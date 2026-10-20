Британский истребитель пропал с радаров после подачи сигнала бедствия

Истребитель ВВС Британии подал сигнал бедствия и исчез с радаров

Tекст: Алексей Дегтярёв

Военный самолет подал аварийный сигнал Squawk 7700 у восточных берегов страны, после чего перестал отслеживаться на обратном пути к авиабазе Конингсби, передает РИА «Новости» со ссылкой на сервис Flightradar24.

Истребитель вылетел с авиабазы в 11:14 по московскому времени. В 17:46 мск он появился на карте, подал аварийный сигнал и исчез с радаров неподалеку от базы во время снижения.

Согласно сохраненному маршруту, самолет летал вдоль восточного побережья Британии в направлении Шотландии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник подавший аварийный сигнал над Францией самолет ВВС США сел в Германии.

В этот же день самолет ВВС США подал сигнал бедствия над Алабамой.

В прошлый четверг три самолета в Европе подали сигналы бедствия.