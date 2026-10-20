  • Новость часаСуд Норвегии конфисковал пять объектов недвижимости России по иску «Нафтогаза»
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    Разлад с Киевом дал Сеулу повод для сближения с Москвой
    Каллас: США толкают Украину к капитуляции уже почти два года
    В Прибалтике и Скандинавии увидели «троянского коня» в недвижимости россиян
    Популярный у российских туристов в Турции сервис прекратит работу
    Лавров рассказал о подготовке встреч Путина на саммите АТЭС в Китае
    МИД назвал условия возвращения отношений с Японией в нормальное русло
    Литва и Польша создали группу для расследования падения украинского дрона
    Болгария отказалась выделять Украине дополнительную помощь
    Посольство России обвинило ЕС в неоколониальном подходе к Арктике
    20 октября 2026, 19:36 • Новости дня

    Мерц заявил о привлечении 230 млрд евро инвестиций в экономику Германии

    Мерц: Иностранные инвесторы пообещали вложить в экономику Германии 230 млрд евро

    Tекст: Валерия Городецкая

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц по итогам саммита Invest in Germany Summit в Берлине сообщил о достижении договоренностей по привлечению около 230 млрд евро инвестиций в немецкую экономику.

    «В целом на сегодняшний день те инвесторы, с которыми мы встретились и поговорили, объявили о намерении вложить около 230 млрд евро», – цитирует Мерца РИА «Новости».

    В качестве примера он привел американскую корпорацию Amazon, которая планирует направить на проекты в ФРГ 16 млрд евро. В числе других инвесторов канцлер упомянул компании NVIDIA, RWE, Blackstone, Microsoft и Sanofi.

    Мерц добавил, что Германия остается привлекательной площадкой для глобального капитала. Всего инвестиционный саммит в Берлине собрал около 200 руководителей крупнейших мировых компаний и фондов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник фармацевтический концерн Roche приостановил новые инвестиции в ФРГ.

    В прошлом месяце политолог Тимофей Дмитриев заявил об историческом унижении Мерца на выборах.

    Летом он назвал политику канцлера причиной экономического ущерба для Германии.

    19 октября 2026, 20:42 • Новости дня
    The Times: Евросоюз решил создать центр слежения за подлодками в Арктике
    The Times: Евросоюз решил создать центр слежения за подлодками в Арктике
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что Евросоюз намерен создать специальный центр для наблюдения за морскими судами и активностью подводных лодок в Арктике в рамках новой военной стратегии, пишет The Times.

    Евросоюз в среду представит новую арктическую стратегию, предусматривающую создание центра наблюдения за российским теневым флотом и активностью подводных лодок, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету The Times. «Европейская безопасность – это арктическая безопасность», – подчеркнула Каллас.

    Документ также предполагает создание системы мониторинга и ремонта подводных кабелей связи на случай диверсий, развитие портов и аэропортов для быстрой переброски войск. На разработку военных технологий для использования в арктических условиях Брюссель выделит 260 млн евро. Речь идет о самолетах, способных действовать в экстремальных погодных условиях, и средствах обнаружения большой дальности.

    В Брюсселе обеспокоены расширением возможностей России и Китая в Арктике, в том числе их превосходством над западными странами по количеству ледоколов. Новая стратегия предусматривает расширение европейского ледокольного флота. Каллас призвала страны Евросоюза координировать действия с США и Канадой для контроля над Северным морским путем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Евросоюз задумался о закупке ледоколов из-за роста влияния России в Арктике.

    В субботу Евросоюз собрался запустить программу наблюдения за Арктикой с применением спутников.

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    19 октября 2026, 20:53 • Новости дня
    В центре Парижа введен комендантский час

    BFMTV: Власти ввели комендантский час на нескольких улицах в центре Парижа

    В центре Парижа введен комендантский час
    @ Gauthier Bedrignans/Hans Lucas/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Парижа ввели комендантский час на нескольких улицах в центре города из-за продолжающихся беспорядков, сообщил телеканал BFMTV.

    Комендантский час установлен на площади Республики и нескольких улицах в квартале Ле-Аль в историческом I округе, передает ТАСС. Ограничение будет действовать с 22:00 понедельника до 06:00 вторника по местному времени и распространяется на всех граждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник префектура полиции Парижа экстренно мобилизовала резервистов из-за протестов.

    В этот же день премьер-министр Франции Себастьян Лекорню допустил введение режима чрезвычайного положения на фоне беспорядков.

    В воскресенье президент Эммануэль Макрон потребовал от правительства предотвратить новые погромы в стране.

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    20 октября 2026, 20:20 • Видео
    «Альтернатива для Германии» продолжает удивлять

    Руководство партии «Альтернатива для Германии» сделало несколько заявлений, на которые стоит обратить внимания. Обращать внимание на заявления канцлера Фридриха Мерца, напротив, не стоит.

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    20 октября 2026, 15:28 • Новости дня
    В Прибалтике и Скандинавии увидели «троянского коня» в недвижимости россиян

    Telegraph: Страны Прибалтики и Скандинавии начнут изымать дома у россиян

    В Прибалтике и Скандинавии увидели «троянского коня» в недвижимости россиян
    @ Jochen Tack/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Власти стран Прибалтики и Скандинавии начали принимать меры вплоть до экспроприации в отношении находящихся в этих государствах домов граждан России, пишет газета The Telegraph.

    Западные чиновники принимают меры вплоть до экспроприации против сотен домов в Литве, Швеции и Норвегии, которые принадлежат россиянам и находятся поблизости от инфраструктурных и военных объектов, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету The Telegraph.

    «В странах Балтийского региона существует обеспокоенность тем, что Россия может использовать право собственности… как своего рода «троянского коня», – заявил бывший посол Литвы в Британии Эйтвидас Баярунас.

    Издание не приводит никаких доказательств того, что загородные дома используются не по назначению. При этом в Москве неоднократно отвергали обвинения стран НАТО в гибридных операциях и подчеркивали отсутствие планов нападать на альянс.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Кремль заявил о поддержке Европой русофобской риторики Лондона.

    Еврокомиссия опровергла обсуждение конфискации активов России.

    Летом премьер-министр Словакии Роберт Фицо обвинил европейские элиты в русофобии.

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    20 октября 2026, 05:21 • Новости дня
    Армия США приготовила сотни аэростатов на случай конфликта в Европе

    The War Zone: США применят тысячи аэростатов при конфликте в Европе

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский генерал Стивен Карпентер заявил, что Сухопутные войска США планируют использовать сотни высотных аэростатов в случае военного конфликта в Европе.

    На европейский театр военных действий в случае открытого противостояния могут быть переброшены сотни или даже тысячи подобных летательных аппаратов, передает ТАСС со ссылкой на портал The War Zone.

    «США хотели бы заполнить стратосферу высотными аэростатами, причем по 200–300 единовременно», – заявил Стивен Карпентер.

    Предполагается, что аэростаты можно будет задействовать для выполнения широкого спектра задач, начиная с ретрансляции данных и обеспечения связи и заканчивая непосредственными пусками вооружений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Армия США решила разнообразить используемые ракеты для систем ПВО.

    В прошлом месяце в Соединенных Штатах назначили исполняющего обязанности министра армии.

    Весной американское командование запланировало развернуть масштабную сеть аэростатов над Тихим океаном.

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    20 октября 2026, 17:51 • Новости дня
    Каллас назвала сумму инвестиций ЕС в арктические технологии

    Каллас: ЕС инвестирует 260 млн евро в развитие арктических технологий

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава внешнеполитической службы Европейского союза Кая Каллас заявила, что Евросоюз инвестирует 260 млн евро в развитие арктических технологий двойного назначения.

    Евросоюз инвестирует 260 млн евро из Оборонного фонда ЕС в развитие арктических технологий двойного назначения, сообщила Каллас на сессии Европарламента в Страсбурге во время представления новой милитаризованной арктической стратегии Евросоюза, передает ТАСС.

    «ЕС выделит из своего Оборонного фонда ЕС 260 млн евро для инвестиций в новые технологии, включая самолеты, способные выдержать арктические условия, ткани для арктической одежды и другие», – заявила она.

    Дипломат также подтвердила намерения ЕС расширить строительство ледоколов, подчеркнув, что реальную арктическую мощь блока стран или отдельно взятой страны определяет именно количество ледоколов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ЕС решил нарастить ледокольный флот и углубить сотрудничество с НАТО в Арктике.

    В понедельник Каллас заявила о планах ЕС соперничать с Россией за Северный морской путь. В тот же день сообщалось, что Евросоюз решил создать центр слежения за подлодками в Арктике.

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    20 октября 2026, 18:29 • Новости дня
    Болгария отказалась выделять Украине дополнительную помощь

    Премьер Болгарии Радев отказался выделять Украине дополнительную помощь

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил об отказе страны предоставлять дополнительную финансовую помощь Украине.

    В ходе брифинга Радев заявил, что Болгария не намерена участвовать в выделении Украине запрошенных Владимиром Зеленским дополнительных 70 млрд евро, передает ТАСС.

    «В прошлом году было решение Европейского союза о займе для Украины в размере 90 млрд евро, который Европа гарантирует, а на Совете ЕС на прошлой неделе президент Зеленский попросил еще 70 млрд евро», – отметил он.

    По словам премьер-министра, выделение таких сумм неуместно «на фоне того, что переживает сейчас Европа». Радев также выразил надежду на то, что в конфликте «разум и дипломатия будут преобладать», добавив, что военными средствами достичь выхода из него практически невозможно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Бундестаге заявили об истощении финансов ЕС на поддержку Украины. Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал эту помощь большой нагрузкой на европейский бюджет.

    В четверг премьер Латвии призвал европейцев пить меньше пива ради помощи Киеву.

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    20 октября 2026, 20:09 • Новости дня
    Суд Норвегии конфисковал пять объектов недвижимости России по иску «Нафтогаза»

    VG: Суд в Осло конфисковал недвижимость России на 57 млрд крон

    Суд Норвегии конфисковал пять объектов недвижимости России по иску «Нафтогаза»
    @ Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Норвежский суд постановил изъять пять принадлежащих России объектов недвижимости в Осло в рамках удовлетворения иска украинской компании «Нафтогаз» на сумму более 57 млрд норвежских крон (около 500 млрд рублей).

    В частности, под арест попал многоквартирный дом в районе Фрогнер на западе норвежской столицы на основании претензий в размере 40 млрд крон (более 350 млрд рублей), передает ТАСС со ссылкой на газету Verdens Gang. Остальные четыре объекта являются жилищно-строительными кооперативами. Первоначальная сумма иска «Нафтогаза» составляла 40 млрд крон, а еще 17 млрд были начислены в качестве процентов и судебных издержек.

    Королевство ранее уже пыталось конфисковать российское имущество по искам украинской компании. Норвежские власти 2 сентября задержали судно «Профессор Молчанов» в порту Баренцбурга для обеспечения арбитражного решения на сумму около 4,22 млрд долларов.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщала, что решение об аресте этого судна на Шпицбергене обжаловано, а рассмотрение дела по существу ожидается в октябре или ноябре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду суд Норвегии не дал «Нафтогазу» немедленно продать российское судно.

    В прошлом месяце Москва пообещала Осло зеркальный ответ на арест судна «Профессор Молчанов».

    В прошлом году украинская компания заявила о победе по иску о взыскании собственности России.

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    19 октября 2026, 21:02 • Новости дня
    Литва решила запросить у НАТО разрешение сбивать дроны без визуального контакта

    Tекст: Дарья Григоренко

    Премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс распорядился начать консультации с Североатлантическим альянсом о возможности перехвата нарушающих воздушную границу беспилотников без визуального подтверждения.

    Как пишет LRT, Вильнюс планирует обсудить возможность уничтожения дронов-нарушителей базирующимися в стране истребителями НАТО без визуального контакта с целью, передает ТАСС.

    «Я распорядился начать консультации с НАТО по пересмотру алгоритма реагирования на вторжение беспилотников. Надеюсь, месяца на это хватит», – заявил Синкявичюс.

    Глава правительства выразил мнение, что альянс может оставить форму реакции на нарушение воздушной границы на усмотрение стран-участниц, передав этот вопрос в компетенцию национального права.

    Согласно действующим правилам, в мирное время пилот истребителя не имеет права открывать огонь по беспилотнику до тех пор, пока лично не убедится в типе летательного аппарата.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в Литве нашли обломки залетевшего со стороны Польши беспилотника. Вильнюс попросил Варшаву помочь в расследовании инцидента.

    Киев извинился за нарушение воздушного пространства Литвы украинским дроном.

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    19 октября 2026, 22:05 • Новости дня
    Германия договорилась с Nvidia о партнерстве в сфере промышленного ИИ

    Германия и Nvidia заключили соглашение о внедрении ИИ в промышленность

    Tекст: Денис Тельманов

    Правительство Германии и американская компания Nvidia подписали совместную декларацию о стратегическом партнерстве по внедрению искусственного интеллекта в промышленность.

    Документ был подписан на международном инвестиционном саммите Invest in Germany в Берлине, сообщает ТАСС.

    «Согласно документу, партнеры договорились о продвижении инициативы по разработке передовых моделей искусственного интеллекта для сферы физического ИИ», – заявили в пресс-службе правительства ФРГ.

    Инициатива нацелена на систематическое внедрение промышленного ИИ и создание в Европе современной экосистемы с участием немецких компаний и институтов.

    Центральным элементом станет платформа «Индустрия 4.0», которая переориентируется на эту тематику и останется открытой для международного сотрудничества.

    Приоритетом станет разработка решений на базе платформ Nvidia Nemotron и Cosmos, для чего компания расширит присутствие и инвестиции в ФРГ.

    В правительстве отметили, что партнерство объединит «немецкое инженерное искусство с передовыми технологиями ИИ», повысит производительность труда и обеспечит технологический суверенитет страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Nvidia выпустила инструмент, блокирующий опасные действия ИИ. Компания представила платформу защиты от его несанкционированных действий.

    Кандидат в президенты США Дональд Трамп позвонил главе Nvidia Дженсену Хуангу во время выступления на сцене.

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    19 октября 2026, 22:58 • Новости дня
    МИД Ирана вызвал посла Германии из-за обвинений в подготовке покушений

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство иностранных дел Ирана вызвало посла Германии в Тегеране Акселя Диттмана, чтобы выразить протест в связи с подозрениями в подготовке покушений на еврейских деятелей.

    МИЛ Ирана выразил дипломату решительный протест в связи с подходом ряда немецких официальных лиц по отношению к Тегерану, передает РИА «Новости».

    «После безосновательных обвинений со стороны властей Германии в адрес Ирана в министерство иностранных дел был вызван посол Германии в Тегеране», – говорится в сообщении МИД.

    Высший земельный суд Гамбурга приговорил гражданина Дании с афганскими корнями и его сообщника к длительным срокам лишения свободы за шпионаж в пользу Ирана. Суд счел доказанным факт слежки за Шустером и Беком. По версии следствия, осужденные готовили покушение на Бека, а один из них также планировал поджечь кошерный продуктовый магазин в Берлине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник МИД Германии вызвал посла Ирана Маджида Нили Ахмадабади. Причиной стали подозрения в подготовке покушений на председателя центрального совета евреев Германии Йозефа Шустера и главу немецко-израильского общества Фолькера Бека.

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    19 октября 2026, 20:58 • Новости дня
    Болгария усилила патрулирование побережья Черного моря с помощью дронов

    Tекст: Дарья Григоренко

    Болгарские военные задействовали беспилотные летательные аппараты для усиления наблюдения за побережьем Черного моря и прилегающим пространством, сообщает министерство обороны страны.

    Как уточнили в ведомстве, вооруженные силы Болгарии начали использовать беспилотники для наблюдения за побережьем, а также прилегающей акваторией и воздушным пространством Черного моря, передает РИА «Новости».

    В военном ведомстве уточнили, что эти действия являются частью превентивных мер. Они призваны повысить безопасность и обеспечить своевременное предоставление данных об обстановке в регионе.

    Министерство также предупредило местных жителей, что полеты дронов вдоль побережья напрямую связаны с выполнением задач по мониторингу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу атакованное дронами в Черном море торговое судно отбуксировали в Бургас.

    В среду Болгария, Румыния и Турция начали готовить план безопасности Черного моря.

    Во вторник у берегов Болгарии спасли пять моряков с затонувшего после атаки беспилотников судна.

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    19 октября 2026, 21:37 • Новости дня
    Вагенкнехт раскритиковала Мерца за поддержку выплат Украине

    Вагенкнехт раскритиковала канцлера ФРГ Мерца за поддержку выплат Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Основательница немецкой партии «Союз за социальную справедливость и разумную экономику» Сара Вагенкнехт подвергла критике канцлера ФРГ Фридриха Мерца за его позицию по увеличению финансовой поддержки Киева.

    Вагенкнехт заявила, что Мерц выступает за увеличение выплат Украине на фоне просьб Владимира Зеленского к ЕС выделить Киеву еще 70 млрд евро, передает РИА «Новости». «Как будто мы и так уже не растратили достаточно денег налогоплательщиков на коррумпированную клику Зеленского!» – сказала она.

    Политик отметила, что поддержка Киева обошлась Германии более чем в 100 млрд евро, не считая средств, выплачиваемых по линии Евросоюза.

    Вагенкнехт подчеркнула, что немцев не должны «обдирать до нитки», в то время как другие страны, в первую очередь США, практически прекратили свои выплаты. Она добавила, что канцлер проводит политику против собственного народа и должен уйти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Мерц сообщил, что саммит ЕС не принял решений по Украине.

    Сообщалось, что Германия потратила треть выделенных на помощь Киеву денег внутри страны.

    Аудиторы федеральной счетной палаты ФРГ предупредили, что к 2030 году бюджету Германии может не хватить 108 млрд евро.

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    19 октября 2026, 22:22 • Новости дня
    Сербская оппозиция назвала вступление в Евросоюз угрозой национальным интересам

    Лидер Новой демпартии Сербии Йованович отверг вступление страны в Евросоюз

    Tекст: Денис Тельманов

    Председатель оппозиционной Новой демократической партии Сербии Милош Йованович заявил, что присоединение Белграда к Европейскому союзу потребует введения антироссийских санкций, что абсолютно недопустимо.

    Оппозиционный политик отверг возможность европейской интеграции из-за необходимости согласовывать внешнеполитический курс с Брюсселем, передает ТАСС.

    «Сербии пришлось бы привести свою внешнюю политику в соответствие с их политикой. Это противоречит нашим национальным интересам. Россия – союзное нам государство. Для нашего избирательного списка введение санкций исключено», – заявил Йованович.

    Политик подчеркнул, что к переговорам о статусе Косово и Метохии необходимо привлечь Россию, Китай и другие государства, которые не признают независимость сербского края. По его словам, смещение центра тяжести в международных отношениях и движение мира к многополярности открывают для Белграда новое пространство для маневра.

    Внеочередные парламентские выборы пройдут в Сербии 25 октября. Йованович возглавляет на них коалиционный избирательный список «Подлинные правые».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу президент Сербии Александр Вучич заявил о поддержке со стороны российского руководства.

    В пятницу глава МИД Ивица Дачич пообещал сохранить курс на сотрудничество Белграда и Москвы после выборов.

    В четверг заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сообщил о попытках Запада вмешаться в избирательный процесс в республике.

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    20 октября 2026, 18:53 • Новости дня
    Переговоры США и Украины начались в Норвегии

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Осло началась встреча главы киевского режима Владимира Зеленского со специальным посланником США Стивом Уиткоффом, президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере.

    В норвежской столице стартовали переговоры Владимира Зеленского с американской делегацией, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинский телеканал ТСН.

    Власти Норвегии подтвердили проведение мероприятия. Отмечается, что зять американского президента Джаред Кушнер присоединится к переговорам в онлайн-формате.

    Телеканал опубликовал видеокадры, на которых Стив Уиткофф, Александр Стубб, Йонас Гар Стере и Владимир Зеленский позируют для совместной фотографии, после чего направляются в переговорную комнату.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Стив Уиткофф и Джаред Кушнер запланировали переговоры с Владимиром Зеленским в Норвегии.

    Президент Финляндии отправился в Осло на встречу с ним.

    Премьер Норвегии не стал встречать Зеленского в аэропорту.

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    20 октября 2026, 08:17 • Новости дня
    В Словакии предрекли превращение Украины в новый Афганистан для Евросоюза

    Pravda: Евросоюзу предрекли превращение Украины в новый Афганистан

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украина рискует стать новым Афганистаном для Европейского союза, если конфликт не будет завершен с учетом российских требований.

    Украина может превратиться в новый Афганистан для Европейского союза, передает РИА «Новости» со ссылкой на словацкую газету Pravda.

    «Вполне возможно, что Украина станет Афганистаном не для России, а для Европейского союза», – отмечается в материале.

    По мнению автора статьи, единственный способ избежать такого сценария заключается в разработке плана завершения конфликта, который будет учитывать требования Москвы. Он добавил, что санкции, заморозка активов и поддержка Киева не помогут достичь мира, так как ограничения не смогли сломить экономику России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Белый дом счел введение санкций против России помехой для переговоров по Украине.

    В пятницу руководство Евросоюза пообещало Киеву не отменять антироссийские ограничения.

     До этого крупные страны Европы взбунтовались против новых санкций в отношении Москвы.

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