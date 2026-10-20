Назван состав сборной России до 15 лет на первый с 2022 года турнир ФИФА

РФС объявил состав юношеской сборной России на турнир ФИФА в Азербайджане

Tекст: Тимур Шайдуллин

В окончательный список вошли 14 футболистов, сообщается на сайте РФС. Вратарскую линию представят Андрей Щадилов и Родион Изюмский, в защите сыграют Семен Савосин, Даниил Кон, Егор Горяинов и Карим Залялов.

Также в заявку попали полузащитники Матвей Абдулхаликов, Арсен Бестаев, Анатолий Цимин, Иван Казакевич, Александр Ольховский и Илья Храбрый, а в нападении выступят Матвей Родионов и Егор Люсин.

Российская команда вылетит в столицу Азербайджана 21 октября. Там она примет участие в турнире с участием 189 сборных. На предварительном этапе россияне встретятся с командами Афганистана, Джибути, Сьерра-Леоне, Судана и Турции. Матчи пройдут в формате 8x8 с 22 по 31 октября.

Турнир станет первым с 2022 года официальным соревнованием под эгидой Международной федерации футбола, где российская команда выступит с национальным флагом и гимном.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Российский футбольный союз заявил об участии команды с флагом и гимном в юношеском турнире ФИФА.

Летом РФС сообщил о допуске юношеской сборной до этого соревнования.

До этого президент ФИФА Джанни Инфантино призвал пересмотреть запрет на участие российских команд в международных турнирах.