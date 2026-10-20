Останки неизвестного древнего вида яка обнаружили в Сибири

Tекст: Алексей Дегтярёв

Специалисты обнаружили 20 фрагментов костей животного: 14 в Денисовой пещере и шесть в других районах Алтае-Саянской горной системы и юга Сибири. По их форме определить принадлежность не удалось, однако ученые смогли извлечь древнюю ДНК, пишет «Российская газета».

Сравнение генетических данных с геномами других полорогих, включая яков, бизонов и крупный рогатый скот, показало, что останки принадлежат неизвестному виду, родственному современному яку. Ученые временно назвали его «Як X». Животное обитало в регионе во время ледникового периода наряду с мамонтами и степными бизонами.

Как сообщил постдокторант Центра палеогенетики Йонас Оппенгеймер, популяция животного, вероятно, сокращалась во время потепления около 120 тыс. лет назад. Вид вымер после появления самого молодого из изученных образцов, возраст которого составляет около 27 тыс. лет. Исследователи предполагают, что Як X мог входить в рацион денисовцев – древних людей, чьи останки ранее также были найдены в Денисовой пещере.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце останки гигантского носорога впервые нашли в Западной Сибири.

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