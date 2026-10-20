Евросоюз запланировал создать лагерь для депортации мигрантов в Руанде

В ближайшие недели ожидается подписание финального соглашения о создании учреждения, передает ТАСС со ссылкой на дипломатические источники AFP. Договор позволит выдворять из Евросоюза нелегальных мигрантов, которым отказали в предоставлении убежища, но их возвращение на родину по каким-либо причинам затруднено.
Сейчас тысячи таких мигрантов остаются в Европе в ожидании депортации. Зачастую они скрываются от властей и переезжают в другие страны объединения, чтобы попытаться запустить процесс получения убежища заново.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник премьер Польши Дональд Туск пригрозил депортацией нарушающим законы Польши мигрантам.
В пятницу саммиту ЕС предрекли «боксерский поединок» из-за мигрантов.
В начале месяца Еврокомиссия потребовала от нелегальных мигрантов покинуть Европу.