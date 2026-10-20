Полиция Дании задержала двух человек за шпионаж на оборонном предприятии

TV2 Nord: В Дании двух иностранцев задержали за шпионаж на оборонном заводе

Tекст: Валерия Городецкая

Полиция датского региона Северная Ютландия совместно с полицейской разведывательной службой задержала двух человек за шпионаж в отношении местной оборонной компании, передает ТАСС.

По данным телеканала TV2 Nord, задержанным 18 и 21 год. Они обвиняются в том, что в понедельник сфотографировали объект компании My Defence, которая разрабатывает технологии защиты от беспилотников.

Предполагается, что снимки были пересланы через мессенджер, при этом прокуратура считает, что они якобы предназначались для российских спецслужб. Слушание по делу проходит в суде Ольборга. Обвинение потребовало провести заседание в закрытом режиме. В зале присутствует переводчик, так как мужчины не владеют датским языком.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Польше задержали подозреваемого в шпионаже военного с паспортом Украины.

На прошлой неделе Япония запросила у России информацию о задержанном за шпионаж журналисте.

ФСБ показала видео задержания японского журналиста за шпионаж.