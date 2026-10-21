США провели имитацию ядерного взрыва под землей

Tекст: Антон Антонов

«Недавно мы провели испытание на объекте национальной ядерной безопасности в Неваде, где осуществили подземный подрыв обычного взрывчатого вещества для имитации ядерного взрыва методом так называемого разобщения. Дело в том, что если разместить заряд глубоко под землей в прямом контакте с породой, он передаст определенный базовый сигнал, который мы отлично умеем фиксировать», – заявил Наполи, выступая в «Фонде Карнеги» (организация признана нежелательной в России).

Он пояснил, что для скрытого взрыва нарушители могут выдолбить полость внутри горы, изолировав заряд от прямого контакта с породой. По его словам, специалисты министерства энергетики США смоделировали подобную ситуацию на глубине 300 м, подорвав крупный заряд в искусственной камере, передает РИА «Новости».

Эксперимент дал американским специалистам обширный массив сейсмических и геофизических данных. По словам Наполи, эта информация поможет значительно повысить точность обнаружения и классификации любых попыток тайного проведения подземных ядерных взрывов в любой точке мира.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Национальное управление по ядерной безопасности при Минэнерго США сообщило о тестировании на полигоне в Неваде технологий для обнаружения ядерных взрывов малой мощности с использованием радиоактивных индикаторов.

В МИД России официальный представитель Мария Захарова назвала возможный отказ Вашингтона от Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний открытой угрозой глобальной безопасности.