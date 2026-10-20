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    Европе для соперничества с Россией потребовались ледоколы
    Каллас: США толкают Украину к капитуляции уже почти два года
    В Прибалтике и Скандинавии увидели «троянского коня» в недвижимости россиян
    Популярный у российских туристов в Турции сервис прекратит работу
    Лавров рассказал о подготовке встреч Путина на саммите АТЭС в Китае
    МИД назвал условия возвращения отношений с Японией в нормальное русло
    Литва и Польша создали группу для расследования падения украинского дрона
    Болгария отказалась выделять Украине дополнительную помощь
    Посольство России обвинило ЕС в неоколониальном подходе к Арктике
    20 октября 2026, 21:12 • Новости дня

    Евросоюз запланировал создать лагерь для депортации мигрантов в Руанде

    AFP: Евросоюз запланировал создать лагерь для депортации мигрантов в Руанде

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Европейский союз запланировал строительство своего первого зарубежного депортационного лагеря для нелегальных мигрантов на территории Руанды, пишет Agence France-Presse (AFP).

    В ближайшие недели ожидается подписание финального соглашения о создании учреждения, передает ТАСС со ссылкой на дипломатические источники AFP. Договор позволит выдворять из Евросоюза нелегальных мигрантов, которым отказали в предоставлении убежища, но их возвращение на родину по каким-либо причинам затруднено.

    Сейчас тысячи таких мигрантов остаются в Европе в ожидании депортации. Зачастую они скрываются от властей и переезжают в другие страны объединения, чтобы попытаться запустить процесс получения убежища заново.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник премьер Польши Дональд Туск пригрозил депортацией нарушающим законы Польши мигрантам.

    В пятницу саммиту ЕС предрекли «боксерский поединок» из-за мигрантов.

    В начале месяца Еврокомиссия потребовала от нелегальных мигрантов покинуть Европу.

    20 октября 2026, 03:58 • Новости дня
    Трамп предрек превращение Парижа в мусульманский город
    Трамп предрек превращение Парижа в мусульманский город
    @ Abaca/Sipa USA/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп заявил, что население Парижа скоро станет преимущественно мусульманским, а Европе придет конец из-за проблем с иммиграцией.

    «Я говорил еще давным-давно: "Ты совершаешь большую ошибку во Франции. Ты впускаешь сюда всех подряд со всего мира". Туда стекался весь мир. Париж очень скоро станет мусульманским городом», – отметил американский лидер. Об этом пишет ТАСС.

    По словам президента США, Европа отказывается закрывать границы и высылать преступников, из-за чего у нее не останется шансов на выживание. Он призвал европейские власти прогнать людей, которые ненавидят приютившие их страны.

    Трамп также сравнил Соединенные Штаты с Францией, отметив, что страну ждут разорение и грабежи со стороны мигрантов, если на промежуточных выборах в Конгресс 3 ноября победит Демократическая партия.

    По его мнению, левые политики завезли миллионы людей из стран третьего мира, которые несовместимы с западными ценностями. Демократов он назвал партией марксистов и враждебных иностранцев.

    Массовые демонстрации по всей Франции прошли 17 октября. Участники акций выступали против роста цен на топливо и снижения покупательной способности.

    В ряде городов протесты переросли в беспорядки и столкновения с полицией, власти задержали 1,8 тыс. человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник грабежи и погромы начали влиять на выборы президента Франции.

    В воскресенье Вэнс не исключил участия в выборах президента США в 2028 году.

    В марте Габбард не подтвердила иностранное вмешательство в американские выборы.

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    20 октября 2026, 17:09 • Новости дня
    Венгрия заблокировала очередной этап процесса вступления Украины и Молдавии в ЕС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Венгрия заблокировала следующий этап процесса вступления Украины и Молдавии в Евросоюз на встрече технических экспертов из 27 стран ЕС, пишут украинские СМИ.

    Встреча технических экспертов из 27 стран ЕС по вопросу согласования процедурного шага для разблокировки двух последних кластеров прошла во вторник, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Kyiv Independent. «Венгрия заблокировала этот шаг», – говорится в материале.

    Источники сообщили, что представители Венгрии не назвали точные причины блокировки, но подчеркнули, что позиция Будапешта по вопросу членства Украины и Молдавии в ЕС осталась неизменной.

    Евросоюз пока открыл переговоры с Украиной по четырем из шести тематических кластеров. Неоткрытыми остаются переговорные блоки по направлениям «Зеленая повестка и устойчивая взаимосвязанность» и «Ресурсы, сельское хозяйство и сплоченность».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг премьер Венгрии Петер Мадьяр назвал невозможным определение даты вступления Украины в ЕС.

    В среду Евросоюз расширил переговоры о вступлении Украины и Молдавии в ЕС.

    В начале месяца Венгрия сняла вето на начало переговоров о вступлении Украины в ЕС.

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    20 октября 2026, 20:20 • Видео
    «Альтернатива для Германии» продолжает удивлять

    Руководство партии «Альтернатива для Германии» сделало несколько заявлений, на которые стоит обратить внимания. Обращать внимание на заявления канцлера Фридриха Мерца, напротив, не стоит.

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    20 октября 2026, 19:45 • Новости дня
    Каллас: США толкают Украину к капитуляции уже почти два года
    Каллас: США толкают Украину к капитуляции уже почти два года
    @ Christophe Gateau/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Соединенные Штаты на протяжении полутора лет подталкивают Украину к капитуляции, тогда как конфликт продолжается только благодаря военным поставкам из Евросоюза, заявила глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас.

    «Американские переговорщики толкают Украину к капитуляции уже почти два года, вернее в течение полутора лет», – приводит слова Каллас ТАСС со ссылкой на трансляцию пресс-службы Европарламента. Она отметила, что Украина до сих пор не сдалась только благодаря снабжению со стороны Европы.

    Каллас также добавила, что дипломатическая служба ЕС пытается сформулировать «максималистские требования к России», чтобы расходы Брюсселя на поддержку Украины не были напрасны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский потерял миллион граждан из-за отказа от сделки.

    В тот же день глава МИД Ирана Аббас Аракчи назвал причиной затягивания кризиса на Украине вмешательство западных стран.

    Госсекретарь США Марко Рубио сообщил об открытости Вашингтона к действиям по завершению украинского конфликта.

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    20 октября 2026, 17:51 • Новости дня
    Каллас назвала сумму инвестиций ЕС в арктические технологии

    Каллас: ЕС инвестирует 260 млн евро в развитие арктических технологий

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава внешнеполитической службы Европейского союза Кая Каллас заявила, что Евросоюз инвестирует 260 млн евро в развитие арктических технологий двойного назначения.

    Евросоюз инвестирует 260 млн евро из Оборонного фонда ЕС в развитие арктических технологий двойного назначения, сообщила Каллас на сессии Европарламента в Страсбурге во время представления новой милитаризованной арктической стратегии Евросоюза, передает ТАСС.

    «ЕС выделит из своего Оборонного фонда ЕС 260 млн евро для инвестиций в новые технологии, включая самолеты, способные выдержать арктические условия, ткани для арктической одежды и другие», – заявила она.

    Дипломат также подтвердила намерения ЕС расширить строительство ледоколов, подчеркнув, что реальную арктическую мощь блока стран или отдельно взятой страны определяет именно количество ледоколов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ЕС решил нарастить ледокольный флот и углубить сотрудничество с НАТО в Арктике.

    В понедельник Каллас заявила о планах ЕС соперничать с Россией за Северный морской путь. В тот же день сообщалось, что Евросоюз решил создать центр слежения за подлодками в Арктике.

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    20 октября 2026, 16:46 • Новости дня
    ЕС решил нарастить ледокольный флот и углубить сотрудничество с НАТО в Арктике
    ЕС решил нарастить ледокольный флот и углубить сотрудничество с НАТО в Арктике
    @ Petty Officer 3rd Class Aidan Co/Zuma/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В рамках новой стратегии по Арктике Европейский союз намерен увеличить численность ледоколов, а также расширить военное взаимодействие с НАТО в регионе.

    В тексте новой Арктической стратегии объединения указано, что ЕС проведет оценку промышленных возможностей и потребностей в ресурсах для работы в регионе. Европа намерена укрепить технологическое лидерство, поддержать совместные закупки и распределение ресурсов для повышения доступности современных ледоколов, передает РИА «Новости».

    Кроме того, документ, опубликованный на сайте Еврокомиссии, предполагает углубление сотрудничества с НАТО в соответствии с согласованными принципами.

    Отмечается, что стороны продолжат обсуждать общие региональные интересы в рамках структурированных диалогов и рабочих контактов. Речь идет о повышении военной мобильности, укреплении устойчивости и обеспечении безопасности в космической и морской сферах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал сделать Арктику зоной сотрудничества вместо конфронтации.

    В понедельник Евросоюз задумался о закупке ледоколов из-за роста влияния России в регионе.

    Ранее издание The Times сообщило о планах объединения создать арктический центр слежения за подлодками.

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    20 октября 2026, 19:57 • Новости дня
    Посольство России обвинило ЕС в неоколониальном подходе к Арктике

    Tекст: Валерия Городецкая

    Евросоюз демонстрирует замашки колонизаторов, пытаясь помешать совместной работе государств в Арктике, заявили в посольстве России в Британии в ответ на призыв главы дипломатии ЕС Каи Каллас ограничить влияние Москвы и Пекина в регионе.

    Представители дипмиссии раскритиковали попытки европейских стран препятствовать совместной работе государств в северных широтах. Жесткая реакция последовала после публикации интервью Каллас газете The Times. В беседе с изданием глава дипломатии ЕС призвала западные страны не допустить установления контроля над Арктикой со стороны России и Китая.

    «Интервью Каи Каллас обнажает неоколониальный менталитет – вместо того чтобы содействовать сотрудничеству в Арктике, Брюссель стремится сдерживать другие страны и лишать их возможностей для развития», – подчеркивается в сообщении посольства в Telegram.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал Арктику зоной сотрудничества вместо конфронтации.

    В понедельник глава европейской дипломатии заявила о планах ЕС соперничать с Россией за Северный морской путь.

    Пресса сообщила о решении Брюсселя создать центр слежения за подводными лодками в регионе.

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    19 октября 2026, 23:51 • Новости дня
    Трамп допустил продление сроков пребывания беженцев с Украины в США

    Трамп заявил о готовности продлить сроки пребывания в США украинских беженцев

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп выразил готовность рассмотреть возможность продления разрешения на временное пребывание украинских беженцев на американской территории.

    Американский лидер ответил на вопрос журналистов о том, может ли он продлить разрешение на временное пребывание в США для украинцев до завершения конфликта, передает ТАСС. «Я бы, безусловно, рассмотрел это», – заявил Трамп.

    В Министерстве внутренней безопасности США уточнили, что украинцы пока не теряют право на пребывание в стране, несмотря на то, что официально срок действия их статуса истекает 19 октября.

    По данным Politico, американские власти могут лишить порядка 100 тыс. украинских граждан права на дальнейшее пребывание в Соединенных Штатах.

    При этом президент США назвал проблемы с мигрантами главной причиной массовых беспорядков во Франции. Он отметил, что еще на первой встрече с Эммануэлем Макроном советовал ему закрыть границы.

    В субботу в Париже и других французских городах прошли масштабные демонстрации против роста цен на топливо, переросшие в столкновения с полицией, в результате которых задержали 1,8 тыс. человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник во Франции во время протестов разграбили 2 тыс. магазинов. Летом Трамп сравнил ситуацию с мигрантами в США и испанской Сеуте.

    В прошлом году Соединенные Штаты начали депортацию украинских беженцев.

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    19 октября 2026, 23:22 • Новости дня
    Суд в Кении признал сектантов виновными в массовом убийстве детей

    В Кении 29 членов секты признали виновными в убийстве 191 человека

    Tекст: Денис Тельманов

    Высокий суд Кении признал проповедника Пола Маккензи и его 28 сообщников виновными в гибели 191 последователя религиозной секты в лесу Шакахола в результате принудительного голодания.

    Суд вынес обвинительный приговор фигурантам дела о гибели сектантов, среди которых оказалось 190 несовершеннолетних, передает ТАСС со ссылкой на Кенийскую вещательную корпорацию.

    В ходе разбирательства было установлено, что осужденные организовали систему принудительного голодания, которое проводилось поэтапно и начиналось с детей. Членам секты запрещали покидать поселение, а любые попытки сбежать или найти еду пресекались охранниками.

    Суд заслушал 123 свидетеля и изучил данные экспертиз, подтвердивших смерть от голода в 76 случаях. Причины гибели остальных жертв установить не удалось. Инстанция отвергла заявления защиты о добровольном отказе несовершеннолетних от пищи. Оглашение решения о наказании назначено на 6 ноября.

    Массовые захоронения последователей секты были найдены в апреле 2023 года. В ходе эксгумаций полиция обнаружила останки более 400 человек, многие из которых скончались от истощения, а у некоторых нашли признаки насильственной смерти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник кенийского проповедника признали виновным в убийстве 191 человека.

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    20 октября 2026, 13:26 • Новости дня
    Глава Ryanair назвал Европарламент сборищем дураков из-за роста экосборов

    Глава Ryanair раскритиковал Европарламент за рост сборов на авиаперелеты

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Исполнительный директор ирландской авиакомпании Ryanair Майкл О’Лири подверг резкой критике политику ЕС, назвав Европарламент сборищем дураков из-за введения дополнительных экологических налогов, ведущих к подорожанию билетов.

    Исполнительный директор ирландского лоукостера Ryanair Майкл О’Лири выразил недовольство действиями европейских властей в сфере авиации. «Они поднимают экологические сборы за авиаперелеты, что ведет к росту цен. Это сборище дураков в Европарламенте выдумывает все больше требований, повышающих стоимость перелетов», – заявил он в интервью телеканалу Euronews, передает ТАСС.

    По его словам, европейские политики усиливают контроль и вводят сборы, что способствует росту цен на билеты и лишает Евросоюз конкурентного преимущества перед США в сфере лоукостеров. Кроме того, О’Лири назвал председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен бесполезной, упрекнув ее в бездействии в вопросе повышения конкурентоспособности европейской экономики.

    Глава авиакомпании также подчеркнул, что экологические сборы взимаются только с местных перевозчиков за рейсы внутри ЕС, тогда как иностранные компании ничего не платят. В связи с ростом налоговой нагрузки Ryanair планирует сократить маршрутную сеть внутри Евросоюза предстоящей зимой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник О’Лири предсказал рекордный рост цен на авиабилеты в Европе.

    В мае эксперты оценили перспективы изменения стоимости перелетов для россиян.

    В апреле глава Ryanair предупредил о дефиците авиатоплива в европейских странах.

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    19 октября 2026, 22:22 • Новости дня
    Сербская оппозиция назвала вступление в Евросоюз угрозой национальным интересам

    Лидер Новой демпартии Сербии Йованович отверг вступление страны в Евросоюз

    Tекст: Денис Тельманов

    Председатель оппозиционной Новой демократической партии Сербии Милош Йованович заявил, что присоединение Белграда к Европейскому союзу потребует введения антироссийских санкций, что абсолютно недопустимо.

    Оппозиционный политик отверг возможность европейской интеграции из-за необходимости согласовывать внешнеполитический курс с Брюсселем, передает ТАСС.

    «Сербии пришлось бы привести свою внешнюю политику в соответствие с их политикой. Это противоречит нашим национальным интересам. Россия – союзное нам государство. Для нашего избирательного списка введение санкций исключено», – заявил Йованович.

    Политик подчеркнул, что к переговорам о статусе Косово и Метохии необходимо привлечь Россию, Китай и другие государства, которые не признают независимость сербского края. По его словам, смещение центра тяжести в международных отношениях и движение мира к многополярности открывают для Белграда новое пространство для маневра.

    Внеочередные парламентские выборы пройдут в Сербии 25 октября. Йованович возглавляет на них коалиционный избирательный список «Подлинные правые».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу президент Сербии Александр Вучич заявил о поддержке со стороны российского руководства.

    В пятницу глава МИД Ивица Дачич пообещал сохранить курс на сотрудничество Белграда и Москвы после выборов.

    В четверг заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сообщил о попытках Запада вмешаться в избирательный процесс в республике.

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    20 октября 2026, 17:03 • Новости дня
    Мерц назвал помощь Украине большой нагрузкой на европейский бюджет

    Bloomberg: Мерц назвал поддержку Украины большой нагрузкой на бюджеты в Европе

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что оказание помощи киевским властям провоцирует серьезные финансовые трудности для государств Европы.

    По словам главы немецкого правительства, продолжающаяся поддержка Киева оборачивается экономическими сложностями для стран региона, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Bloomberg.

    «Это действительно большая нагрузка на наши бюджеты…» – сказал Мерц.

    При этом канцлер попытался оправдать несение подобного финансового бремени тем, что поддержка является важным делом для Европейского союза. Он также заявил, что Германия совместно с другими союзниками в настоящее время оказывает киевской стороне военную и экономическую помощь совершенно самостоятельно, обходясь без участия Вашингтона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник канцлер ФРГ рассказал о попытках убедить США помогать Киеву.

    В понедельник депутат Сара Вагенкнехт раскритиковала Мерца за поддержку выплат украинской стороне.

    В пятницу глава правительства усомнился в достижении соглашения по бюджету Европейского союза до конца текущего года.

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    20 октября 2026, 08:17 • Новости дня
    В Словакии предрекли превращение Украины в новый Афганистан для Евросоюза

    Pravda: Евросоюзу предрекли превращение Украины в новый Афганистан

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украина рискует стать новым Афганистаном для Европейского союза, если конфликт не будет завершен с учетом российских требований.

    Украина может превратиться в новый Афганистан для Европейского союза, передает РИА «Новости» со ссылкой на словацкую газету Pravda.

    «Вполне возможно, что Украина станет Афганистаном не для России, а для Европейского союза», – отмечается в материале.

    По мнению автора статьи, единственный способ избежать такого сценария заключается в разработке плана завершения конфликта, который будет учитывать требования Москвы. Он добавил, что санкции, заморозка активов и поддержка Киева не помогут достичь мира, так как ограничения не смогли сломить экономику России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Белый дом счел введение санкций против России помехой для переговоров по Украине.

    В пятницу руководство Евросоюза пообещало Киеву не отменять антироссийские ограничения.

     До этого крупные страны Европы взбунтовались против новых санкций в отношении Москвы.

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    20 октября 2026, 14:39 • Новости дня
    Президент Литвы прибыл в Польшу расследовать падение украинского дрона

    Президент Литвы Науседа приехал в Варшаву обсудить инцидент с украинским БПЛА

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Литвы Гитанас Науседа прибыл в Варшаву для обсуждения с премьер-министром Польши Дональдом Туском недавнего инцидента с падением украинского беспилотника.

    Глава польского правительства Дональд Туск анонсировал встречу с литовским лидером Гитанасом Науседой перед заседанием кабинета министров, отметив, что Варшава и Вильнюс будут тесно сотрудничать для выяснения всех обстоятельств полета беспилотника с польской стороны, пишет РИА «Новости».

    «Все обстоятельства мы будем расследовать, и я также рассчитываю здесь на полное сотрудничество с украинской стороны, чтобы действительно точно выяснить, что произошло», – заявил Туск.

    Политик подчеркнул, что будет настойчиво требовать от киевских властей полных объяснений без лишних эмоций и злых намерений.

    В воскресенье литовские вооруженные силы обнаружили обломки дрона в деревне Юодженис. При взрыве аппарата пострадал гражданский автомобиль. Представитель украинского министерства иностранных дел Георгий Тихий принес извинения Литве в связи с нарушением воздушного пространства страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник выяснилось, что упавший в Литве дрон оказался украинским аппаратом со взрывчаткой. При этом еще в понедельник премьер-министр Литвы заявил об украинском происхождении упавшего в стране беспилотника. Хотя в воскресенье вызвавший тревогу в республике БПЛА назвали запущенным по Петербургу дроном.

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    20 октября 2026, 17:48 • Новости дня
    Посольство объяснило изъятие земли россиянина в Швеции антироссийской истерией

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российское посольство в Стокгольме расценило намерение властей Швеции конфисковать земельный участок у гражданина России как проявление антироссийской истерии.

    Намерение шведских властей конфисковать собственность российских граждан не имеет под собой законных оснований, а является исключительно следствием раздуваемой в стране антироссийской истерии, сообщило дипломатическое представительство России в Стокгольме.

    «Доказательств какой-либо противоправной деятельности российских владельцев недвижимости, естественно, никто предъявить не может, зато рассуждений о «российской угрозе» более чем достаточно. Все это – часть антироссийской истерии, охватившей ныне шведское общество, которая сознательно культивируется политической элитой страны», – заявили РИА «Новости» в дипмиссии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник правительство Швеции решило изъять землю у россиянина около военно-морской базы.

    Ранее в Прибалтике и Скандинавии увидели «троянского коня» в принадлежащей россиянам недвижимости.

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    20 октября 2026, 17:56 • Новости дня
    В ЕС выразили недовольство превышением полномочий фон дер Ляйен

    FT: В ЕС выразили недовольство превышением полномочий фон дер Ляйен

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен вызывает недовольство европейских столиц тем, что выходит за пределы своих внешнеполитических полномочий, пишет газета Financial Times (FT).

    В ЕС недовольны превышением полномочий главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, пишет Financial Times со ссылкой на дипломатические источники. Издание напомнило об инициативах фон дер Ляйен предложить Канаде «ассоциированное членство» и создать европейский «совет безопасности». По мнению критиков, новый орган дублировал бы функции НАТО в сфере обороны.

    В связи с этим Италия предложила реформировать Евросоюз, чтобы усилить контроль национальных правительств над внешней политикой и обороной и предотвратить узурпацию полномочий Еврокомиссией.

    Ранее лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что Урсула фон дер Ляйен потеряла доверие многих европейских правительств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Финляндии назвали политику Евросоюза чистым злом.

    Немецкий политолог Александр Рар объяснил план реформы Евросоюза.

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