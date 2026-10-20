Умерла внучка экс-генпрокурора США Кеннеди

Кайл Кеннеди скончалась 21 сентября в своем доме в Вествуде штата Массачусетс, передает РИА «Новости» со ссылкой на американское похоронное бюро Burke & Blackington. Причина смерти женщины не уточняется.
Она была дочерью Майкла Кеннеди, одного из 11 детей Роберта и Этель Кеннеди. Мужчина погиб в 1997 году в результате несчастного случая во время катания на лыжах.
Кайл Кеннеди окончила Джорджтаунский университет, получила степени магистра в университетах Пейс и Гарварда. Она работала преподавателем и занималась вопросами дошкольного образования.
В 2020 году женщина получила тяжелую травму спинного мозга и оказалась парализована. Впоследствии она активно выступала в защиту прав людей с инвалидностью, в том числе давала показания в законодательном собрании Массачусетса.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе сенатор раскритиковал диету Роберта Кеннеди-младшего из квашеной капусты. В феврале он признался в употреблении наркотиков.
В прошлом году правоохранительные органы проверили резиденцию политика из-за угрозы взрыва.