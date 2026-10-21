Захарова высмеяла планы Евросоюза по новым санкциям против России

Захарова прокомментировала заявление Каи Каллас, что Еврокомиссия планирует ввести дополнительные рестрикции против российской нефти в рамках 22-го пакета санкций.
«Главный приз в номинации «Мыши кололись и плакали, но продолжали грызть кактус», – написала Захарова в своем Telegram-канале.
Свой комментарий представитель российского дипломатического ведомства сопроводила несколькими эмодзи, среди которых были изображения мыши, плачущего смайлика и кактуса.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз утвердил 22-й пакет антироссийских санкций.
Захарова указала на слабость европейских стран из-за трудностей при согласовании ограничений.
Дипломат сравнила отказ Брюсселя отменять рестрикции с готовностью отморозить уши назло бабушке.