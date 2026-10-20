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    20 октября 2026, 20:49 • Новости дня

    Лавров заявил об отказе Мерца восстановить «Северные потоки» при росте цен

    Лавров: Канцлер ФРГ Мерц отказался восстанавливать «Северные потоки»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МИД Сергей Лавров сообщил, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц отказался восстанавливать газопроводы «Северный поток», несмотря на рост цен на электроэнергию в Германии в три-четыре раза.

    «Мы не будем поступать, как канцлер ФРГ Фридрих Мерц, который сказал, что они в жизни не восстановят «Северные потоки». Да, это в три-четыре раза повысило им цены на электроэнергию, но они должны умирать за Украину. Мы не будем такими идиотами», – заявил Лавров на встрече с выпускниками вузов, принятыми на дипломатическую службу. Его слова приводит РИА «Новости».

    Министр отметил, что из-за нежелания Европы использовать российский газ его будут покупать США. Он добавил, что в дальнейшем этот газ будет продаваться как американский, поскольку «деньги не пахнут».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье газета The New York Times сообщила, что США предложили Украине возобновить транзит российского газа в Европу.

    В субботу вице-премьер России Александр Новак указал на зависимость Европы от поставок газа из США.

    В августе Европа резко сократила импорт сжиженного природного газа ради российского топлива.

    18 октября 2026, 16:19 • Новости дня
    Германия исчерпала возможности для поставок ПВО на Украину
    Германия исчерпала возможности для поставок ПВО на Украину
    @ IMAGO/Uwe Koch/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава комитета Бундестага по иностранным делам Армин Лашет заявил, что Германия исчерпала возможности для дальнейших поставок систем противовоздушной обороны на Украину.

    Бундесвер и немецкая оборонная промышленность сделали все возможное для усиления украинской противовоздушной обороны перед зимой, передают «Вести».

    «Мы сделали все возможное… С моей точки зрения, места для маневра нет», – подчеркнул Лашет.

    Политик выступил за деэскалацию конфликта, напомнив о призыве Дональда Трампа к Владимиру Зеленскому прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

    По словам представителя ХДС, дальнейшее обострение отношений Киева с Вашингтоном может навредить самой Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу США заявили о нежелании жертвовать ракетами ПВО ради Украины.

    В прошлом году Германия решила засекретить поставки оружия на Украину.

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    19 октября 2026, 10:10 • Новости дня
    Немецкий бизнес пожаловался на истощение

    Politico: Немецкий бизнес призвал Берлин сменить экономический курс

    Tекст: Игорь Иножарский

    Германии необходимо вновь сделать экономический рост центром своей политики и снизить бюрократическую нагрузку на предприятия, заявил председатель правления ИТ-компании DATEV профессор Роберт Майр.

    «Мы должны улучшить условия, при которых может возникнуть экономическая динамика», – заявил Майр в статье, опубликованной Politico. Он отметил, что малый и средний бизнес в Германии переживает «ползучее истощение»: доходы стагнируют, в то время как затраты и заработная плата продолжают расти.

    По словам автора, в текущих условиях компании вынуждены направлять средства на выживание, а не на новые технологии и расширение. Майр подчеркнул, что государству следует предоставить бизнесу больше пространства для маневра и уверенность в планировании, вместо того чтобы создавать новые программы поддержки.

    Эксперт также обратил внимание на чрезмерный размер государственного аппарата, доля которого в экономике к 2025 году превысила 50%. Он призвал к созданию «более компактного государства», которое не будет отбирать ресурсы у частного сектора, а также отметил необходимость превращения Европы в единый рынок для экономического роста, а не только для регулирования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль указала на отчаяние жителей Германии из-за кризиса. В начале месяца газета Telegraph сообщила, что Германия столкнулась с крупнейшим экономическим спадом со времен Второй мировой войны. В прошлом месяце отказ от российского газа спровоцировал экономический кризис в Германии.

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    20 октября 2026, 20:20 • Видео
    «Альтернатива для Германии» продолжает удивлять

    Руководство партии «Альтернатива для Германии» сделало несколько заявлений, на которые стоит обратить внимания. Обращать внимание на заявления канцлера Фридриха Мерца, напротив, не стоит.

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    18 октября 2026, 09:03 • Новости дня
    В ограждении аэропорта Лейпцига у стоянки российских самолетов нашли дыру

    Bild: В ограждении аэропорта Лейпцига у стоянки российских самолетов нашли дыру

    Tекст: Вера Басилая

    В немецком аэропорту Лейпциг/Галле полиция обнаружила дыру в защитном ограждении недалеко от стоянки трех российских грузовых самолетов Ан, сообщает Bild.

    Дыру нашли недалеко от стоянки трех российских грузовых самолетов Ан, которые не могут покинуть Германию из-за санкций, передает ТАСС.

    После обнаружения пролома полеты в северной части аэропорта были приостановлены. «С высокой долей вероятности через забор проехал автомобиль, но при проверке ночью на территории не были обнаружены ни машина, ни посторонние лица», – заявили в правоохранительных органах.

    Полиция продолжает проверку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Берлин отказался предоставить доказательства связи России с дроном в Лейпциге. Российский посол отверг обвинения Дании по инциденту с беспилотником. Представитель МИД Мария Захарова сравнила заявления Германии с «делом Скрипалей».

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    18 октября 2026, 06:21 • Новости дня
    Однопартиец Мерца заявил канцлеру в лицо о необходимости уйти в отставку

    Однопартиец Мерца Пфаденхауэр призвал канцлера Германии к отставке

    Tекст: Антон Антонов

    Канцлер Германии Фридрих Мерц должен уйти в отставку из-за провальной политики и рекордно низкого рейтинга, заявил представитель молодежного союза ХДС/ХСС Ян Пфаденхауэр на партийной конференции в Бонне.

    Выступая на ежегодной конференции «День Германии», организованной молодежным объединением ХДС/ХСС в Бонне и проходившей в присутствии канцлера, Пфаденхауэр открыто заявил о необходимости отставки Мерца, передает РИА «Новости» со ссылкой на Berliner Zeitung.

    После выступления Мерца в зале развернулась дискуссия, в ходе которой Пфаденхауэр, обращаясь к канцлеру, заявил: «Если вам дороги ваша страна и ваша партия, возьмите свой служебный автомобиль, поезжайте к федеральному президенту и попросите об отставке». Газета отмечает, что эта реплика прозвучала при лично присутствовавшем главе правительства ФРГ.

    Молодой политик обвинил Мерца в «грабеже молодого поколения в пенсионной сфере», а также в наращивании госдолга под давлением партнера по правящей коалиции – партии СДПГ.

    Он добавил, что, по его оценке, доверие граждан к действующему канцлеру сократилось до рекордно низкого уровня, и сравнил ситуацию с рейтингами бывшего премьера Британии Лиз Трасс «в последние дни ее пребывания в должности».

    По данным газеты, Пфаденхауэр перед своим резким призывом сначала похвалил Мерца, заявив, что канцлер «всегда хорош в своих заявлениях», но задал вопрос: «Вопрос только в том, что вы делаете в итоге?».

    Сообщается, что Мерц напрямую не отреагировал на предложение однопартийца уйти в отставку и, взяв микрофон, стал говорить о важности стабильной работы федерального правительства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц заявил о кризисе доверия населения к властям ФРГ.

    Мерц приготовился к тяжелой внутрипартийной борьбе за сохранение своего поста.

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    18 октября 2026, 00:44 • Новости дня
    Аудиторы выявили дыру в бюджете Германии на 108 млрд евро

    В бюджете Германии выявили дыру на 108 млрд евро

    Tекст: Антон Антонов

    Аудиторы федеральной счетной палаты ФРГ предупредили, что к 2030 году бюджету Германии может не хватить 108 млрд евро, следует из заключения ведомства.

    В документе отмечается, что в стране растет разрыв между доходами и расходами федерального бюджета. По оценке счетной палаты, в 2027 году этот разрыв увеличится на 2,7% и составит 28,9%, что означает: из каждых ста евро государственных расходов Германии 28,90 евро будут финансироваться за счет новых долгов, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bild.

    Согласно выводам аудиторов, к 2030 году разрыв между доходами и расходами федерального бюджета Германии достигнет 31,2%. В связи с этим счетная палата предупредила власти ФРГ о грядущей «финансовой драме» и указала на необходимость учитывать рост долговой нагрузки при планировании расходов.

    На фоне нехватки средств в федеральном бюджете некоторые представители правящей коалиции Германии не исключают, что в 2028 году правительству придется прибегнуть к непопулярным мерам, в том числе к повышению налога на добавленную стоимость.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, отказ от российского газа спровоцировал экономический кризис в Германии.

    Лидер ХДС Фридрих Мерц пообещал при необходимости нажать на долговой тормоз «обеими ногами».

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    18 октября 2026, 05:32 • Новости дня
    Левые, «Зеленые» и СДПГ приблизились к коалиции в Берлине

    Tекст: Антон Антонов

    Левая партия, «Зеленые» и СДПГ завершили предварительные консультации по формированию правительственной коалиции в палате депутатов Берлина, пишет Tagesschau.

    «Спустя четыре недели после выборов Левая партия, «Зеленые» и СДПГ успешно завершили предварительные консультации. Если партийные органы дадут свое согласие, можно будет приступать к переговорам о создании коалиции», – пишет Tagesschau.

    Окончательное решение о начале полноформатных коалиционных переговоров руководящие органы «Зеленых» и СДПГ примут 19 октября, а Левая партия проведет голосование по этому вопросу 31 октября. В случае одобрения официальные переговоры стартуют в начале ноября, передает РИА «Новости».

    По информации издания, в ходе консультаций партии договорились о принудительной национализации в Берлине жилья крупных частных арендодателей с выплатой им компенсации. Новые правила коснутся компаний, владеющих более чем десятью тыс. квартир, что, по оценке Элиф Эралп, позволит высвободить около 160 тыс. квартир для борьбы с жилищным кризисом.

    Участники будущей коалиции также согласовали включение в коалиционный договор пункта о борьбе с антисемитизмом и признании права Израиля на существование, вокруг которого ранее возникли споры внутри Левой партии.

    На прошедших выборах Левая партия набрала 25,7% голосов, ХДС получил 18,8%, «Альтернатива для Германии» – 16,3%, «Зеленые» – 14,3%, СДПГ – 12,1%, и прежняя коалиция ХДС/СДПГ утратила большинство.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду СДПГ и «Зеленые» приостановили переговоры о коалиции с Левой партией в Берлине из-за споров вокруг позиции по Израилю.

    Лидер ХДС Фридрих Мерц пригрозил СДПГ «адом» в случае заключения коалиции с Левой партией на федеральном уровне.

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    19 октября 2026, 19:10 • Новости дня
    Названы расходы ФРГ из-за попытки конфискации танкера Eventin

    RND: Содержание конфискованного танкера Eventin обошлось Германии в 3 млн евро

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Попытка властей Германии конфисковать нефтяной танкер Eventin из-за санкций ЕС обходится стране в 8 тыс. евро ежедневно, а общие расходы уже достигли 3 млн евро, сообщила медиагруппа RND со ссылкой на экспертов.

    Содержание судна требует значительных затрат на дизельное топливо для генераторов и насосов, а также на оплату труда команды и техперсонала. Если суд встанет на сторону владельцев танкера, Германии, возможно, придется выплатить компенсацию, передает РИА «Новости» со ссылкой на RND.

    В феврале 2025 года танкер Eventin, шедший под флагом Панамы с 99 тыс. тонн нефти, потерял управление и дрейфовал у побережья Германии. Судно отбуксировали к острову Рюген, после чего власти решили изъять его, так как оно попало в санкционный список ЕС.

    Напомним, в прошлом году немецкая таможня конфисковала танкер Eventin со 100 тыс. тонн российской нефти.

    Этой весной помощник президента Николай Патрушев заявил, что Евросоюз выдумал термин «теневой флот» для борьбы с Россией.

    В прошлом году ЕС добавил в черный список 40 танкеров. Брюссель ввел санкции против компаний из Вьетнама и ОАЭ за связь с этими судами.

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    18 октября 2026, 10:38 • Новости дня
    В аэропорту Лейпцига закрыли одну из полос из-за повреждения

    В аэропорту Лейпцига закрыли взлетную полосу из-за поврежденного ограждения

    Tекст: Дарья Григоренко

    Власти Германии закрыли северную взлетно-посадочную полосу в аэропорту Лейпцига из-за пробитого ограждения возле стоянки самолетов, сообщило местное полицейское управление.

    В ночь на воскресенье в аэропорту Лейпциг/Галле приостановили полеты в северной зоне и закрыли взлетно-посадочную полосу в целях безопасности, передает РИА «Новости».

    «Около 23:00 было обнаружено повреждение ограждения аэропорта», – сообщили в местном полицейском управлении. В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов выясняют причины инцидента и устанавливают, проникали ли на территорию посторонние лица.

    DPA со ссылкой на представителя полиции сообщает, что ограждение воздушной гавани мог пробить автомобиль. Поврежденный участок находится в непосредственной близости от стоянки грузовых самолетов Ан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в ограждении аэропорта Лейпцига у стоянки российских самолетов нашли дыру.

    В августе председатель ХДС Фридрих Мерц анонсировал ответ Германии на инцидент с беспилотниками в аэропорту Лейпцига.

    Издание Politico сообщило о планах Берлина обвинить Россию в нападении на этот инфраструктурный объект.

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    18 октября 2026, 17:55 • Новости дня
    Расходы на бундесвер нарушили критерии устойчивости бюджета Германии

    Tекст: Ольга Иванова

    Финансовые планы Германии на 2028–2030 годы не соответствуют трем из четырех критериев бюджетной устойчивости, что связано с ростом расходов на модернизацию бундесвера.

    Финансовые планы Германии на 2028–2030 годы перестали соответствовать большинству критериев бюджетной устойчивости. Проблема возникла из-за резкого роста расходов на модернизацию бундесвера, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Suddeutsche Zeitung.

    Совет стабильности оценивает немецкий бюджет по четырем параметрам: разнице между доходами и расходами, доле покрываемых кредитами трат, общему размеру госдолга, а также соотношению налоговых поступлений и процентных выплат по займам. Согласно правительственному докладу, в 2026 и 2027 годах планы не будут соблюдать один из параметров, а с 2028 года – сразу три критерия из четырех. В частности, к 2028 году бюджет сможет уложиться лишь в требования по разнице между доходами и расходами.

    Несоответствие нормам вызвано выделением дополнительных десятков миллиардов евро на нужды армии начиная с 2025 года. Конституция страны позволяет оплачивать оборонные расходы за счет кредитов в обход ограничений «долгового тормоза». Правила Евросоюза также делают для них исключение, однако немецкие механизмы контроля пока не изменены. Теперь власти Германии планируют ускоренно адаптировать внутренние правила под предписания ЕС, избегая официальной оценки угрозы бюджетного кризиса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье аудиторы выявили дыру в бюджете Германии на 108 млрд евро.

    В прошлом году у Германии возник рекордный дефицит бюджета из-за расходов на оборону.

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    19 октября 2026, 17:57 • Новости дня
    Установлены подозреваемые в поджоге антенн Starlink в Болгарии

    БНТ: Двух юношей из Германии заподозрили в поджоге антенн Starlink под Софией

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Двое молодых людей из Германии подозреваются в поджоге антенн системы спутниковой связи Starlink, расположенных в районе столицы Болгарии, сообщило Болгарское национальное телевидение (БНТ).

    Инцидент произошел в ночь на 10 октября, передает РИА «Новости» со ссылкой на БНТ. По информации прокуратуры, подозреваемыми являются Тирпан Бейтула и Зека Ислам, родившиеся в Германии в 2007 году. Юноши прибыли в Болгарию в качестве туристов через КПП «Калотина» на сербско-болгарской границе и находились в стране несколько часов.

    В результате поджога пострадали 18 антенн: три полностью сгорели, две получили частичные повреждения, еще три были повреждены. Был риск распространения огня на административное здание.

    В понедельник в Софийском городском суде пройдет слушание по запросу прокуратуры о выдаче европейского ордера на арест подозреваемых. Им грозит от трех до 12 лет лишения свободы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе неизвестные подожгли антенны Starlink в Болгарии.

    В конце сентября МВД Польши подтвердило поджог шлюза Starlink, раздававшего интернет Украине.

    В июле Германия собралась вывести на орбиту собственного военного конкурента Starlink.

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    19 октября 2026, 16:30 • Новости дня
    Фармацевтический концерн Roche приостановил новые инвестиции в ФРГ

    Фармацевтическая компания Roche приостановила инвестиции в Германию

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава немецкого представительства швейцарского фармацевтического концерна Roche Даниэль Штайнерс заявил о приостановке реализации новых инвестиционных проектов в Германии из-за жестких мер экономии.

    Штайнерс объяснил этот шаг жесткими мерами экономии, которые правительство ФРГ вводит в сфере здравоохранения, пишет ТАСС со ссылкой на газету Die Welt. «Мы временно приостановили все будущие инвестиционные решения в Германии. Компания Roche – и под этим я подразумеваю в том числе нашу глобальную штаб-квартиру – хочет сейчас понять, как дальше будут развиваться события в Германии», – заявил Штайнерс.

    Он подверг резкой критике закон о стабилизации взносов на обязательное медицинское страхование и отметил, что власти сфокусировались на краткосрочном сокращении расходов и дополнительном финансовом обременении бизнеса.

    По его словам, запланированные правительством налоговые послабления лишь частично компенсируют убытки отрасли. Штайнерс положительно оценил промышленную политику США и призвал Берлин к выработке предсказуемых рамочных условий.

    Заявление руководства Roche прозвучало на фоне проведения в Берлине крупного инвестиционного саммита, на котором канцлер ФРГ Фридрих Мерц пытается привлечь в страну международный капитал.

    Ранее из-за политики властей свои инвестиционные проекты в Германии также сократили или заморозили такие фармацевтические гиганты, как Eli Lilly, Boehringer Ingelheim и Pfizer.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Дмитриев заявил о необходимости проведения бизнес-форума с участием России, ФРГ и США.

    В прошлом году предприятия ФРГ саботировали проект по расширению бундесвера.

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    19 октября 2026, 22:05 • Новости дня
    Германия договорилась с Nvidia о партнерстве в сфере промышленного ИИ

    Германия и Nvidia заключили соглашение о внедрении ИИ в промышленность

    Tекст: Денис Тельманов

    Правительство Германии и американская компания Nvidia подписали совместную декларацию о стратегическом партнерстве по внедрению искусственного интеллекта в промышленность.

    Документ был подписан на международном инвестиционном саммите Invest in Germany в Берлине, сообщает ТАСС.

    «Согласно документу, партнеры договорились о продвижении инициативы по разработке передовых моделей искусственного интеллекта для сферы физического ИИ», – заявили в пресс-службе правительства ФРГ.

    Инициатива нацелена на систематическое внедрение промышленного ИИ и создание в Европе современной экосистемы с участием немецких компаний и институтов.

    Центральным элементом станет платформа «Индустрия 4.0», которая переориентируется на эту тематику и останется открытой для международного сотрудничества.

    Приоритетом станет разработка решений на базе платформ Nvidia Nemotron и Cosmos, для чего компания расширит присутствие и инвестиции в ФРГ.

    В правительстве отметили, что партнерство объединит «немецкое инженерное искусство с передовыми технологиями ИИ», повысит производительность труда и обеспечит технологический суверенитет страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Nvidia выпустила инструмент, блокирующий опасные действия ИИ. Компания представила платформу защиты от его несанкционированных действий.

    Кандидат в президенты США Дональд Трамп позвонил главе Nvidia Дженсену Хуангу во время выступления на сцене.

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    19 октября 2026, 22:58 • Новости дня
    МИД Ирана вызвал посла Германии из-за обвинений в подготовке покушений

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство иностранных дел Ирана вызвало посла Германии в Тегеране Акселя Диттмана, чтобы выразить протест в связи с подозрениями в подготовке покушений на еврейских деятелей.

    МИЛ Ирана выразил дипломату решительный протест в связи с подходом ряда немецких официальных лиц по отношению к Тегерану, передает РИА «Новости».

    «После безосновательных обвинений со стороны властей Германии в адрес Ирана в министерство иностранных дел был вызван посол Германии в Тегеране», – говорится в сообщении МИД.

    Высший земельный суд Гамбурга приговорил гражданина Дании с афганскими корнями и его сообщника к длительным срокам лишения свободы за шпионаж в пользу Ирана. Суд счел доказанным факт слежки за Шустером и Беком. По версии следствия, осужденные готовили покушение на Бека, а один из них также планировал поджечь кошерный продуктовый магазин в Берлине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник МИД Германии вызвал посла Ирана Маджида Нили Ахмадабади. Причиной стали подозрения в подготовке покушений на председателя центрального совета евреев Германии Йозефа Шустера и главу немецко-израильского общества Фолькера Бека.

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    19 октября 2026, 17:07 • Новости дня
    Протаранивший забор аэропорта Лейпцига сириец сдался полиции

    Tекст: Валерия Городецкая

    Гражданин Сирии признался, что потерял управление автомобилем и протаранил ограждение в аэропорту Лейпцига, сообщило полицейское управление города.

    «Двадцатилетний мужчина через своего адвоката заявил, что потерял управление неподалеку от аэропорта и протаранил ограждение. Затем он скрылся с места ДТП, а автомобиль был отбуксирован на частную территорию», – приводит РИА «Новости» заявление полиции Лейпцига.

    Выяснилось, что у молодого человека не было водительских прав. Прокуратура начала расследование по подозрению в оставлении места ДТП и управлении транспортным средством без прав.

    Еще одним фигурантом дела стал 32-летний сириец, который является владельцем машины. Он также добровольно связался с правоохранителями. Мужчину подозревают в передаче автомобиля лицу, не имеющему водительских прав.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в ограждении аэропорта Лейпцига у стоянки российских самолетов нашли дыру. Из-за повреждения администрация гавани закрыла одну из взлетно-посадочных полос.

    В прошлом месяце официальный представитель МИД Мария Захарова назвала цель провокации с дроном в этом же аэропорту.

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    19 октября 2026, 20:36 • Новости дня
    Подавший над Францией аварийный сигнал самолет ВВС США сел в Германии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Самолет ВВС США Lockheed Martin C-130J Hercules, ранее подавший аварийный сигнал во время полета над Францией, успешно совершил посадку на территории Германии.

    Самолет сел в ФРГ примерно в 20:15 мск, передает РИА «Новости» со ссылкой на полетные данные. Известно, что Lockheed Martin C-130J Hercules вылетел с немецкой авиабазы Рамштайн. Вскоре после этого, находясь в воздушном пространстве Франции, борт подал аварийный сигнал 7700, развернулся и взял обратный курс на Германию, постепенно снижаясь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник военный самолет США C-130J подал аварийный сигнал в небе над Францией.

    Кроме того, самолет ВВС США подал сигнал бедствия над Алабамой.

    В четверг три самолета в Европе подали сигналы бедствия.

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