Си Цзиньпина в рамках форума.

    Кремль пока не подтвердил возможную встречу Путина и президента США на этом мероприятии.

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    18 октября 2026, 11:11 • Новости дня
    Путин поздравил работников дорожного хозяйства с праздником
    Путин поздравил работников дорожного хозяйства с праздником
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин поздравил работников и ветеранов дорожного хозяйства с профессиональным праздником, отметив особую роль отрасли в укреплении экономического потенциала страны.

    Владимир Путин поздравил работников и ветеранов дорожного хозяйства с профессиональным праздником, сообщается на сайте Кремля.

    «Дорожному хозяйству принадлежит особая роль в жизни нашей огромной страны, укреплении ее экономического потенциала. Доступность медицинской помощи и образования, культурных и спортивных объектов, расширение социальных услуг и формирование новых рабочих мест – сегодня практически нет ни одной сферы, где бы современная и безопасная дорожная сеть не являлась существенным фактором развития», – заявил Путин.

    Путин добавил, что за каждым отремонтированным километром магистралей стоят реальные возможности для повышения качества жизни россиян. В рамках национальных проектов реализуется масштабная программа дорожного строительства, возводятся новые развязки и мосты, а приоритетное внимание при этом уделяется Донбассу и Новороссии.

    Президент выразил уверенность, что специалисты продолжат внедрять передовые технологии и демонстрировать высокий профессионализм. Отдельные слова признательности Владимир Путин адресовал ветеранам дорожного хозяйства за создание фундамента, позволяющего отрасли уверенно двигаться вперед.

    Ранее президенту доложили о перевыполнении программы дорожного строительства.

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