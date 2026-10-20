  • Новость часаСуд Норвегии конфисковал пять объектов недвижимости России по иску «Нафтогаза»
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    Европе для соперничества с Россией потребовались ледоколы
    Каллас: США толкают Украину к капитуляции уже почти два года
    В Прибалтике и Скандинавии увидели «троянского коня» в недвижимости россиян
    Популярный у российских туристов в Турции сервис прекратит работу
    Лавров рассказал о подготовке встреч Путина на саммите АТЭС в Китае
    МИД назвал условия возвращения отношений с Японией в нормальное русло
    Литва и Польша создали группу для расследования падения украинского дрона
    Болгария отказалась выделять Украине дополнительную помощь
    Посольство России обвинило ЕС в неоколониальном подходе к Арктике
    20 октября 2026, 20:38 • Новости дня

    Премьер Норвегии анонсировал визит Уиткоффа в Россию

    Премьер Норвегии Стере: Спецпосланник США Уиткофф посетит Россию в среду

    Премьер Норвегии анонсировал визит Уиткоффа в Россию
    @ Jacquelyn Martin/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер Норвегии Йонас Гар Стере после переговоров спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и Владимира Зеленского в Осло сообщил, что американский дипломат направляется в Россию.

    По словам Стере, Уиткофф отправится в Россию после встречи с украинской стороной в Норвегии, передает RT со ссылкой на Bloomberg. «Уиткофф полетит в среду в Петербург», – заявил премьер Норвегии.

    Он добавил, что прошедшие переговоры спецпосланника США с украинской делегацией состоялись в конструктивном ключе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Норвегии начались переговоры представителей США и Украины.

    В пятницу американские политики призывали Владимира Зеленского прекратить удары по нефтеперерабатывающим заводам.

    В четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил об отсутствии информации о подготовке нового визита Стива Уиткоффа в Россию.

    20 октября 2026, 10:10 • Новости дня
    Медведев: Отношения России и США испорчены на десятилетия вперед
    Медведев: Отношения России и США испорчены на десятилетия вперед
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Отношения Москвы и Вашингтона останутся испорченными на долгие годы, несмотря на временный отказ американского президента Дональда Трампа от новых ограничений, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

    «Надо признать, что отношения между Россией и США в очередной раз испорчены на десятилетия вперед. Мы были, есть и останемся системными противниками», – указал Медведев в Max.

    Он отметил, что принятый в США акт является системным русофобским документом, рассчитанным на долгое время. По его мнению, закон представляет собой незаконное ущемление прав граждан России.

    «Этот закон абсолютно противоправен с точки зрения основ международной жизни и представляет собой незаконное ущемление прав России и российских граждан, которое может быть квалифицировано даже как акт геноцида (особо тяжкого преступления)», – подчеркнул Медведев.

    Политик подчеркнул, что решения о заморозке применения отдельных частей документа превратятся в попытки долгосрочного шантажа со стороны Вашингтона, а история с санкциями переживет не одно поколение.

    «Какие выводы из этого? Очень простые. Надо признать, что отношения между Россией и США в очередной раз испорчены на десятилетия вперед. Мы были, есть и останемся системными противниками.

    И второе. Хрен с ним, с этим законом и поблажками америкосов. А санкции… Как говорил старик Ницше, «Was mich nicht umbringt, macht mich starker («То, что не убивает нас, делает сильнее» – Прим. ВЗГЛЯД)», – заключил Медведев.

    В конце прошлой недели президент США Дональд Трамп заморозил предусмотренные «законом Грэма» санкции.

    В понедельник США объяснили отмену санкций против Москвы потребностями Индии.

    Британия не поддержала отказ американского лидера от антироссийских ограничений.

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    20 октября 2026, 20:09 • Новости дня
    Суд Норвегии конфисковал пять объектов недвижимости России по иску «Нафтогаза»

    VG: Суд в Осло конфисковал недвижимость России на 57 млрд крон

    Суд Норвегии конфисковал пять объектов недвижимости России по иску «Нафтогаза»
    @ Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Норвежский суд постановил изъять пять принадлежащих России объектов недвижимости в Осло в рамках удовлетворения иска украинской компании «Нафтогаз» на сумму более 57 млрд норвежских крон (около 500 млрд рублей).

    В частности, под арест попал многоквартирный дом в районе Фрогнер на западе норвежской столицы на основании претензий в размере 40 млрд крон (более 350 млрд рублей), передает ТАСС со ссылкой на газету Verdens Gang. Остальные четыре объекта являются жилищно-строительными кооперативами. Первоначальная сумма иска «Нафтогаза» составляла 40 млрд крон, а еще 17 млрд были начислены в качестве процентов и судебных издержек.

    Королевство ранее уже пыталось конфисковать российское имущество по искам украинской компании. Норвежские власти 2 сентября задержали судно «Профессор Молчанов» в порту Баренцбурга для обеспечения арбитражного решения на сумму около 4,22 млрд долларов.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщала, что решение об аресте этого судна на Шпицбергене обжаловано, а рассмотрение дела по существу ожидается в октябре или ноябре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду суд Норвегии не дал «Нафтогазу» немедленно продать российское судно.

    В прошлом месяце Москва пообещала Осло зеркальный ответ на арест судна «Профессор Молчанов».

    В прошлом году украинская компания заявила о победе по иску о взыскании собственности России.

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    20 октября 2026, 20:20 • Видео
    «Альтернатива для Германии» продолжает удивлять

    Руководство партии «Альтернатива для Германии» сделало несколько заявлений, на которые стоит обратить внимания. Обращать внимание на заявления канцлера Фридриха Мерца, напротив, не стоит.

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    20 октября 2026, 14:58 • Новости дня
    Эксперт оценил перспективы стабилизации отношений Москвы и Сеула

    Кореевед Ким Ен Ун: Курс Сеула в отношениях с Москвой диктует Вашингтон

    Эксперт оценил перспективы стабилизации отношений Москвы и Сеула
    @ Carsten Reisinger/imageBROKER/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    В международной повестке появились отдельные предпосылки для прагматичного взаимодействия Москвы и Сеула. Речь идет о транзите по Севморпути, а также возможной корректировке санкционной линии на фоне политики администрации Дональда Трампа. Однако кореевед Ким Ен Ун в разговоре с газетой ВЗГЛЯД призвал не переоценивать эти факторы.

    «Южная Корея ввела в общей сложности порядка 1,5 тыс. санкционных мер. Связи Москвы и Сеула сейчас носят ограниченный характер», – напомнил Ким Ен Ун, ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН.

    При этом считается, что в последнее время наметились отдельные предпосылки для прагматичного взаимодействия между двумя странами, и связаны они с изменениями в международной повестке. Однако политолог призывает не переоценивать эти факторы.

    Первая предпосылка – спор между Южной Кореей и Украиной о разглашении информации о передаче северокорейских пленных. Скандал развивается на фоне заявлений Дональда Трампа о необходимости смены украинского руководства. Как отметил Ким, Сеул уже отозвал южнокорейского посла с Украины, а теперь сокращает численность сотрудников дипломатической миссии.

    «Дело не только в споре между Сеулом и Киевом, но и в непростой ситуации в украинской столице, где наблюдаются проблемы, в частности, с электроснабжением», – уточнил собеседник. По его мнению, разногласия Южной Кореи и Украины вовсе не означают, что Сеул станет выстраивать более тесные отношения с Россией. Многое будет зависеть от позиции Вашингтона.

    «Южная Корея экономически, финансово и технологически зависит от США, что напрямую влияет на ее внешнеполитический курс. По сути, страна действует в рамках общей американской парадигмы, и в обозримой перспективе выйти из этой логики ей будет крайне сложно. Другими словами, Сеул вряд ли станет предпринимать шаги, выходящие за пределы допустимого с точки зрения Вашингтона», – пояснил эксперт.

    Вторая предпосылка – смягчение Штатами санкций в отношении российской нефти и нефтепродуктов. Однако, как полагает Ким, южнокорейские власти едва ли последуют аналогичному пути. Такой сценарий остается возможным лишь при условии, что антисанкционная линия администрации Трампа будет последовательно продолжена. «Южная Корея не пойдет на отмену или смягчение ранее введенных ограничений, пока не последует соответствующих сигналов из Белого дома», – считает собеседник.

    Третья предпосылка – южнокорейский контейнеровоз совершил круговой рейс по Северному морскому пути (СМП), и власти рассматривают возможность регулярного сообщения по этому маршруту. «Для Сеула СМП представляет значительный интерес: он позволяет сократить время следования судов из Южной Кореи в Европу почти на треть. Это дает ощутимый экономический эффект», – пояснил специалист. В то же время, оговорился он, страна опасается возможных вторичных санкций, поэтому суда не заходят в российские порты, а руководство прямо заявляет, что не будет вкладываться в инфраструктуру Севморпути.

    С другой стороны, Южной Корее не нравится сближение России и КНДР. «Северная Корея – естественный сосед и стратегический партнер РФ. Москва не станет портить отношения с Пхеньяном или ослаблять взаимодействие в угоду Сеулу», – рассуждает политолог. Таким образом, хотя в Россию и зачастили южнокорейские ученые, которые пытаются выяснить, как могут выстраиваться отношения Москвы и Сеула после окончания СВО, каких-то реальных подвижек ожидать не стоит.

    «Позиция России сформулирована предельно прагматично: страна не намерена инициативно обострять отношения с кем-либо и будет выстраивать взаимодействие соразмерно тому, как к ней относятся. Москва готова к развитию торговых связей, если у той же Южной Кореи есть соответствующая заинтересованность», – заключил Ким.

    Ранее замминистра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что Москва фиксирует заявления властей Южной Кореи о желании нормализовать двусторонние отношения, однако Сеул связывает их полноценное восстановление с изменением геополитической ситуации и завершением конфликта на Украине. Он напомнил, что инициатором разрыва отношений выступила не Россия, а Южная Корея, присоединившаяся к антироссийским санкциям.

    На минувшей неделе южнокорейский президент Ли Чжэ Мен отмечал, что развитие отношений с Москвой является ключевым фактором для налаживания регулярного судоходства по Северному морскому пути (СМП). По его словам, Севморпуть сокращает расстояние и расходы при доставке грузов в Европу примерно на треть. В условиях нестабильности на Ближнем Востоке маршрут через Суэцкий канал становится сложнее, и СМП может стать альтернативой, добавил он.

    Ли Чжэ Мен назвал развитие судоходства по Северному морскому пути крайне важной задачей для национальных интересов Южной Кореи. Напомним, южнокорейский контейнеровоз PanStar Acro 11 октября завершил первый в истории страны коммерческий круговой рейс в Европу и обратно через Арктику. Правительство рассчитывает открыть регулярное сообщение к 2030 году, а к 2035 году увеличить вместимость судов.

    Параллельно наблюдается ухудшение отношений между Сеулом и Киевом. Причиной стало заявление Владимира Зеленского с трибуны Генассамблеи ООН, что власти Украины передали Южной Корее двух пленных военнослужащих из Северной Кореи. Южнокорейская сторона заявила, что Киев нарушил договоренности о конфиденциальности. В начале октября власти Южной Кореи отозвали своего посла на Украине, а 20 октября объявили о решении отозвать часть сотрудников посольства.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что непорядочность Киева сближает Сеул с Москвой.

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    20 октября 2026, 15:28 • Новости дня
    В Прибалтике и Скандинавии увидели «троянского коня» в недвижимости россиян

    Telegraph: Страны Прибалтики и Скандинавии начнут изымать дома у россиян

    В Прибалтике и Скандинавии увидели «троянского коня» в недвижимости россиян
    @ Jochen Tack/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Власти стран Прибалтики и Скандинавии начали принимать меры вплоть до экспроприации в отношении находящихся в этих государствах домов граждан России, пишет газета The Telegraph.

    Западные чиновники принимают меры вплоть до экспроприации против сотен домов в Литве, Швеции и Норвегии, которые принадлежат россиянам и находятся поблизости от инфраструктурных и военных объектов, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету The Telegraph.

    «В странах Балтийского региона существует обеспокоенность тем, что Россия может использовать право собственности… как своего рода «троянского коня», – заявил бывший посол Литвы в Британии Эйтвидас Баярунас.

    Издание не приводит никаких доказательств того, что загородные дома используются не по назначению. При этом в Москве неоднократно отвергали обвинения стран НАТО в гибридных операциях и подчеркивали отсутствие планов нападать на альянс.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Кремль заявил о поддержке Европой русофобской риторики Лондона.

    Еврокомиссия опровергла обсуждение конфискации активов России.

    Летом премьер-министр Словакии Роберт Фицо обвинил европейские элиты в русофобии.

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    20 октября 2026, 02:15 • Новости дня
    Вэнс призвал Украину прекратить удары по российским НПЗ
    Вэнс призвал Украину прекратить удары по российским НПЗ
    @ Aaron Schwartz/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс отказался признать Украину официальным союзником Вашингтона и подчеркнул, что Киев обязан прекратить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы, наносящие ущерб американской экономике.

    Как заявил вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс в интервью информационному порталу 2WAY, Украина в определенном смысле является партнером, однако интересы двух стран время от времени расходятся, передает ТАСС.

    В частности, американский политик выразил категорическое несогласие с действиями украинских властей по уничтожению объектов энергетической инфраструктуры.

    «Считаю ли я, что они должны наносить удары по российским объектам по производству дизеля, которые приводят к росту цен на энергоносители для американцев? Нет. Но очевидно, мы работаем с ними по некоторым другим вопросам. Мы продолжим работать с ними по некоторым вопросам, но, я думаю, они должны прекратить наносить удары по российской энергетике», – подчеркнул представитель Белого дома.

    Джей Ди Вэнс также отдельно указал на юридический статус взаимоотношений между государствами, добавив, что у Соединенных Штатов нет официального оборонного или союзнического альянса с Киевом.

    При этом в Вашингтоне напомнили, что президент США Дональд Трамп ранее уже выступал с резкой критикой в адрес Владимира Зеленского из-за ударов по российским НПЗ.

    По словам американского лидера, украинское руководство серьезно дестабилизирует мировые дизельные рынки и вредит потребителям в самих США, игнорируя экономические последствия для своих партнеров.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил, что действия Владимира Зеленского мешают мирному урегулированию на Украине.

    Трамп подчеркнул, что отказ Владимира Зеленского от мирного урегулирования конфликта привел потерям в 1 млн человек на Украине.

    При этом американский президент заявил, что американская администрация высоко ценит позицию Москвы и Пекина в отношении Украины.

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    20 октября 2026, 00:05 • Новости дня
    Пезешкиан поблагодарил Путина за твердую позицию по ситуации вокруг Ирана

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым выразил признательность руководству РФ во главе с президентом Владимиром Путиным и всему российскому народу за их твердую позицию в отношении событий вокруг исламской республики.

    «Мы признательны президенту России Владимиру Путину, правительству и народу вашей страны за ту сильную позицию, которую вы демонстрируете в связи с последними событиями», – заявил Пезешкиан, передает ТАСС.

    Встреча иранского президента и главы российской дипломатии состоялась в Тегеране в рамках рабочей поездки Лаврова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент Ирана рассказал о запланированной в Москве встрече с Путиным.

    Лавров обсудил с президентом Ирана пути укрепления сотрудничества.

    Премьер-министр Михаил Мишустин передал Пезешкиану приветствие от Путина через вице-президента Ирана.

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    19 октября 2026, 23:35 • Новости дня
    Трамп заявил о скором освобождении задержанного в России американца

    Трамп анонсировал скорое освобождение гражданина США из российской тюрьмы

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп объявил, что в ближайшее время может быть освобожден задержанный в России американец, имя которого он не назвал. 

    Президент США Дональд Трамп анонсировал вероятное возвращение на родину американского гражданина, находящегося под стражей в России, передает ТАСС.

    Глава государства не уточнил имени задержанного, но пояснил, что Вашингтон пытается добиться его возвращения давно, еще до прихода новой администрации в Белый дом. «Давайте посмотрим, что будет. Это произойдет совсем скоро», – сказал Трамп.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о продолжении контактов спецслужб России и США по обмену заключенными.

    В прошлом году генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил об обсуждении обмена заключенными между Москвой и Вашингтоном. Замглавы МИД Сергей Рябков допустил возможность новых подобных соглашений.

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    20 октября 2026, 17:53 • Новости дня
    Сыгравший в сериале «Метод» актер Толдыков умер на 66-м году жизни
    Сыгравший в сериале «Метод» актер Толдыков умер на 66-м году жизни
    @ Киностудия им. М. Горького

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Советский и российский актер Владислав Толдыков, сыгравший в сериале «Метод» и ряде других картин, ушел из жизни в Москве в возрасте 65 лет.

    Смерть артиста наступила 18 октября, передает ТАСС. «Папа умер в воскресенье, 18 октября, в День отца», – сообщили в семье Толдыкова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом скончался актер из сериала «Каменская».

    В июне из жизни ушел актер Евгений Калинцев.

    Весной стала известна причина смерти актера и режиссера Быстрицкого.

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    20 октября 2026, 07:50 • Новости дня
    Китай вдвое сократил поставки картофеля в Россию

    Китай за месяц сократил экспорт картофеля в Россию почти в два раза

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В сентябре объем экспорта китайского картофеля на российский рынок снизился почти в два раза, достигнув минимального уровня с ноября прошлого года.

    Сентябрьские поставки картофеля из Китая в Россию сократились в 1,8 раза в месячном выражении и на 12% в годовом, составив 957,4 тыс. долларов, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные китайской таможни.

    По итогам первых трех кварталов текущего года объем закупок китайского картофеля со стороны России также снизился в два раза, до 29,4 млн долларов.

    В результате Россия опустилась с третьего на четвертое место среди главных покупателей картофеля у Китая. Первые три строчки в списке заняли Вьетнам, Таиланд и Малайзия, а замкнула пятерку Шри-Ланка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Китай объявил о непрерывном углублении сотрудничества с Россией. Ранее глава МИД России Сергей Лавров предрек рекордный товарооборот между странами. Объем торговли между Москвой и Пекином превысил 185 млрд долларов.

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    20 октября 2026, 19:50 • Новости дня
    Лавров заявил об отсутствии у России потребности возвращаться в G8

    Лавров: России не надо возвращаться в «восьмерку»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    России не нужно возвращаться в «восьмерку», заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече с молодыми дипломатами.

    «Сейчас говорят, мол, если Россия будет хорошо себя вести с Украиной, то, среди прочего, санкции будут потихоньку снимать и вернут обратно в «восьмерку». Нам этого не надо», – цитирует Лаврова РИА «Новости».

    По его словам, после Мюнхенской речи президента Владимира Путина в 2007 году Россия многократно предлагала Западу договариваться честно, не привязывая ее к своим форматам. Включение в «семерку» Лавров назвал в лучшем случае «семью с половиной», поскольку Москву не допускали к финансовым дискуссиям и решениям.

    Министр подчеркнул, что уроки, которые извлекают нынешние поколения российских политиков, требуют концентрации на евразийстве. Он отметил, что двуглавый орел на гербе России смотрит не налево и направо, а на Запад и на Восток.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом президент США Дональд Трамп усомнился в правильности исключения России из G8.

    Президент Владимир Путин заявил о нежелании Москвы возвращаться в формат.

    До этого Евросоюз выразил готовность вернуть Россию в G8 в рамках контрплана по Украине.

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    20 октября 2026, 19:40 • Новости дня
    МИД назвал условия возвращения отношений с Японией в нормальное русло

    МИД: Токио нужно отказаться от враждебной политики для нормализации отношений

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Для возвращения межгосударственных отношений в нормальное русло Японии необходимо отказаться от направленной против России деятельности, заявили в МИД.

    Отказ Токио от враждебной политики в отношении России должен быть подкреплен реальными делами, сообщает МИД. Кроме того, японская сторона должна учитывать российские озабоченности в сфере национальной безопасности.

    Отмечается, что директор Третьего департамента Азии МИД России Людмила Воробьева по просьбе японской стороны приняла генерального директора департамента Европы МИД Японии Кимитаке Накамуру.

    В ходе встречи российская сторона дала развернутые оценки нынешнего состояния двусторонних связей, деградация которых стала прямым следствием недружественной линии официального Токио.

    Как писала во вторник газета ВЗГЛЯД, штат посольств России и Японии остался прежним вопреки политике Токио.

    На прошлой неделе МИД обвинил Токио в попытках использовать журналистов для подрыва безопасности России.

    В начале месяца посольство России пообещало системные контрмеры на японские санкции.

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    20 октября 2026, 15:45 • Новости дня
    Бюджетный комитет Госдумы одобрил назначение Силуанова вице-премьером
    Бюджетный комитет Госдумы одобрил назначение Силуанова вице-премьером
    @ Александр Миридонов/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Комитет Государственной думы по бюджету и налогам поддержал кандидатуру Антона Силуанова на должность вице-премьера – министра финансов России.

    Парламентарии одобрили утверждение Силуанова на пост заместителя председателя правительства, передает РИА «Новости». Он руководит Минфином с 2011 года, а в 2018–2020 годах уже совмещал эту должность с постом первого вице-премьера.

    На должность вице-премьера – полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе предложена кандидатура губернатора Приморья Олега Кожемяко. Первого замминистра финансов Ирину Окладникову предложили назначить вице-премьером – руководителем аппарата правительства.

    Министр транспорта Андрей Никитин может стать вице-премьером, а на его место предложен глава Росавиации Дмитрий Ядров. Во вторник кандидаты проводят встречи с профильными комитетами, в среду их кандидатуры рассмотрит Госдума.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник депутаты Госдумы поддержали кандидатуры новых членов правительства.

    В понедельник Кремль заявил о расширении полномочий Силуанова.

    Премьер-министр Михаил Мишустин внес в Госдуму кандидатуры пяти новых членов кабинета министров.

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    19 октября 2026, 23:00 • Новости дня
    Трамп: Зеленский потерял миллион граждан из-за отказа от сделки

    Трамп предложил заменить Зеленского на мирных переговорах

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп заявил, что отказ Владимира Зеленского от мирного урегулирования конфликта привел к колоссальным потерям, и предложил сменить украинского переговорщика.

    Американский лидер считает, что руководство на Украине принимает неправильные решения, отказываясь от диалога. Об этом передает ТАСС.

    «Зеленский не знает, о чем говорит. Зеленский – это человек, которому следовало уже давно урегулировать эту войну. Если бы он прислушался ко мне, он бы уже давно заключил гораздо более выгодную сделку, и на сегодняшний день у него бы остался миллион человек», – заявил Трамп журналистам в Белом доме в ответ на слова Зеленского о том, что президент США находится «не на той стороне истории».

    Глава американской администрации также добавил, что Киеву, возможно, пришло время выставить на мирные переговоры кого-то другого вместо Зеленского.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Трамп указал на то, что Зеленский не способствует мирному урегулированию на Украине.

    В воскресенье Белый дом счел санкции против России помехой для переговоров. В пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва и Вашингтон сошлись во мнении о нежелании Киева идти на мир.

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    20 октября 2026, 19:44 • Новости дня
    Росатом создал портативный накопитель энергии для парковых зон

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Специалисты топливного дивизиона госкорпорации «Росатом» разработали портативный накопитель энергии большой емкости «Вольтера» для обеспечения экологически чистого электроснабжения массовых мероприятий.

    Новое решение предназначено для автономного и резервного электроснабжения в местах с ограниченным доступом к электрическим сетям или при их полном отсутствии. Устройство выступает экологичной альтернативой традиционным топливным генераторам, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу топливного дивизиона госкорпорации.

    Накопитель может применяться для энергоснабжения парковых павильонов, точек продаж, выездных мероприятий, а также для обеспечения работы аварийных служб и временных промышленных объектов. Устройство работает бесшумно и не производит локальных выбросов в окружающую среду.

    Главным преимуществом разработки названа возможность оперативного развертывания автономного источника электричества без строительства дополнительной сетевой инфраструктуры. Отсутствие шума и выхлопных газов делает оборудование особенно востребованным в городской среде и на объектах с повышенными экологическими требованиями.

    Создание систем накопления энергии является одним из основных неядерных направлений бизнеса Росатома. Госкорпорация активно развивает производство литий-ионных батарей для источников бесперебойного питания, электротранспорта и специальной техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца гендиректор госкорпорации Лихачев назвал объемы производства в московском кластере батарей для электромобилей.

    Ранее Росатом представил достижения ученых, меняющие энергетику и медицину.

    До этого было объявлено о планах запуска в России производства аккумуляторов и двигателей для электромобилей.

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    20 октября 2026, 05:27 • Новости дня
    Украина заподозрила США в блокировке разведданных о ракетных атаках

    Bloomberg: Украина заподозрила США в блокировке разведданных о российских атаках

    Украина заподозрила США в блокировке разведданных о ракетных атаках
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    На Украине заподозрили, что администрация президента США Дональда Трампа намеренно блокирует передачу разведывательной информации, что позволяет ракетам достигать целей без предупреждения.

    Украинская сторона считает, что Вашингтон скрывает от нее информацию о ракетных ударах, позволяя снарядам поражать цели без своевременного включения систем оповещения, пишет Bloomberg.

    По мнению Киева, американская администрация первоначально ограничила обмен разведданными. В результате этого первая волна ракет смогла прорвать оборону в воскресенье. Позднее вечером Вашингтон восстановил работу системы раннего предупреждения для отражения второй волны атак.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Владимир Зеленский рассказал о предупреждении США прекратить передачу разведданных. Президент США Дональд Трамп отверг заявления о нарушении договоренностей с украинской стороной. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о планах Вашингтона лишить Киев разведывательной информации.

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