Вандалы сорвали барельеф советского воина в Молдавии

В молдавских Бельцах вандалы разрушили памятник советскому воину

Tекст: Тимур Шайдуллин

Мемориальный знак был установлен в 1975 году к 30-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщил Петрович в своем Telegram-канале. Памятник представляет собой бетонную стелу с изображением советского воина и надписью «Никто не забыт, ничто не забыто». У подножия монумента установлено артиллерийское орудие «ЗиС 3» времен войны.

Отмечается, что это уже второй случай вандализма в отношении воинских памятников в Бельцах. На прошлой неделе неизвестный осквернил воинское захоронение в парке «Андриеш», справив нужду на могилы павших офицеров Красной армии. Мэрия города не отреагировала ни на один из инцидентов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце активист Алексей Петрович обвинил Молдавию в сносе памятников Великой Отечественной войны под видом ремонта.

В марте посольство России заявило о возрождении нацистских идей в республике.

В том же месяце в Молдавии заявили о желании властей снести памятники героям Великой Отечественной войны.