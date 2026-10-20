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    20 октября 2026, 21:23 • Новости дня

    В Нигерии выявили первый случай заражения Эболой

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    На территории Нигерии выявили первый случай заражения лихорадкой Эбола, сообщили в министерстве здравоохранения страны.

    Инфицированной оказалась женщина, прибывшая в Нигерию авиарейсом из Уганды. Она проходит лечение в одной из частных клиник Абуджи, заявили в минздраве Нигерии изданию The Cable, сообщает ТАСС.

    Власти уже установили 44 человека, которые контактировали с заболевшей. Правительство призвало учреждения национальной системы здравоохранения проявлять максимальную бдительность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник число жертв Эболы в Демократической Республике Конго превысило 4,5 тыс.

    В начале месяца первый случай заражения вирусом выявили в Кении.

    Днем ранее число случаев заражения Эболой в Конго превысило 8,5 тыс. человек.

    19 октября 2026, 23:22 • Новости дня
    Суд в Кении признал сектантов виновными в массовом убийстве детей

    В Кении 29 членов секты признали виновными в убийстве 191 человека

    Tекст: Денис Тельманов

    Высокий суд Кении признал проповедника Пола Маккензи и его 28 сообщников виновными в гибели 191 последователя религиозной секты в лесу Шакахола в результате принудительного голодания.

    Суд вынес обвинительный приговор фигурантам дела о гибели сектантов, среди которых оказалось 190 несовершеннолетних, передает ТАСС со ссылкой на Кенийскую вещательную корпорацию.

    В ходе разбирательства было установлено, что осужденные организовали систему принудительного голодания, которое проводилось поэтапно и начиналось с детей. Членам секты запрещали покидать поселение, а любые попытки сбежать или найти еду пресекались охранниками.

    Суд заслушал 123 свидетеля и изучил данные экспертиз, подтвердивших смерть от голода в 76 случаях. Причины гибели остальных жертв установить не удалось. Инстанция отвергла заявления защиты о добровольном отказе несовершеннолетних от пищи. Оглашение решения о наказании назначено на 6 ноября.

    Массовые захоронения последователей секты были найдены в апреле 2023 года. В ходе эксгумаций полиция обнаружила останки более 400 человек, многие из которых скончались от истощения, а у некоторых нашли признаки насильственной смерти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник кенийского проповедника признали виновным в убийстве 191 человека.

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    20 октября 2026, 20:33 • Новости дня
    Психотерапевт призвал не путать последствия ковида с ленью

    Врач Кульгавчук: За отсутствием мотивации могут скрываться последствия ковида

    Психотерапевт призвал не путать последствия ковида с ленью
    @ photorevolution//imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Татьяна Косолапова

    У людей, которые перенесли в тяжелой форме COVID-19 до сих пор могут сохраняться упадок сил, потеря мотивации и трудности с концентрацией. Эти последствия могут сочетаться с депрессией, поэтому объяснять все только усталостью или характером неправильно, сказал газете ВЗГЛЯД психотерапевт Евгений Кульгавчук. Он рассказал, как действовать в этой ситуации: отказаться от попыток работать на износ, разбивать дела на небольшие задачи и не принимать без назначения психиатра препараты-предшественники дофамина.

    По данным исследователей, COVID-19 может «выжигать» дофаминовые рецепторы. Изменения обнаружили в мозге людей с длительным течением заболевания, сообщает «Вечерняя Москва». Наиболее заметные отклонения в количестве дофаминовых нервных окончаний наблюдались у участников с выраженными нарушениями памяти, замедленностью движений и потерей мотивации.

    «Как психотерапевт, я вижу здесь две основные ловушки. С одной стороны, можно списать все симптомы на плохой характер или лень, с другой, уйти в бесконечный поиск «сломанного дофамина» и упустить время. Ключевое различие, которое я вижу в практике, заключается в динамике симптомов под нагрузкой. При классической депрессии или выгорании человек может чувствовать упадок сил, но после отдыха или смены деятельности «батарейка» хоть немного, но заряжается. При постковидном состоянии с предполагаемым поражением дофаминовой системы все иначе», – говорит Кульгавчук.

    Первым маркером, на который стоит обращать внимание, специалист назвал постнагрузочное ухудшение и усталость от напряжения. На начальных стадиях выгорания усталость накапливается постепенно, и хороший сон или отпуск приносят некоторое облегчение. При постковидном синдроме, что подтверждается клиническими рекомендациями, даже небольшая умственная или физическая нагрузка может вызвать отсроченный «крах» через 12–48 часов. Человек может чувствовать себя нормально в момент деятельности, а на следующий день буквально «умереть». Это не лень и не отсутствие мотивации, а биологический сбой энергообеспечения.

    «Второй маркер связан с разницей между апатией и ангедонией (утрата способности получать удовольствие от того, что раньше радовало – прим. ВЗГЛЯД). При депрессии часто страдает способность предвкушать удовольствие. Человек ничего не хочет, потому что ничто не приносит радости. При дофаминовом дефиците после ковида чаще страдает инициация действия. Желание может быть, но нет «топлива», чтобы начать движение или мысль. Это ощущается как «мотор внутри заглох», а не как «мне все равно», – поясняет психотерапевт.

    Третьим отличием врач назвал когнитивный «туман». При депрессии замедление мышления часто связано с руминацией, то есть с пережевыванием одних и тех же мыслей. Люди с постковидным «туманом» описывают свое состояние как «ватную голову», жалуются на невозможность сфокусироваться и на то, что «слова вылетают».

    «При этом я бы не советовал ставить крест на оптимистичной жизни. Исследования на эту тему основаны на пилотных данных на небольшой выборке, и авторы прямо говорят, что это гипотеза, а не приговор. Дофаминовая система обладает нейропластичностью, и даже при повреждении терминалов мозг способен к компенсации. Кроме того, депрессия и постковидный синдром часто идут рука об руку, ведь до 44% людей с лонг-ковидом имеют клинически значимые симптомы депрессии. Это не значит, что депрессия «притворяется» ковидом, это значит, что лечить нужно и то, и другое», – предупреждает Кульгавчук.

    Если человек знает, что тяжело переболел, и чувствует, что ничего не радует именно из-за этого, действовать нужно не стандартными «мотивационными пинками», которые могут навредить, а стратегией энергосбережения и мягкой нейромодуляции, разъясняет эксперт.

    Первый шаг заключается в пейсинге, то есть дозировании активности с учетом своих сил. При постковидном синдроме попытки действовать по принципу «соберись и сделай через не могу» могут ухудшить самочувствие. Поэтому важно сохранять такой уровень активности, который не провоцирует обострение симптомов.

    «Не «сделать зарядку», а «полежать 10 минут в тишине». Это не лечение дофамина напрямую, но защита мозга от дальнейшего истощения. Вторым шагом может стать умеренная физическая активность, но с осторожностью. Есть гипотеза, основанная на исследованиях на животных, что умеренные упражнения способны стимулировать экспрессию дофаминовых рецепторов D2, которые подавляются вирусом. Ключевое слово здесь именно «умеренные». Это не кроссфит, а прогулка в медленном темпе, если после нее не наступает «крах». Если же наступает, нагрузку нужно снизить. Учитесь чувствовать себя», – советует врач.

    Третий шаг, по словам Кульгавчука, предполагает таргетную фармакологию, но исключительно под контролем врача. В исследованиях на эту тему упоминается, что теоретически могут помочь препараты-предшественники дофамина, например «Леводопа», или ингибиторы его распада. Однако речь идет не о БАДах и не о «дофамине в таблетках», а о рецептурных препаратах для лечения болезни Паркинсона. Их прием при постковидном синдроме остается экспериментальной гипотезой, а не доказанной практикой.

    «Ни в коем случае не пытайтесь простимулировать себя самостоятельно «L-тирозином» или тем более «Леводопа» без назначения психиатра, врача-психотерапевта или невролога. Четвертый шаг связан с микродозами «вознаграждения». Дофаминовая система любит предсказуемость и маленькие шаги. Вместо того чтобы ждать «большого счастья», которое сейчас недоступно, попробуйте дробить день на микрозадачи, которые гарантированно завершатся успехом. Например, выпить стакан воды, открыть окно, записать одну фразу. Это не решит проблему поврежденных нейронов, но может помочь не «заснуть» окончательно в апатии, поддерживая нейронные сети в тонусе», – отмечает эксперт.

    Если человек чувствует, что после ковида «мозг стал другим» и это не похоже на обычную усталость, не стоит пытаться лечиться только «позитивным мышлением», подчеркивает собеседник. Нужно найти психиатра, психотерапевта или невролога, знакомого с постковидным синдромом, и обсудить возможность нейропсихологического тестирования, а при необходимости и медикаментозной поддержки. «А пока берегите энергию, не геройствуйте и не вините себя. Ваше состояние имеет биологическую основу, и это уже половина пути к тому, чтобы перестать себя «грызть» за недостаток мотивации», – подытожил Кульгавчук.

    Ранее Кульгавчук рассказал в беседе с газетой ВЗГЛЯД, что увлечение быстрыми «дофаминовыми» удовольствиями вроде коротких видео, соцсетей, сладкого, никотина и алкоголя приводит к выгоранию, тревожности и «эмоциональной тупости».

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    20 октября 2026, 20:20 • Видео
    «Альтернатива для Германии» продолжает удивлять

    Руководство партии «Альтернатива для Германии» сделало несколько заявлений, на которые стоит обратить внимания. Обращать внимание на заявления канцлера Фридриха Мерца, напротив, не стоит.

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    20 октября 2026, 03:10 • Новости дня
    Онищенко призвал к федеральному запрету продажи вейпов в России

    Онищенко предложил ввести запрет на вейпы по всей стране

    Tекст: Денис Тельманов

    Эпидемиолог Геннадий Онищенко высказался за необходимость полного запрета продажи вейпов на территории России на федеральном уровне.

    Продажу вейпов следует запретить на федеральном уровне, заявил академик РАН и заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в беседе с ТАСС.

    Он подчеркнул: «Надо запретить вейпы на уровне закона, например, как закон о борьбе с табакокурением».

    По действующему закону, с 1 марта 2027 года по 1 марта 2032 года регионы смогут самостоятельно вводить запрет на розничную продажу вейпов и жидкостей для них.

    Уже несколько субъектов приняли соответствующие решения: Пермский край, Нижегородская, Пензенская, Саратовская области, Республика Северная Осетия – Алания и Ямало-Ненецкий автономный округ.

    Закон о расширении возможностей регионов был подписан президентом России Владимиром Путиным ранее.

    Онищенко считает, что такие меры должны быть приняты на федеральном уровне, чтобы обеспечить единый подход к регулированию продажи вейпов на территории всей страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил провести в марте-апреле слушания с регионами о запрете продажи вейпов.

    Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли в первом чтении законопроект о раскрытии ингредиентов вейпов и табачных изделий.

    С 1 октября в России вступил в силу закон о лицензировании оборота табачной и никотиносодержащей продукции.

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    20 октября 2026, 12:49 • Новости дня
    Минздрав предсказал рост числа случаев рака в России к середине века

    Минздрав предсказал рост числа случаев рака в России на 15,9% к середине века

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Директор департамента организации медицинской помощи Минздрава Екатерина Каракулина заявила, что число новых случаев злокачественных новообразований в стране может увеличиться на 15,9% к 2050 году.

    К 2050 году количество новых случаев онкологических заболеваний в России может вырасти на 15,9% в соответствии с прогнозом Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом сообщила директор департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава Екатерина Каракулина на Всероссийском конгрессе онкопациентов, передает ТАСС.

    «Сегодня средний возраст пациентов с установленным зно тоже сдвинулся. Для женщин он сегодня у нас составляет 64,8 года, для мужчин сегодня составляет 65,9 года», – сказала Каракулина.

    Она также отметила, что за последние десять лет средний возраст выявления рака увеличился на 1,8 года у мужчин и на 1,1 года у женщин.

    Кроме того, по данным Минздрава, количество врачей-онкологов, включая детских, в России с 2018 года увеличилось на 27,5% и достигло 10 092 специалистов в 2025 году. Число гематологов за этот период выросло до 1 896, а радиологов и радиотерапевтов – до 1 660.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу главный онколог Москвы назвал возраст повышения риска развития рака.

    Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко привел показатель выявляемости онкозаболеваний в России.

    Между тем ВОЗ спрогнозировала резкий рост заболеваемости раком в Европе и России.

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    20 октября 2026, 15:27 • Новости дня
    Гинцбург назвал число изготовленных мРНК-вакцин против меланомы в России

    Гинцбург: В России изготовили около 15 мРНК-вакцин против меланомы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В России изготовлено порядка 15 мРНК-вакцин против меланомы, сообщил научный руководитель Центра имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

    По его словам, уже двум пациентам в России ввели персонализированную мРНК-вакцину против меланомы. «Персонализированная мРНК-вакцина против меланомы уже введена двум пациентам, еще до 15 таких вакцин изготовлено», – цитирует Гинсбурга пресс-служба Башкирского государственного медицинского университета.

    Он отметил, что к середине следующего года планируется подать документы в Минздрав для получения разрешения на создание вакцины против рака мочевого пузыря. Больные с немелкоклеточным раком легких станут второй группой, для которой будет разработана мРНК-вакцина.

    Вакцина создана Центром имени Гамалеи совместно с Московским научно-исследовательским онкологическим институтом имени П. А. Герцена и НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Центр Гамалеи начал разработку мРНК-вакцины от клещевого энцефалита.

    В августе Гинцбург сообщил о подготовке вакцин от меланомы для 12 пациентов.

    В апреле он рассказал о планах применения вакцины против рака.

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    20 октября 2026, 15:47 • Новости дня
    Росздравнадзор опроверг дефицит онкопрепаратов с гозерелином в России

    Росздравнадзор: Дефицита онкопрепаратов с гозерелином в России нет

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Препараты с гозерелином для лечения онкобольных поставляются в российские медицинские учреждения в нормальном режиме, сообщили в пресс-службе Росздравнадзора.

    Лекарства производятся и поступают в лечебную сеть без перебоев, признаков их дефицита не наблюдается, передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы ведомства.

    В Росздравнадзоре уточнили, что в настоящее время на российском рынке представлены три препарата с гозерелином: отечественный «Гозерелин-лонг», британский «Золадекс» и немецкая «Лизегора». Гозерелин является противоопухолевым гормональным средством, которое применяется при терапии рака предстательной и молочной желез.

    Ранее Telegram-канал Mash написал, что лечение онкобольных в России оказалось под угрозой из-за кризиса в Европе, а пациенты якобы не могут получить бесплатный гозерелин на фоне сокращения поставок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Росздравнадзор опроверг информацию о дефиците препарата «Атаракс» в российских аптеках.

    Летом Британия столкнулась с рекордным дефицитом лекарств.

    В феврале премьер-министр Михаил Мишустин заявил об отсутствии нехватки медикаментов в России.

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    20 октября 2026, 17:34 • Новости дня
    Онколог Минздрава опроверг влияние стресса на развитие рака

    Минздрав: Стресс не является научно доказанной причиной развития рака

    Tекст: Валерия Городецкая

    Директор Медицинского радиологического научного центра имени Цыба Сергей Иванов заявил, что мнение о том, что стресс вызывает рак, не имеет достаточных доказательств.

    «Изучаются нейроэндокринные, иммунные и поведенческие механизмы, но формула «стресс вызывает рак» не соответствует уровню доказательств», – заявил Иванов на XXI Национальном конгрессе терапевтов. Его слова приводит РИА «Новости».

    Врач отметил, что наибольший вклад в развитие онкологических заболеваний вносят курение, употребление алкоголя и инфекции.

    Кроме того, на развитие опухолей могут повлиять избыточная масса тела, недостаточная физическая активность, отдельные факторы питания, загрязнение воздуха, ультрафиолетовое излучение и профессиональные канцерогенные воздействия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник ученый предупредил о росте смертности от супербактерий.

    На прошлой неделе онколог развеял популярные мифы о причинах возникновения рака.

    В конце прошлого месяца ученые назвали инфекции причиной 12% случаев рака в мире.

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    20 октября 2026, 16:00 • Новости дня
    ВВС Нигерии ликвидировали 103 террориста на северо-востоке страны

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военно-воздушные силы Нигерии в результате серии авиаударов уничтожили 103 боевика террористической группировки «Западноафриканская провинция Исламского государства» (ISWAP, часть ИГ – запрещенной в России террористической организации) на северо-востоке страны.

    Вооруженные силы Нигерии отчитались об успешной операции против террористической группировки «Западноафриканская провинция Исламского государства», передает РИА «Новости» со ссылкой на нигерийский телеканал Channels Television.

    В период с 10 по 18 октября военные нанесли семь авиаударов по объектам боевиков в штатах Борно и Адамава. В операции участвовали авиация сухопутных войск, беспилотники и другие средства воздушной поддержки. В результате действий армии были уничтожены 103 террориста, а также ликвидированы несколько логистических узлов и складских помещений.

    Кроме того, 18 октября авиация нанесла удар по запасной резиденции руководителя группировки в южной части озера Чад Абу Салима, которая располагалась в штате Борно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом армия Нигера потеряла 14 солдат в засаде боевиков.

    В мае военные Мали, Нигера и Буркина-Фасо нанесли авиаудар по террористам.

    В апреле боевики похитили 18 школьников на юго-востоке Нигерии.

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    20 октября 2026, 05:35 • Новости дня
    Учебный корабль Балтийского флота «Перекоп» прибыл в Намибию

    Учебный корабль Балтфлота «Перекоп» зашел в намибийский порт Уолфиш-Бей

    Tекст: Денис Тельманов

    Совершающий поход вокруг Евразии и Африки учебный корабль Балтийского флота «Перекоп» прибыл в порт Уолфиш-Бей в Намибии.

    Учебный корабль Балтийского флота «Перекоп» зашел в намибийский порт Уолфиш-Бей, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу флота.

    В порту состоялась церемония встречи, в которой приняли участие представители посольства России и военнослужащие ВМС Намибии.

    Для гостей организовали экскурсию, рассказав о службе на судне и практике курсантов. Во время стоянки экипажу и курсантам проведут автобусные экскурсии по местным достопримечательностям.

    Путь корабля до Намибии проходил через акватории Индийского и Атлантического океанов, за семь суток судно преодолело более 1,8 тыс. морских миль.

    На борту курсанты Балтийского военно-морского института имени Ушакова продолжили штурманскую практику, обучались прокладке курса и осваивали навыки прохождения проливов, а также участвовали в занятиях по основам борьбы за живучесть.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца корабль «Перекоп» прибыл в порт Танзании.

    В прошлом месяце учебное судно зашло на Сейшельские Острова. Корабль Балтфлота посетил также Камбоджу.

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    20 октября 2026, 14:02 • Новости дня
    Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости гриппом в России

    Роспотребнадзор: Уровень заболеваемости гриппом в России продолжает расти

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В России зафиксирован рост заболеваемости гриппом, среди циркулирующих вирусов выявлены штаммы свиного и гонконгского гриппа, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

    Заболеваемость гриппом в России продолжает расти. По результатам вирусологического мониторинга, есть находки А (H1N1), A (H3N2), B и C, – сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

    На прошлой неделе в России было зарегистрировано более 635 тыс. случаев заболеваний ОРВИ, гриппом и COVID-19. Среди респираторных инфекций доминируют вирусы негриппозной этиологии (96,6%), в частности риновирусы (45,1%) и парагрипп (19,8%). Вирусы гриппа составляют 3,4% в общей структуре заболеваемости.

    В ведомстве рекомендовали при первых симптомах респираторного заболевания оставаться дома и обращаться за медицинской помощью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Роспотребнадзор запросил данные о заражении россиян гриппом А в Дубае. Ранее эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко призвал ускорить вакцинацию от гриппа в России.

    А в начале месяца ведомство сообщало о замедлении распространения ковида и гриппа в стране.

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    20 октября 2026, 13:14 • Новости дня
    Переносящего желтую лихорадку комара впервые обнаружили в Швеции

    SVA: На юге Швеции впервые обнаружили переносящего желтую лихорадку комара

    Tекст: Мария Иванова

    В городе Мальмё на юге Швеции специалисты впервые обнаружили переносящую желтую лихорадку самку комара вида Aedes aegypti, которая изначально обитала в Африке.

    В городе Мальмё специалисты нашли самку африканского комара вида Aedes aegypti, передает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз Шведского ветеринарного института (SVA).

    «Нам неизвестно о каких-либо предыдущих случаях его появления в Швеции. Я не ожидал, что этот вид станет следующим новым видом комаров в Швеции», – прокомментировал находку старший научный сотрудник SVA Андерс Линдстрём.

    По его словам, переносящий желтую лихорадку комар теплолюбив, поэтому ему будет трудно перезимовать в этих широтах. Эксперт отметил, что это временное появление, которое не приживется, однако в следующем сезоне мониторинг в этом районе усилят для исключения возможности распространения насекомого.

    Известно, что этот вид также переносит лихорадку денге, чикунгунью и вирус Зика. При этом ветеринарный институт оценивает риск их распространения в стране как крайне малый.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом врач назвала защиту от комаров профилактикой лихорадки Западного Нила.

    Инфекционист рассказала о группе риска при этом заболевани

    и. В прошлом году количество заболеваний от укусов комаров побило рекорд в Европе.

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    20 октября 2026, 17:33 • Новости дня
    Оспа обезьян не подтвердилась у пятерых пациентов в Подмосковье

    Оспа обезьян не подтвердилась у пятерых госпитализированных в Подмосковье

    Tекст: Валерия Городецкая

    Результаты анализов пятерых пациентов из Московской области, контактировавших с зараженным оспой обезьян, оказались отрицательными, в связи с чем их готовят к выписке, сообщили в Минздраве региона.

    У пяти жителей Подмосковья, которые ранее контактировали с инфицированным, не выявили оспу обезьян, передает РИА «Новости» со ссылкой на министерство здравоохранения региона.

    «Результаты анализов пятерых пациентов, контактировавших ранее с зараженным оспой обезьян, отрицательные. Пациенты находятся в удовлетворительном состоянии и готовятся к выписке», – рассказали в пресс-службе ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Роспотребнадзор призвал избегать контактов с приматами из-за оспы обезьян.

    В четверг в Подмосковье госпитализировали пятерых человек с подозрением на эту инфекцию.

    Правоохранительные органы начали расследование из-за возможного случая заболевания.

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    20 октября 2026, 19:08 • Новости дня
    В США выявили первый в году случай заражения человека птичьим гриппом

    Telegraph: В США выявили первый в году случай заражения человека птичьим гриппом

    Tекст: Валерия Городецкая

    В американском штате Вашингтон у мужчины впервые в этом году в США выявили заражение птичьим гриппом H5N1, он мог заразиться от инфицированных коров, пишет The Telegraph.

    Мужчина в штате Вашингтон сдал положительный тест на птичий грипп H5N1, что стало первым подобным случаем в США в текущем году, пишет The Telegraph. Пациент, работающий на молочной ферме, предположительно заразился после контакта с двумя инфицированными коровами, передает РИА «Новости».

    Заболевание протекает в легкой форме. В настоящее время мужчина находится у себя дома, его состояние оценивается как нетяжелое.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной в Италии выявили первый в Европе случай птичьего гриппа H9N2.

    В прошлом году академик Геннадий Онищенко исключил переход штамма птичьего гриппа к человеку.

    Агентство Reuters предупредило о риске серьезной пандемии птичьего гриппа.

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    20 октября 2026, 21:12 • Новости дня
    Евросоюз запланировал создать лагерь для депортации мигрантов в Руанде

    AFP: Евросоюз запланировал создать лагерь для депортации мигрантов в Руанде

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Европейский союз запланировал строительство своего первого зарубежного депортационного лагеря для нелегальных мигрантов на территории Руанды, пишет Agence France-Presse (AFP).

    В ближайшие недели ожидается подписание финального соглашения о создании учреждения, передает ТАСС со ссылкой на дипломатические источники AFP. Договор позволит выдворять из Евросоюза нелегальных мигрантов, которым отказали в предоставлении убежища, но их возвращение на родину по каким-либо причинам затруднено.

    Сейчас тысячи таких мигрантов остаются в Европе в ожидании депортации. Зачастую они скрываются от властей и переезжают в другие страны объединения, чтобы попытаться запустить процесс получения убежища заново.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник премьер Польши Дональд Туск пригрозил депортацией нарушающим законы Польши мигрантам.

    В пятницу саммиту ЕС предрекли «боксерский поединок» из-за мигрантов.

    В начале месяца Еврокомиссия потребовала от нелегальных мигрантов покинуть Европу.

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    20 октября 2026, 21:27 • Новости дня
    Буркина-Фасо вернула отмененную восемь лет назад смертную казнь

    Tекст: Валерия Городецкая

    Национальное законодательное собрание Буркина-Фасо единогласно проголосовало за возвращение в уголовный кодекс смертной казни, отмененной восемь лет назад.

    Парламент поддержал законопроект о восстановлении высшей меры наказания в стране, передает ТАСС со ссылкой на радиостанцию Radio Omega. «Восстановление смертной казни – это вынужденный шаг, направленный на искоренение террористической угрозы и предательства в рядах сил безопасности», – заявил министр юстиции Буркина-Фасо Эдасо Родриг Байала.

    По его словам, высшая мера наказания будет грозить тем, кого признают виновными в государственной измене, террористической деятельности и военных преступлениях. Министр подчеркнул, что мера призвана укрепить общественный порядок и защитить граждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе вооруженные силы стран Сахеля атаковали террористов на северо-востоке Мали.

    В прошлом году президент России Владимир Путин пообещал продолжить поддержку Буркина-Фасо в борьбе с террористической угрозой.

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