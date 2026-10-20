  • Новость часаСуд Норвегии конфисковал пять объектов недвижимости России по иску «Нафтогаза»
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    Европе для соперничества с Россией потребовались ледоколы
    Каллас: США толкают Украину к капитуляции уже почти два года
    В Прибалтике и Скандинавии увидели «троянского коня» в недвижимости россиян
    Популярный у российских туристов в Турции сервис прекратит работу
    Лавров рассказал о подготовке встреч Путина на саммите АТЭС в Китае
    МИД назвал условия возвращения отношений с Японией в нормальное русло
    Литва и Польша создали группу для расследования падения украинского дрона
    Болгария отказалась выделять Украине дополнительную помощь
    Посольство России обвинило ЕС в неоколониальном подходе к Арктике
    20 октября 2026, 21:37 • Новости дня

    Минздрав расширил список редких заболеваний

    Минздрав включил аутоиммунную болезнь печени в список редких заболеваний

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министерство здравоохранения включило первичный билиарный холангит в официальный перечень редких заболеваний, расширив список до 306 наименований.

    Первичный билиарный холангит, также известный как первичный билиарный цирроз, представляет собой хроническое аутоиммунное заболевание печени, сообщает РИА «Новости». При этой болезни иммунная система человека атакует и постепенно разрушает мелкие внутрипеченочные желчные протоки.

    К симптомам этого заболевания относятся слабость, повышенная утомляемость, кожный зуд, желтуха, а также боль или дискомфорт в области правого подреберья.

    Расширение перечня орфанных заболеваний способствует улучшению диагностики болезней и упрощает процедуру регистрации необходимых медицинских препаратов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Минздрав расширил перечень редких заболеваний.

    В марте ведомство обновило перечень орфанных заболеваний.

    20 октября 2026, 20:09 • Новости дня
    Суд Норвегии конфисковал пять объектов недвижимости России по иску «Нафтогаза»

    VG: Суд в Осло конфисковал недвижимость России на 57 млрд крон

    Суд Норвегии конфисковал пять объектов недвижимости России по иску «Нафтогаза»
    @ Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Норвежский суд постановил изъять пять принадлежащих России объектов недвижимости в Осло в рамках удовлетворения иска украинской компании «Нафтогаз» на сумму более 57 млрд норвежских крон (около 500 млрд рублей).

    В частности, под арест попал многоквартирный дом в районе Фрогнер на западе норвежской столицы на основании претензий в размере 40 млрд крон (более 350 млрд рублей), передает ТАСС со ссылкой на газету Verdens Gang. Остальные четыре объекта являются жилищно-строительными кооперативами. Первоначальная сумма иска «Нафтогаза» составляла 40 млрд крон, а еще 17 млрд были начислены в качестве процентов и судебных издержек.

    Королевство ранее уже пыталось конфисковать российское имущество по искам украинской компании. Норвежские власти 2 сентября задержали судно «Профессор Молчанов» в порту Баренцбурга для обеспечения арбитражного решения на сумму около 4,22 млрд долларов.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщала, что решение об аресте этого судна на Шпицбергене обжаловано, а рассмотрение дела по существу ожидается в октябре или ноябре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду суд Норвегии не дал «Нафтогазу» немедленно продать российское судно.

    В прошлом месяце Москва пообещала Осло зеркальный ответ на арест судна «Профессор Молчанов».

    В прошлом году украинская компания заявила о победе по иску о взыскании собственности России.

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    20 октября 2026, 14:58 • Новости дня
    Эксперт оценил перспективы стабилизации отношений Москвы и Сеула

    Кореевед Ким Ен Ун: Курс Сеула в отношениях с Москвой диктует Вашингтон

    Эксперт оценил перспективы стабилизации отношений Москвы и Сеула
    @ Carsten Reisinger/imageBROKER/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    В международной повестке появились отдельные предпосылки для прагматичного взаимодействия Москвы и Сеула. Речь идет о транзите по Севморпути, а также возможной корректировке санкционной линии на фоне политики администрации Дональда Трампа. Однако кореевед Ким Ен Ун в разговоре с газетой ВЗГЛЯД призвал не переоценивать эти факторы.

    «Южная Корея ввела в общей сложности порядка 1,5 тыс. санкционных мер. Связи Москвы и Сеула сейчас носят ограниченный характер», – напомнил Ким Ен Ун, ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН.

    При этом считается, что в последнее время наметились отдельные предпосылки для прагматичного взаимодействия между двумя странами, и связаны они с изменениями в международной повестке. Однако политолог призывает не переоценивать эти факторы.

    Первая предпосылка – спор между Южной Кореей и Украиной о разглашении информации о передаче северокорейских пленных. Скандал развивается на фоне заявлений Дональда Трампа о необходимости смены украинского руководства. Как отметил Ким, Сеул уже отозвал южнокорейского посла с Украины, а теперь сокращает численность сотрудников дипломатической миссии.

    «Дело не только в споре между Сеулом и Киевом, но и в непростой ситуации в украинской столице, где наблюдаются проблемы, в частности, с электроснабжением», – уточнил собеседник. По его мнению, разногласия Южной Кореи и Украины вовсе не означают, что Сеул станет выстраивать более тесные отношения с Россией. Многое будет зависеть от позиции Вашингтона.

    «Южная Корея экономически, финансово и технологически зависит от США, что напрямую влияет на ее внешнеполитический курс. По сути, страна действует в рамках общей американской парадигмы, и в обозримой перспективе выйти из этой логики ей будет крайне сложно. Другими словами, Сеул вряд ли станет предпринимать шаги, выходящие за пределы допустимого с точки зрения Вашингтона», – пояснил эксперт.

    Вторая предпосылка – смягчение Штатами санкций в отношении российской нефти и нефтепродуктов. Однако, как полагает Ким, южнокорейские власти едва ли последуют аналогичному пути. Такой сценарий остается возможным лишь при условии, что антисанкционная линия администрации Трампа будет последовательно продолжена. «Южная Корея не пойдет на отмену или смягчение ранее введенных ограничений, пока не последует соответствующих сигналов из Белого дома», – считает собеседник.

    Третья предпосылка – южнокорейский контейнеровоз совершил круговой рейс по Северному морскому пути (СМП), и власти рассматривают возможность регулярного сообщения по этому маршруту. «Для Сеула СМП представляет значительный интерес: он позволяет сократить время следования судов из Южной Кореи в Европу почти на треть. Это дает ощутимый экономический эффект», – пояснил специалист. В то же время, оговорился он, страна опасается возможных вторичных санкций, поэтому суда не заходят в российские порты, а руководство прямо заявляет, что не будет вкладываться в инфраструктуру Севморпути.

    С другой стороны, Южной Корее не нравится сближение России и КНДР. «Северная Корея – естественный сосед и стратегический партнер РФ. Москва не станет портить отношения с Пхеньяном или ослаблять взаимодействие в угоду Сеулу», – рассуждает политолог. Таким образом, хотя в Россию и зачастили южнокорейские ученые, которые пытаются выяснить, как могут выстраиваться отношения Москвы и Сеула после окончания СВО, каких-то реальных подвижек ожидать не стоит.

    «Позиция России сформулирована предельно прагматично: страна не намерена инициативно обострять отношения с кем-либо и будет выстраивать взаимодействие соразмерно тому, как к ней относятся. Москва готова к развитию торговых связей, если у той же Южной Кореи есть соответствующая заинтересованность», – заключил Ким.

    Ранее замминистра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что Москва фиксирует заявления властей Южной Кореи о желании нормализовать двусторонние отношения, однако Сеул связывает их полноценное восстановление с изменением геополитической ситуации и завершением конфликта на Украине. Он напомнил, что инициатором разрыва отношений выступила не Россия, а Южная Корея, присоединившаяся к антироссийским санкциям.

    На минувшей неделе южнокорейский президент Ли Чжэ Мен отмечал, что развитие отношений с Москвой является ключевым фактором для налаживания регулярного судоходства по Северному морскому пути (СМП). По его словам, Севморпуть сокращает расстояние и расходы при доставке грузов в Европу примерно на треть. В условиях нестабильности на Ближнем Востоке маршрут через Суэцкий канал становится сложнее, и СМП может стать альтернативой, добавил он.

    Ли Чжэ Мен назвал развитие судоходства по Северному морскому пути крайне важной задачей для национальных интересов Южной Кореи. Напомним, южнокорейский контейнеровоз PanStar Acro 11 октября завершил первый в истории страны коммерческий круговой рейс в Европу и обратно через Арктику. Правительство рассчитывает открыть регулярное сообщение к 2030 году, а к 2035 году увеличить вместимость судов.

    Параллельно наблюдается ухудшение отношений между Сеулом и Киевом. Причиной стало заявление Владимира Зеленского с трибуны Генассамблеи ООН, что власти Украины передали Южной Корее двух пленных военнослужащих из Северной Кореи. Южнокорейская сторона заявила, что Киев нарушил договоренности о конфиденциальности. В начале октября власти Южной Кореи отозвали своего посла на Украине, а 20 октября объявили о решении отозвать часть сотрудников посольства.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что непорядочность Киева сближает Сеул с Москвой.

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    20 октября 2026, 20:20 • Видео
    «Альтернатива для Германии» продолжает удивлять

    Руководство партии «Альтернатива для Германии» сделало несколько заявлений, на которые стоит обратить внимания. Обращать внимание на заявления канцлера Фридриха Мерца, напротив, не стоит.

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    20 октября 2026, 15:28 • Новости дня
    В Прибалтике и Скандинавии увидели «троянского коня» в недвижимости россиян

    Telegraph: Страны Прибалтики и Скандинавии начнут изымать дома у россиян

    В Прибалтике и Скандинавии увидели «троянского коня» в недвижимости россиян
    @ Jochen Tack/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Власти стран Прибалтики и Скандинавии начали принимать меры вплоть до экспроприации в отношении находящихся в этих государствах домов граждан России, пишет газета The Telegraph.

    Западные чиновники принимают меры вплоть до экспроприации против сотен домов в Литве, Швеции и Норвегии, которые принадлежат россиянам и находятся поблизости от инфраструктурных и военных объектов, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету The Telegraph.

    «В странах Балтийского региона существует обеспокоенность тем, что Россия может использовать право собственности… как своего рода «троянского коня», – заявил бывший посол Литвы в Британии Эйтвидас Баярунас.

    Издание не приводит никаких доказательств того, что загородные дома используются не по назначению. При этом в Москве неоднократно отвергали обвинения стран НАТО в гибридных операциях и подчеркивали отсутствие планов нападать на альянс.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Кремль заявил о поддержке Европой русофобской риторики Лондона.

    Еврокомиссия опровергла обсуждение конфискации активов России.

    Летом премьер-министр Словакии Роберт Фицо обвинил европейские элиты в русофобии.

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    20 октября 2026, 00:05 • Новости дня
    Пезешкиан поблагодарил Путина за твердую позицию по ситуации вокруг Ирана

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым выразил признательность руководству РФ во главе с президентом Владимиром Путиным и всему российскому народу за их твердую позицию в отношении событий вокруг исламской республики.

    «Мы признательны президенту России Владимиру Путину, правительству и народу вашей страны за ту сильную позицию, которую вы демонстрируете в связи с последними событиями», – заявил Пезешкиан, передает ТАСС.

    Встреча иранского президента и главы российской дипломатии состоялась в Тегеране в рамках рабочей поездки Лаврова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент Ирана рассказал о запланированной в Москве встрече с Путиным.

    Лавров обсудил с президентом Ирана пути укрепления сотрудничества.

    Премьер-министр Михаил Мишустин передал Пезешкиану приветствие от Путина через вице-президента Ирана.

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    20 октября 2026, 17:53 • Новости дня
    Сыгравший в сериале «Метод» актер Толдыков умер на 66-м году жизни
    Сыгравший в сериале «Метод» актер Толдыков умер на 66-м году жизни
    @ Киностудия им. М. Горького

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Советский и российский актер Владислав Толдыков, сыгравший в сериале «Метод» и ряде других картин, ушел из жизни в Москве в возрасте 65 лет.

    Смерть артиста наступила 18 октября, передает ТАСС. «Папа умер в воскресенье, 18 октября, в День отца», – сообщили в семье Толдыкова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом скончался актер из сериала «Каменская».

    В июне из жизни ушел актер Евгений Калинцев.

    Весной стала известна причина смерти актера и режиссера Быстрицкого.

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    20 октября 2026, 07:50 • Новости дня
    Китай вдвое сократил поставки картофеля в Россию

    Китай за месяц сократил экспорт картофеля в Россию почти в два раза

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В сентябре объем экспорта китайского картофеля на российский рынок снизился почти в два раза, достигнув минимального уровня с ноября прошлого года.

    Сентябрьские поставки картофеля из Китая в Россию сократились в 1,8 раза в месячном выражении и на 12% в годовом, составив 957,4 тыс. долларов, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные китайской таможни.

    По итогам первых трех кварталов текущего года объем закупок китайского картофеля со стороны России также снизился в два раза, до 29,4 млн долларов.

    В результате Россия опустилась с третьего на четвертое место среди главных покупателей картофеля у Китая. Первые три строчки в списке заняли Вьетнам, Таиланд и Малайзия, а замкнула пятерку Шри-Ланка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Китай объявил о непрерывном углублении сотрудничества с Россией. Ранее глава МИД России Сергей Лавров предрек рекордный товарооборот между странами. Объем торговли между Москвой и Пекином превысил 185 млрд долларов.

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    19 октября 2026, 22:49 • Новости дня
    Трамп заявил о готовности к встрече с Путиным и Си Цзиньпином

    Трамп допустил трехстороннюю встречу с Путиным и Си Цзиньпином

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп выразил готовность рассмотреть возможность проведения трехсторонней встречи с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином для обсуждения ядерного вооружения.

    Отвечая на вопрос о возможности такой встречи на Южной лужайке Белого дома, американский лидер сказал: «Нет, но я бы это сделал», передает ТАСС.

    «Мы бы провели ее, чтобы поговорить о ядерных вооружениях и денуклеаризации», – добавил Трамп, подчеркнув, что в настоящее время договоренностей о встрече нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Кремль прокомментировал возможность встречи Путина, Си Цзиньпина и Трампа.

    В начале месяца в Кремле назвали интересной идею встречи Путина, Си Цзиньпина и Трампа на саммите АТЭС.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что встреча Путина и Трампа необходима для всего мира.

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    20 октября 2026, 19:50 • Новости дня
    Лавров заявил об отсутствии у России потребности возвращаться в G8

    Лавров: России не надо возвращаться в «восьмерку»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    России не нужно возвращаться в «восьмерку», заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече с молодыми дипломатами.

    «Сейчас говорят, мол, если Россия будет хорошо себя вести с Украиной, то, среди прочего, санкции будут потихоньку снимать и вернут обратно в «восьмерку». Нам этого не надо», – цитирует Лаврова РИА «Новости».

    По его словам, после Мюнхенской речи президента Владимира Путина в 2007 году Россия многократно предлагала Западу договариваться честно, не привязывая ее к своим форматам. Включение в «семерку» Лавров назвал в лучшем случае «семью с половиной», поскольку Москву не допускали к финансовым дискуссиям и решениям.

    Министр подчеркнул, что уроки, которые извлекают нынешние поколения российских политиков, требуют концентрации на евразийстве. Он отметил, что двуглавый орел на гербе России смотрит не налево и направо, а на Запад и на Восток.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом президент США Дональд Трамп усомнился в правильности исключения России из G8.

    Президент Владимир Путин заявил о нежелании Москвы возвращаться в формат.

    До этого Евросоюз выразил готовность вернуть Россию в G8 в рамках контрплана по Украине.

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    20 октября 2026, 19:40 • Новости дня
    МИД назвал условия возвращения отношений с Японией в нормальное русло

    МИД: Токио нужно отказаться от враждебной политики для нормализации отношений

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Для возвращения межгосударственных отношений в нормальное русло Японии необходимо отказаться от направленной против России деятельности, заявили в МИД.

    Отказ Токио от враждебной политики в отношении России должен быть подкреплен реальными делами, сообщает МИД. Кроме того, японская сторона должна учитывать российские озабоченности в сфере национальной безопасности.

    Отмечается, что директор Третьего департамента Азии МИД России Людмила Воробьева по просьбе японской стороны приняла генерального директора департамента Европы МИД Японии Кимитаке Накамуру.

    В ходе встречи российская сторона дала развернутые оценки нынешнего состояния двусторонних связей, деградация которых стала прямым следствием недружественной линии официального Токио.

    Как писала во вторник газета ВЗГЛЯД, штат посольств России и Японии остался прежним вопреки политике Токио.

    На прошлой неделе МИД обвинил Токио в попытках использовать журналистов для подрыва безопасности России.

    В начале месяца посольство России пообещало системные контрмеры на японские санкции.

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    20 октября 2026, 15:45 • Новости дня
    Бюджетный комитет Госдумы одобрил назначение Силуанова вице-премьером
    Бюджетный комитет Госдумы одобрил назначение Силуанова вице-премьером
    @ Александр Миридонов/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Комитет Государственной думы по бюджету и налогам поддержал кандидатуру Антона Силуанова на должность вице-премьера – министра финансов России.

    Парламентарии одобрили утверждение Силуанова на пост заместителя председателя правительства, передает РИА «Новости». Он руководит Минфином с 2011 года, а в 2018–2020 годах уже совмещал эту должность с постом первого вице-премьера.

    На должность вице-премьера – полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе предложена кандидатура губернатора Приморья Олега Кожемяко. Первого замминистра финансов Ирину Окладникову предложили назначить вице-премьером – руководителем аппарата правительства.

    Министр транспорта Андрей Никитин может стать вице-премьером, а на его место предложен глава Росавиации Дмитрий Ядров. Во вторник кандидаты проводят встречи с профильными комитетами, в среду их кандидатуры рассмотрит Госдума.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник депутаты Госдумы поддержали кандидатуры новых членов правительства.

    В понедельник Кремль заявил о расширении полномочий Силуанова.

    Премьер-министр Михаил Мишустин внес в Госдуму кандидатуры пяти новых членов кабинета министров.

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    20 октября 2026, 19:44 • Новости дня
    Росатом создал портативный накопитель энергии для парковых зон

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Специалисты топливного дивизиона госкорпорации «Росатом» разработали портативный накопитель энергии большой емкости «Вольтера» для обеспечения экологически чистого электроснабжения массовых мероприятий.

    Новое решение предназначено для автономного и резервного электроснабжения в местах с ограниченным доступом к электрическим сетям или при их полном отсутствии. Устройство выступает экологичной альтернативой традиционным топливным генераторам, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу топливного дивизиона госкорпорации.

    Накопитель может применяться для энергоснабжения парковых павильонов, точек продаж, выездных мероприятий, а также для обеспечения работы аварийных служб и временных промышленных объектов. Устройство работает бесшумно и не производит локальных выбросов в окружающую среду.

    Главным преимуществом разработки названа возможность оперативного развертывания автономного источника электричества без строительства дополнительной сетевой инфраструктуры. Отсутствие шума и выхлопных газов делает оборудование особенно востребованным в городской среде и на объектах с повышенными экологическими требованиями.

    Создание систем накопления энергии является одним из основных неядерных направлений бизнеса Росатома. Госкорпорация активно развивает производство литий-ионных батарей для источников бесперебойного питания, электротранспорта и специальной техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца гендиректор госкорпорации Лихачев назвал объемы производства в московском кластере батарей для электромобилей.

    Ранее Росатом представил достижения ученых, меняющие энергетику и медицину.

    До этого было объявлено о планах запуска в России производства аккумуляторов и двигателей для электромобилей.

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    20 октября 2026, 00:21 • Новости дня
    Трамп высоко оценил позицию России и Китая по Украине

    Трамп признался в высокой оценке позиций Москвы и Пекина по Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп заявил, что американская администрация высоко ценит справедливую позицию Москвы и Пекина в отношении Украины.

    Американская администрация высоко ценит позицию Москвы и Пекина в отношении Украины, передает ТАСС.

    Отвечая на вопросы журналистов в Белом доме о возможности обсуждения украинского кризиса с председателем КНР Си Цзиньпином, американский лидер ответил утвердительно. Он подчеркнул, что глава Китая ведет себя очень справедливо в этом вопросе.

    «То же самое можно сказать и о России. Они сделали гораздо меньше, чем могли бы, и я это высоко ценю. Они знают, что я это высоко ценю», – заявил Трамп.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Дональд Трамп назвал денуклеаризацию главной темой предстоящей встречи с лидерами России и Китая.

    Западные обозреватели предупредили, что предложенная Москвой и Вашингтоном сделка по Украине повергнет Европу в шок.

    Власти США отказались обсуждать желание Киева наносить удары по российской территории с помощью системы Starshield.

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    20 октября 2026, 19:24 • Новости дня
    Новак назвал незаменимые ИИ профессии в энергетике

    Новак: ИИ не сможет заменить инженеров и электриков

    Новак назвал незаменимые ИИ профессии в энергетике
    @ Валерия Калугина/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вице-премьер России Александр Новак считает, что инженеры, электромонтеры и электрики останутся востребованными на рынке труда, несмотря на активное развитие искусственного интеллекта.

    По его мнению, внедрение искусственного интеллекта не приведет к исчезновению инженеров, электромонтеров и электриков в энергетической отрасли, передает РИА «Новости».

    «Мне кажется, что в будущем, помимо основных профессий: инженеров, электромонтеров, электриков, (которые) никуда не денутся, понадобятся новые профессии, которые смогут в своей работе больше использовать возможности искусственного интеллекта и повышать производительность труда за счет этого», – заявил Новак в интервью «Детской редакции» «Росконгресса».

    По словам вице-премьера, сейчас во всех отраслях активно внедряются технологии работы с большими базами данных, а также роботы. Он подчеркнул, что система подготовки кадров должна ориентироваться на появление специалистов, способных эффективно применять возможности нейросетей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу нобелевский лауреат предрек уничтожение рынка труда из-за развития искусственного интеллекта.

    В пятницу министр финансов Антон Силуанов заявил об активном использовании нейросетей в правительстве.

    В начале месяца президент Владимир Путин отметил, что человечеству еще предстоит учиться жить с подобными технологиями.

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    20 октября 2026, 01:07 • Новости дня
    В 2026 году в Вооруженных силах России испытали более 20 новых средств связи

    Генерал Квитка сообщил об испытании более 20 комплексов связи в 2026 году

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские военные специалисты с начала 2026 года провели успешные испытания и апробацию более 20 новых средств и комплексов связи, сообщили в Министерстве обороны.

    Как рассказал начальник связи – заместитель начальника штаба Московского военного округа по связи генерал-майор Дмитрий Квитка, специально созданная группа исследований также детально изучила новые режимы работы всех имеющихся в войсках образцов оборудования, передает ТАСС.

    «В нашем управлении создана группа исследований и внедрения перспективных разработок и средств. С начала 2026 года этой группой проведена апробация более 20 средств и комплексов связи, исследованы новые режимы работы всех имеющихся на сегодня образцов», – отметил Квитка.

    По его словам, специалисты ведут активную работу над увеличением дальности каналов дистанционного управления наземных роботизированных комплексов, криптозащитой видеопотоков и совершенствованием радиосвязи различных диапазонов.

    Генерал подчеркнул, что многие предложения связистов группировки войск «Запад» уже реализованы в конкретных образцах техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, применение наземного робототехнического комплекса «Депеша» позволило обезопасить доставку грузов и эвакуацию раненых в зоне специальной военной операции.

    14 октября глава Минобороны России Андрей Белоусов в рамках рабочего визита в Киргизию проинспектировал испытательную базу ВМФ на озере Иссык-Куль, проверив уровень ее оснащенности.

    В России начались испытания турели для автоматического перехвата дронов

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    19 октября 2026, 22:56 • Новости дня
    Власти Италии направили сотни военных в Милан из-за массовых погромов

    Il Messaggero: Власти Италии направили 500 военных в Милан после погромов

    Tекст: Денис Тельманов

    Правительство Италии во главе с премьер-министром Джорджей Мелони приняло решение направить в Милан 500 военнослужащих для обеспечения правопорядка после массовых беспорядков в минувшие выходные.

    Соответствующий указ планируется одобрить на чрезвычайном заседании Совета министров, передает ТАСС со ссылкой на газету Il Messaggero.

    Ущерб торговому сектору в центре города в результате вандализма, мародерства и грабежей оценивается в 700 тыс. евро. Беспорядки начались 16 октября в виде студенческих протестов против политики правительства, прокатившихся по всей Италии, а затем переросли в погромы в Милане.

    Протестующие объявили в социальных сетях о создании «Движения 17 октября» и обещают проводить манифестации каждую субботу. В ходе беспорядков были задержаны около 200 человек, 80% из которых оказались несовершеннолетними от 12 до 17 лет.

    Под стражей остались 32 нарушителя, ранения получили более сотни сотрудников правоохранительных органов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник полиция задержала более 270 человек в ходе протестов в Милане. В воскресенье протестующие разгромили магазины в центре города. В пятницу итальянские студенты устроили массовые выступления против политики Мелони.

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