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    20 октября 2026, 20:54 • Новости дня

    Иран отказался вывозить обогащенные ядерные материалы из страны

    Tasnim: Иран отказался вывозить обогащенные ядерные материалы из страны

    Tекст: Валерия Городецкая

    Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи заявил, что обогащенные ядерные материалы не покинут территорию страны и будут использоваться исключительно для внутренних нужд.

    По его словам, обогащенные ядерные материалы являются достоянием Исламской республики, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Tasnim. «Ни одна частица обогащенного ядерного материала не покинет Иран. Эти материалы являются огромным капиталом и национальным достоянием иранского народа, предназначенным для его использования только внутри страны», – заявил Резаи в ходе встречи с командующим армией Пакистана Асимом Муниром.

    Политик добавил, что в иранском руководстве единогласно пришли к выводу об отказе от любых переговоров с США до укрепления доверия между странами. По его словам, первым шагом на пути к этому должно стать выполнение Вашингтоном семи выдвинутых Тегераном условий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Дональд Трамп объявил о переговорах США и Ирана.

    В апреле иранский МИД обвинил Вашингтон в затягивании процесса.

    В апреле сообщалось, что Тегеран окончательно отказался от диалога с американской стороной.

    18 октября 2026, 18:46 • Новости дня
    В Иране анонсировали испытания собственного тяжелого истребителя

    В Иране заявили о планах испытать тяжелый истребитель в 2027 году

    В Иране анонсировали испытания собственного тяжелого истребителя
    @ Iranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Новый министр обороны Ирана Мехрдад Ахлаги заявил, что в следующем году состоятся первые летные испытания тяжелого истребителя полностью иранского производства.

    Иранские военные планируют провести летные испытания нового самолета в 2027 году, пишет ТАСС.

    «Надеюсь, тяжелый истребитель Исламской Республики Иран поднимется в воздух в следующем году», – заявил Мехрдад Ахлаги.

    По словам главы ведомства, в текущем году самолет будет проходить наземные испытания, включающие руление и движение по земле. Министр подчеркнул, что истребитель полностью спроектирован и произведен на территории Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца власти Ирана допустили выход страны из договора о ядерном оружии.

    В прошлом месяце исламская республика направила в ICAO протест на ограничения США в сфере авиации.

    В сентябре президент США Дональд Трамп ответил на вопрос о применении ядерного оружия против Ирана.

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    20 октября 2026, 13:09 • Новости дня
    КСИР сбил беспилотник США и подорвал два танкера в Ормузском проливе

    КСИР: Иранские военные сбили беспилотник США и подорвали два танкера

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Корпус стражей исламской революции Ирана сообщил об уничтожении американского беспилотника MQ-9 и возгорании двух нефтяных танкеров из-за подрыва на минах в Ормузском проливе.

    Военно-морские силы Ирана зафиксировали пожар на двух судах-нарушителях в южной части Ормузского пролива, передает РИА «Новости».

    В пресс-службе Корпуса стражей исламской революции (КСИР) уточнили, что возгорание произошло в результате подрыва мин, установленных иранскими военными на незаконном маршруте. Кроме того, в ходе патрулирования пролива был сбит разведывательно-ударный беспилотник MQ-9 армии США.

    Судоходство через Ормузский пролив, который является ключевым маршрутом поставок нефти и сжиженного природного газа, практически остановилось из-за эскалации конфликта между Вашингтоном и Тегераном. Обострение ситуации уже привело к росту мировых цен на топливо.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник КСИР Ирана пригрозил ударить по интернет-кабелям в Ормузском проливе.

    В понедельник глава МИД России Сергей Лавров заявил о готовности Москвы содействовать поиску развязок в конфликте Ирана и США.

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    20 октября 2026, 20:20 • Видео
    «Альтернатива для Германии» продолжает удивлять

    Руководство партии «Альтернатива для Германии» сделало несколько заявлений, на которые стоит обратить внимания. Обращать внимание на заявления канцлера Фридриха Мерца, напротив, не стоит.

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    19 октября 2026, 21:00 • Новости дня
    Президент Ирана рассказал о запланированной в Москве встрече с Путиным
    Президент Ирана рассказал о запланированной в Москве встрече с Путиным
    @ IMAGO/Russian President official\apaimages\Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Иранский лидер Масуд Пезешкиан на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым в Тегеране заявил о намерении посетить саммит Форума стран – экспортеров газа в Москве в конце октября и встретиться с президентом Владимиром Путиным.

    Пезешкиан планирует посетить восьмой саммит Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ) в Москве 27 октября, передает «Интерфакс». «Передавайте президенту России и от меня привет. Мы тоже ждем грядущей поездки в Россию и рассчитываем на скорую встречу», – заявил Пезешкиан на встрече с Лавровым.

    Он также поблагодарил Путина, правительство и народ России за сильную позицию в связи с последними событиями.

    Лавров в ответ отметил, что российский лидер ждет Пезешкиана на саммите ФСЭГ и рассчитывает на проведение двусторонней встречи для продолжения разговора, начатого в Бишкеке на саммите ШОС.

    Напомним, министр иностранных дел Сергей Лавров и президент Ирана Масуд Пезешкиан провели встречу в Тегеране, в ходе которой обсудили вопросы укрепления двусторонних отношений.

    В начале месяца президент Ирана поблагодарил Путина за позицию России по Ближнему Востоку.

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    20 октября 2026, 00:05 • Новости дня
    Пезешкиан поблагодарил Путина за твердую позицию по ситуации вокруг Ирана

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым выразил признательность руководству РФ во главе с президентом Владимиром Путиным и всему российскому народу за их твердую позицию в отношении событий вокруг исламской республики.

    «Мы признательны президенту России Владимиру Путину, правительству и народу вашей страны за ту сильную позицию, которую вы демонстрируете в связи с последними событиями», – заявил Пезешкиан, передает ТАСС.

    Встреча иранского президента и главы российской дипломатии состоялась в Тегеране в рамках рабочей поездки Лаврова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент Ирана рассказал о запланированной в Москве встрече с Путиным.

    Лавров обсудил с президентом Ирана пути укрепления сотрудничества.

    Премьер-министр Михаил Мишустин передал Пезешкиану приветствие от Путина через вице-президента Ирана.

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    18 октября 2026, 13:49 • Новости дня
    Вэнс оправдал присутствие ВМС США в Ормузском проливе угрозой роста цен на топливо

    Вэнс: Без ВМС США в Ормузском проливе цены на бензин вырастут в три раза

    Вэнс оправдал присутствие ВМС США в Ормузском проливе угрозой роста цен на топливо
    @ Moawia Atrash/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что без присутствия американских военных в районе Ормузского пролива розничные цены на топливо увеличились бы в три раза.

    Вэнс назвал высокими цены на бензин в США, но отметил, что они были бы втрое больше без обеспечения прохода судов через Ормузский пролив американскими ВМС, передают «Вести».

    «Если мы просто все оставим и уйдем… то цены на энергоносители сильно возрастут», – заявил Вэнс.

    По его словам, для завершения конфликта с Ираном Вашингтон добивается двух целей. Первая заключается в получении от Тегерана обязательства не стремиться восстанавливать мощности по обогащению урана. Вторая цель состоит в недопущении мирового энергетического кризиса в случае, если США свернут свое присутствие в регионе.

    В субботу вице-премьер Александр Новак предрек дальнейший рост цен на нефть из-за перекрытия Ормузского пролива.

    Власти Ирана передали США семилетний план по разблокировке маршрута. В среду западные агентства сообщили об атаках Тегерана на суда в Ормузе для влияния на американские выборы.

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    18 октября 2026, 15:29 • Новости дня
    Иран предупредил США о последствиях применения «матери всех бомб»

    Минобороны Ирана подготовилось к применению США сверхмощной неядерной бомбы

    Иран предупредил США о последствиях применения «матери всех бомб»
    @ U.S. Department of Defense/wikipedia.org

    Tекст: Дарья Григоренко

    Иран продумал необходимые ответные меры на случай применения Соединенными Штатами самой мощной неатомной бомбы, заявил новый министр обороны Исламской республики Мехрдад Эхлаки.

    Тегеран подготовился к возможному использованию Вашингтоном самой мощной неядерной бомбы из американского арсенала, передает РИА «Новости» со ссылкой на иранское агентство ILNA.

    «Мы продумали необходимые меры по этому вопросу и спокойны. Мы уверенно выполняем свою работу», – подчеркнул Эхлаки.

    По словам министра, американцам следует думать о том, как в целости вывести свои войска с Ближнего Востока. Он отметил, что в случае применения США супербомбы им придется считать, сколько американских солдат покинут регион «в горизонтальном положении».

    Эхлаки добавил, что именно опасения за возможные последствия заставляли Вашингтон до сих пор воздерживаться от сброса «матери всех бомб».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу генсек ОДКБ заявил о переходе конфликта США и Ирана в хроническую стадию.

    Ирак потерял 60 млрд долларов из-за этого противостояния.

    В четверг Вашингтон разработал план удара по Ирану «матерью всех бомб».

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    19 октября 2026, 16:18 • Новости дня
    Мишустин передал Пезешкиану приветствие от Путина через вице-президента Ирана

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Михаил Мишустин в ходе встречи с первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Резой Арефом попросил передать иранскому лидеру Масуду Пезешкиану приветствие от президента Владимира Путина.

    Глава российского правительства встретился с первым вице-президентом Ирана в правительственной резиденции «Кохи Сомон» в Душанбе на полях заседания Совета глав правительств стран ШОС, передает РИА «Новости».

    «Рад нашей новой встрече. Прежде всего, просил бы вас передать слова приветствия и самые добрые пожелания президенту Исламской Республики Иран Масуду Пезешкиану от президента России Владимира Владимировича Путина и от меня лично», – сказал Мишустин.

    Предыдущая встреча Мишустина и Арефа состоялась на полях заседания Совета глав правительств в Москве в ноябре прошлого года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник премьер-министр России прибыл в Таджикистан на заседание Совета глав правительств стран ШОС.

    В воскресенье МИД анонсировал переговоры главы дипломатического ведомства в Иране по ситуации в Персидском заливе.

    В марте российский посол в Тегеране сообщил о выезде из страны всех желавших покинуть ее россиян.

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    19 октября 2026, 17:40 • Новости дня
    Глава МИД Ирана назвал причину затягивания кризиса на Украине

    Аракчи: Кризис на Украине затянулся из-за ошибочной политики Запада

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Главным фактором затягивания конфликта на Украине является ошибочная политика европейских стран и США, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым.

    По его словам, ошибочная политика западных государств стала причиной появления множества военных конфликтов в мире, включая украинский кризис, передает РИА «Новости».

    «Европейские страны и США страдают от ошибочных расчетов и ошибочных подходов, а взяв неверный политический курс, они стали главной причиной многих войн и кризисов. Поддержка Запада… привела к затягиванию войны на Украине», – заявил Аракчи.

    Министр добавил, что лидеры европейских стран должны открыть глаза и оценить реальную ситуацию в мире.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Сергей Лавров и Аббас Аракчи провели переговоры в Тегеране.

    Глава МИД России заявил о перспективах сотрудничества двух стран в сфере добычи углеводородов.

    Лавров также выразил готовность Москвы содействовать поиску развязок в конфликте Ирана и США.

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    18 октября 2026, 19:58 • Новости дня
    МИД анонсировал переговоры Лаврова в Иране по ситуации в Персидском заливе

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава МИД России Сергей Лавров 19 октября совершит рабочий визит в Тегеран для переговоров с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи.

    Руководители дипломатических ведомств рассмотрят пути урегулирования ситуации на Ближнем Востоке, об этом сообщается на сайте МИД России.

    «Предполагается обсуждение обстановки в зоне Персидского залива и путей выхода из острейшего международного кризиса, спровоцированного незаконной агрессией США и Израиля против Ирана, который нанес удар по стабильности и безопасности не только на Ближнем и Среднем Востоке, но и в глобальном масштабе», – говорится в сообщении министерства.

    Помимо этого, стороны планируют затронуть актуальные вопросы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. В частности, дипломаты обсудят реализацию крупных совместных энергетических и транспортно-логистических проектов. Предстоящие переговоры должны способствовать дальнейшему укреплению всеобъемлющего стратегического партнерства между странами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Лавров поблагодарил страны Персидского залива за позицию по Украине.

    Россия и государства региона подготовили новые инвестпроекты.

    Министр иностранных дел назвал далекой цель создания Палестинского государства.

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    18 октября 2026, 15:14 • Новости дня
    Глава МИД Ирана сообщил о плане по открытию Ормузского пролива

    Аракчи: Иран откроет Ормузский пролив на шестой день, если США выполнят условия

    Tекст: Дарья Григоренко

    План по открытию Ормузского пролива «на столе», если США выполнят условия Ирана, пролив будет открыт на шестой день, заявил глава МИД Исламской республики Аббас Аракчи.

    «На наш взгляд, семидневный план на столе, и если со стороны США будет честность, чего не наблюдается, путь известен: если они выполнят условия, пролив будет открыт на шестой день, а на седьмой день начнутся переговоры», – приводит его слова РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу власти Ирана передали США семидневный план по разблокировке Ормузского пролива.

    В пятницу сообщалось, что Ирак потерял 60 млрд долларов из-за конфликта США и Ирана.

    В тот же день генсек ОДКБ заявил о переходе конфликта США и Ирана в хроническую стадию.

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    18 октября 2026, 22:07 • Новости дня
    В КСИР заявили о наличии технологии создания американской «матери всех бомб»

    В КСИР заявили о наличии технологии создания «матери всех бомб»

    Tекст: Катерина Туманова

    Иран располагает технологиями создания 14-тонных бомб, разработанных в США, заявил советник главы Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Мохаммад Реза Накди.

    Иран получил технологию 14-тонной американской бомбы, заявил Накди, добавив, что компоненты, сплавы и электронные схемы этой бомбы были проанализированы после того, как она не сработала во время 12-дневной войны с США, передает издание Tabnak.

    Сардар Накди заявил во время учений в Сари-Джанфадаян: «Американская «мать всех бомб» весит десять тонн, но во время 12-дневной войны они сбросили на Иран 14-тонную бомбу, которая не сработала».

    По его словам, теперь состав, электронные схемы и технологии американской 14-тонной бомбы проанализированы, и технология ее создания находится в распоряжении КСИР.

    «Если они получат удар такой бомбой, пусть знают, откуда мы взяли эту технологию», – сказал советник главы КСИР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран предупредил США о последствиях применения «матери всех бомб». Вашингтон заявил о том, что разработал план удара по Ирану «матерью всех бомб».

    Генсек ОДКБ заявил о переходе конфликта США и Ирана в хроническую стадию.

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    19 октября 2026, 17:35 • Новости дня
    Оверчук: Иран завершил выкуп земель для железной дороги «Решт – Астара»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Иранская сторона завершила выкуп земельных участков, предназначенных для строительства железнодорожной линии «Решт – Астара», заявил вице-премьер России Алексей Оверчук.

    Иран проинформировал российскую делегацию о завершении выкупа земельных участков под будущую железную дорогу, которая станет частью транспортного коридора «Север – Юг», передает РИА «Новости».

    «Обсудили статус реализации нашего проекта «Север-Юг», строительства участка будущей железной дороги Решт-Астара. Иранская сторона заверила нас, что земельные участки выкуплены. Мы ожидаем подтверждения документального, что состоялся», – рассказал Оверчук по итогам встречи с первым вице-президентом Ирана Мухаммад-Резой Арефом на полях заседания совета глав правительств государств – членов ШОС.

    Вице-премьер уточнил, что работа над созданием этого железнодорожного маршрута уже активно ведется профильной российской компанией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца МИД анонсировал продолжение совместного с Азербайджаном развития коридора «Север – Юг».

    В июле президент Владимир Путин заявил о росте поставок по этому маршруту.

    Глава МИД Сергей Лавров спрогнозировал скорый прогресс в реализации проекта коридора «Север – Юг».

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    19 октября 2026, 17:46 • Новости дня
    Вице-президент Ирана призвал не дать Украине помешать отношениям с Россией

    Вице-президент Ирана Ареф призвал не дать Украине помешать отношениям с Россией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Первый вице-президент Ирана Мохаммад-Реза Ареф на встрече с председателем правительства России Михаилом Мишустиным заявил о необходимости пресекать попытки Украины создать проблемы в отношениях Москвы и Тегерана.

    По словам политика, страны должны совместно противостоять попыткам Киева создать нестабильность в Каспийском море, передает РИА «Новости». «Все мы знаем, что Украина совершила некоторые беспорядки в этом регионе, на севере нашей страны. Мы не должны позволить ей достичь своих целей в создании проблем и помех между нашими государствами», – сказал Ареф на встрече в Душанбе.

    Ареф подчеркнул важность обеспечения безопасного судоходства на Каспии. Он отметил, что эти меры будут способствовать укреплению двусторонних отношений, в том числе в сфере поставок продовольствия.

    Кроме того, иранский вице-президент заявил о намерении усилить безопасность северных портов республики и выразил надежду на принятие аналогичных мер со стороны России в отношении южных российских портов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник премьер-министр Михаил Мишустин встретился в Душанбе с первым вице-президентом Ирана. На переговорах он назвал принципы развития отношений двух стран.

    Глава российского правительства также передал иранскому президенту приветствие от Владимира Путина.

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    19 октября 2026, 19:37 • Новости дня
    Лавров обсудил с президентом Ирана пути укрепления сотрудничества

    Лавров обсудил с президентом Ирана Пезешкианом пути укрепления сотрудничества

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел Сергей Лавров и президент Ирана Масуд Пезешкиан провели встречу в Тегеране, в ходе которой обсудили вопросы укрепления двусторонних отношений.

    Лавров обсудил с Пезешкианом пути развития двусторонних связей, а также региональную и международную обстановку, передает РИА «Новости» со ссылкой на офис иранского президента.

    В ходе встречи состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам взаимоотношений между Москвой и Тегераном. Особое внимание было уделено перспективам расширения совместного сотрудничества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава МИД России Сергей Лавров заявил о готовности Москвы содействовать поиску развязок в конфликте Ирана и США.

    Министр назвал число иранских студентов в российских вузах.

    Он также рассказал о перспективах сотрудничества двух стран по углеводородам.

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    19 октября 2026, 02:24 • Новости дня
    КСИР объявил о подорвавшемся в Ормузском проливе танкере-нарушителе

    КСИР заявил о подорвавшемся в Ормузе танкере-нарушителе

    Tекст: Катерина Туманова

    ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) сообщили, что еще один нарушивший правила танкер подорвался на мине к югу от Ормузского пролива.

    «Танкер-нарушитель подорвался на морской мине к югу от Ормузского пролива, что привело к взрыву и пожару в машинном отделении судна. Судно, следовавшее на выход из Ормузского пролива, с момента отправления держало отключенными все системы позиционирования и навигации», – передает агентство Tasnim.

    В КСИР заявили, что инцидент произошел, когда танкер пытался пройти по несанкционированному южному маршруту, нарушая правила судоходства в Ормузском проливе.

    ВМС КСИР напомнили, что в отношении любых судов, следующих через Ормузский пролив или Персидский залив с отключенными системами навигации и идентификации, будут приняты жесткие и решительные меры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, два танкера с 2 млн баррелей нефти 17 октября подорвались на морской мине. Страны Персидского залива призвали признать хуситов террористами.

    Иран назвал условием открытия Ормузского пролива уступки со стороны США.


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