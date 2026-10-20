Лавров заявил об отказе Мерца восстановить «Северные потоки» при росте цен

Лавров: Канцлер ФРГ Мерц отказался восстанавливать «Северные потоки»

Tекст: Валерия Городецкая

«Мы не будем поступать, как канцлер ФРГ Фридрих Мерц, который сказал, что они в жизни не восстановят «Северные потоки». Да, это в три-четыре раза повысило им цены на электроэнергию, но они должны умирать за Украину. Мы не будем такими идиотами», – заявил Лавров на встрече с выпускниками вузов, принятыми на дипломатическую службу. Его слова приводит РИА «Новости».

Министр отметил, что из-за нежелания Европы использовать российский газ его будут покупать США. Он добавил, что в дальнейшем этот газ будет продаваться как американский, поскольку «деньги не пахнут».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье газета The New York Times сообщила, что США предложили Украине возобновить транзит российского газа в Европу.

В субботу вице-премьер России Александр Новак указал на зависимость Европы от поставок газа из США.

В августе Европа резко сократила импорт сжиженного природного газа ради российского топлива.