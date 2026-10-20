Мишустин и премьер Китая осмотрели дворцы Царского Села

Мишустин и Ли Цян посетили Царское Село в преддверии переговоров в Петербурге

Tекст: Валерия Городецкая

Главы правительств прибыли в Северную столицу из Душанбе, где утром во вторник участвовали в заседании Совета премьеров Шанхайской организации сотрудничества, передает РИА «Новости». В среду в Петербурге состоится регулярная встреча руководителей кабминов двух стран.

В осмотре достопримечательностей вместе с премьерами участвовала первый заместитель министра финансов Ирина Окладникова, ранее выдвинутая на пост заместителя председателя правительства – руководителя аппарата кабмина. Она прилетела в Петербург специально для знакомства с будущим китайским коллегой.

«Это наш кандидат в вице-премьеры, завтра у нее утверждение в Государственной думе», – сказал Мишустин Ли Цяну.

После встречи Окладникова направится в Москву для участия в мероприятиях Госдумы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник председатель правительства прибыл в Петербург для встречи с премьером Китая.

Москва заявила о готовности наращивать агроэкспорт в страны ШОС.

В понедельник Пекин объявил о непрерывном углублении сотрудничества с Россией.