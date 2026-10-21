Минпросвещения установило три возможные оценки за поведение школьников

Tекст: Антон Антонов

В новом учебном году в школах России стартовала апробация системы оценивания поведения учеников со второго по восьмой классы, для участия в ней в каждом регионе отобрали не менее десяти общеобразовательных организаций, передает РИА «Новости».

Согласно документу, отметка за поведение выставляется классным руководителем по итогам четверти или триместра, а также по итогам года. При этом педагог обязан учитывать комментарии других учителей и дополнительные сведения от учителей-дефектологов, логопедов, педагогов-психологов, социальных педагогов, советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями и администрации школы.

Письмо Минпросвещения устанавливает три возможные оценки за поведение: «образцовое поведение», «допустимое поведение» и «недопустимое поведение». Эти формулировки должны использоваться в документации школы и при информировании родителей.

Модель оценки поведения обучающихся включает четыре основных критерия. К ним относятся дисциплинированность, соблюдение норм межличностного взаимодействия с другими учениками и взрослыми, а также правомерное поведение.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Минпросвещения объяснило цель введения оценок за поведение в школах и подчеркнуло воспитательный характер нововведения, которое должно помочь формировать у детей социально одобряемые модели поведения.

В августе министерство заявило, что допуск к экзаменам не будет зависеть от оценки за поведение, чтобы не ограничивать образовательные права учеников.