Столкновения протестующих с полицией произошли у резиденции премьера Албании

Tекст: Валерия Городецкая

Протестующие начали забрасывать полицейских камнями и бутылками с зажигательной смесью, в ответ стражи порядка применили водометы и слезоточивый газ, чтобы оттеснить толпу от здания, передает ТАСС со ссылкой на ATA.

Беспорядки в столице Албании продолжаются восьмой день подряд. Они начались 13 октября в ходе студенческой акции протеста у здания Минобразования. Демонстранты требуют отставки премьер-министра. Председатель ведущей оппозиционной Демократической партии Сали Бериша заявил о поддержке протестных акций.

До начала столкновений в Тиране более 130 дней подряд проходили антиправительственные митинги из-за продвигаемого властями проекта строительства курорта в заповедной зоне Вьоса-Нарта на побережье Адриатического моря. Проект включает необитаемый остров Сазан и несколько сотен гектаров охраняемой территории.

Специальная антикоррупционная прокуратура Албании проводит расследование в связи с изменениями в статусе этой природоохранной зоны. Территорию намерена превратить в курорт инвестиционная компания Affinity Partners, которая принадлежит зятю американского президента Джареду Кушнеру.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник участники беспорядков в Тиране ворвались в здание Апелляционного суда.

В четверг во время студенческих протестов пострадал 51 полицейский.

В среду протестующие подожгли здание Минфина и деревья у офиса премьера.