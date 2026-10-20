Умерла внучка экс-генпрокурора США Кеннеди

Внучка экс-генпрокурора США Кеннеди скончалась в возрасте 42 лет

Tекст: Валерия Городецкая

Кайл Кеннеди скончалась 21 сентября в своем доме в Вествуде штата Массачусетс, передает РИА «Новости» со ссылкой на американское похоронное бюро Burke & Blackington. Причина смерти женщины не уточняется.

Она была дочерью Майкла Кеннеди, одного из 11 детей Роберта и Этель Кеннеди. Мужчина погиб в 1997 году в результате несчастного случая во время катания на лыжах.

Кайл Кеннеди окончила Джорджтаунский университет, получила степени магистра в университетах Пейс и Гарварда. Она работала преподавателем и занималась вопросами дошкольного образования.

В 2020 году женщина получила тяжелую травму спинного мозга и оказалась парализована. Впоследствии она активно выступала в защиту прав людей с инвалидностью, в том числе давала показания в законодательном собрании Массачусетса.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе сенатор раскритиковал диету Роберта Кеннеди-младшего из квашеной капусты. В феврале он признался в употреблении наркотиков.

В прошлом году правоохранительные органы проверили резиденцию политика из-за угрозы взрыва.