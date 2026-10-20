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    Разлад с Киевом дал Сеулу повод для сближения с Москвой
    Каллас: США толкают Украину к капитуляции уже почти два года
    В Прибалтике и Скандинавии увидели «троянского коня» в недвижимости россиян
    Популярный у российских туристов в Турции сервис прекратит работу
    Лавров рассказал о подготовке встреч Путина на саммите АТЭС в Китае
    МИД назвал условия возвращения отношений с Японией в нормальное русло
    Литва и Польша создали группу для расследования падения украинского дрона
    Болгария отказалась выделять Украине дополнительную помощь
    Посольство России обвинило ЕС в неоколониальном подходе к Арктике
    20 октября 2026, 19:24 • Новости дня

    Новак назвал незаменимые ИИ профессии в энергетике

    Новак: ИИ не сможет заменить инженеров и электриков

    Новак назвал незаменимые ИИ профессии в энергетике
    @ Валерия Калугина/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вице-премьер России Александр Новак считает, что инженеры, электромонтеры и электрики останутся востребованными на рынке труда, несмотря на активное развитие искусственного интеллекта.

    По его мнению, внедрение искусственного интеллекта не приведет к исчезновению инженеров, электромонтеров и электриков в энергетической отрасли, передает РИА «Новости».

    «Мне кажется, что в будущем, помимо основных профессий: инженеров, электромонтеров, электриков, (которые) никуда не денутся, понадобятся новые профессии, которые смогут в своей работе больше использовать возможности искусственного интеллекта и повышать производительность труда за счет этого», – заявил Новак в интервью «Детской редакции» «Росконгресса».

    По словам вице-премьера, сейчас во всех отраслях активно внедряются технологии работы с большими базами данных, а также роботы. Он подчеркнул, что система подготовки кадров должна ориентироваться на появление специалистов, способных эффективно применять возможности нейросетей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу нобелевский лауреат предрек уничтожение рынка труда из-за развития искусственного интеллекта.

    В пятницу министр финансов Антон Силуанов заявил об активном использовании нейросетей в правительстве.

    В начале месяца президент Владимир Путин отметил, что человечеству еще предстоит учиться жить с подобными технологиями.

    20 октября 2026, 14:58 • Новости дня
    Эксперт оценил перспективы стабилизации отношений Москвы и Сеула

    Кореевед Ким Ен Ун: Курс Сеула в отношениях с Москвой диктует Вашингтон

    Эксперт оценил перспективы стабилизации отношений Москвы и Сеула
    @ Carsten Reisinger/imageBROKER/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    В международной повестке появились отдельные предпосылки для прагматичного взаимодействия Москвы и Сеула. Речь идет о транзите по Севморпути, а также возможной корректировке санкционной линии на фоне политики администрации Дональда Трампа. Однако кореевед Ким Ен Ун в разговоре с газетой ВЗГЛЯД призвал не переоценивать эти факторы.

    «Южная Корея ввела в общей сложности порядка 150 санкционных мер в отношении России. Связи Москвы и Сеула сейчас носят ограниченный характер», – напомнил Ким Ен Ун, ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН.

    При этом считается, что в последнее время наметились отдельные предпосылки для прагматичного взаимодействия между двумя странами, и связаны они с изменениями в международной повестке. Однако политолог призывает не переоценивать эти факторы.

    Первая предпосылка – спор между Южной Кореей и Украиной о разглашении информации о передаче северокорейских пленных. Скандал развивается на фоне заявлений Дональда Трампа о необходимости смены украинского руководства. Как отметил Ким, Сеул уже отозвал южнокорейского посла с Украины, а теперь сокращает численность сотрудников дипломатической миссии.

    «Дело не только в споре между Сеулом и Киевом, но и в непростой ситуации в украинской столице, где наблюдаются проблемы, в частности, с электроснабжением», – уточнил собеседник. По его мнению, разногласия Южной Кореи и Украины вовсе не означают, что Сеул станет выстраивать более тесные отношения с Россией. Многое будет зависеть от позиции Вашингтона.

    «Южная Корея экономически, финансово и технологически зависит от США, что напрямую влияет на ее внешнеполитический курс. По сути, страна действует в рамках общей американской парадигмы, и в обозримой перспективе выйти из этой логики ей будет крайне сложно. Другими словами, Сеул вряд ли станет предпринимать шаги, выходящие за пределы допустимого с точки зрения Вашингтона», – пояснил эксперт.

    Вторая предпосылка – смягчение Штатами санкций в отношении российской нефти и нефтепродуктов. Однако, как полагает Ким, южнокорейские власти едва ли последуют аналогичному пути. Такой сценарий остается возможным лишь при условии, что антисанкционная линия администрации Трампа будет последовательно продолжена. «Южная Корея не пойдет на отмену или смягчение ранее введенных ограничений, пока не последует соответствующих сигналов из Белого дома», – считает собеседник.

    Третья предпосылка – южнокорейский контейнеровоз совершил круговой рейс по Северному морскому пути (СМП), и власти рассматривают возможность регулярного сообщения по этому маршруту. «Для Сеула СМП представляет значительный интерес: он позволяет сократить время следования судов из Южной Кореи в Европу почти на треть. Это дает ощутимый экономический эффект», – пояснил специалист. В то же время, оговорился он, страна опасается возможных вторичных санкций, поэтому суда не заходят в российские порты, а руководство прямо заявляет, что не будет вкладываться в инфраструктуру Севморпути.

    С другой стороны, Южной Корее не нравится сближение России и КНДР. «Северная Корея – естественный сосед и стратегический партнер РФ. Москва не станет портить отношения с Пхеньяном или ослаблять взаимодействие в угоду Сеулу», – рассуждает политолог. Таким образом, хотя в Россию и зачастили южнокорейские ученые, которые пытаются выяснить, как могут выстраиваться отношения Москвы и Сеула после окончания СВО, каких-то реальных подвижек ожидать не стоит.

    «Позиция России сформулирована предельно прагматично: страна не намерена инициативно обострять отношения с кем-либо и будет выстраивать взаимодействие соразмерно тому, как к ней относятся. Москва готова к развитию торговых связей, если у той же Южной Кореи есть соответствующая заинтересованность», – заключил Ким.

    Ранее замминистра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что Москва фиксирует заявления властей Южной Кореи о желании нормализовать двусторонние отношения, однако Сеул связывает их полноценное восстановление с изменением геополитической ситуации и завершением конфликта на Украине. Он напомнил, что инициатором разрыва отношений выступила не Россия, а Южная Корея, присоединившаяся к антироссийским санкциям.

    На минувшей неделе южнокорейский президент Ли Чжэ Мен отмечал, что развитие отношений с Москвой является ключевым фактором для налаживания регулярного судоходства по Северному морскому пути (СМП). По его словам, Севморпуть сокращает расстояние и расходы при доставке грузов в Европу примерно на треть. В условиях нестабильности на Ближнем Востоке маршрут через Суэцкий канал становится сложнее, и СМП может стать альтернативой, добавил он.

    Ли Чжэ Мен назвал развитие судоходства по Северному морскому пути крайне важной задачей для национальных интересов Южной Кореи. Напомним, южнокорейский контейнеровоз PanStar Acro 11 октября завершил первый в истории страны коммерческий круговой рейс в Европу и обратно через Арктику. Правительство рассчитывает открыть регулярное сообщение к 2030 году, а к 2035 году увеличить вместимость судов.

    Параллельно наблюдается ухудшение отношений между Сеулом и Киевом. Причиной стало заявление Владимира Зеленского с трибуны Генассамблеи ООН, что власти Украины передали Южной Корее двух пленных военнослужащих из Северной Кореи. Южнокорейская сторона заявила, что Киев нарушил договоренности о конфиденциальности. В начале октября власти Южной Кореи отозвали своего посла на Украине, а 20 октября объявили о решении отозвать часть сотрудников посольства.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что непорядочность Киева сближает Сеул с Москвой.

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    19 октября 2026, 21:00 • Новости дня
    Президент Ирана рассказал о запланированной в Москве встрече с Путиным
    Президент Ирана рассказал о запланированной в Москве встрече с Путиным
    @ IMAGO/Russian President official\apaimages\Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Иранский лидер Масуд Пезешкиан на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым в Тегеране заявил о намерении посетить саммит Форума стран – экспортеров газа в Москве в конце октября и встретиться с президентом Владимиром Путиным.

    Пезешкиан планирует посетить восьмой саммит Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ) в Москве 27 октября, передает «Интерфакс». «Передавайте президенту России и от меня привет. Мы тоже ждем грядущей поездки в Россию и рассчитываем на скорую встречу», – заявил Пезешкиан на встрече с Лавровым.

    Он также поблагодарил Путина, правительство и народ России за сильную позицию в связи с последними событиями.

    Лавров в ответ отметил, что российский лидер ждет Пезешкиана на саммите ФСЭГ и рассчитывает на проведение двусторонней встречи для продолжения разговора, начатого в Бишкеке на саммите ШОС.

    Напомним, министр иностранных дел Сергей Лавров и президент Ирана Масуд Пезешкиан провели встречу в Тегеране, в ходе которой обсудили вопросы укрепления двусторонних отношений.

    В начале месяца президент Ирана поблагодарил Путина за позицию России по Ближнему Востоку.

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    20 октября 2026, 20:20 • Видео
    «Альтернатива для Германии» продолжает удивлять

    Руководство партии «Альтернатива для Германии» сделало несколько заявлений, на которые стоит обратить внимания. Обращать внимание на заявления канцлера Фридриха Мерца, напротив, не стоит.

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    20 октября 2026, 15:28 • Новости дня
    В Прибалтике и Скандинавии увидели «троянского коня» в недвижимости россиян

    Telegraph: Страны Прибалтики и Скандинавии начнут изымать дома у россиян

    В Прибалтике и Скандинавии увидели «троянского коня» в недвижимости россиян
    @ Jochen Tack/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Власти стран Прибалтики и Скандинавии начали принимать меры вплоть до экспроприации в отношении находящихся в этих государствах домов граждан России, пишет газета The Telegraph.

    Западные чиновники принимают меры вплоть до экспроприации против сотен домов в Литве, Швеции и Норвегии, которые принадлежат россиянам и находятся поблизости от инфраструктурных и военных объектов, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету The Telegraph.

    «В странах Балтийского региона существует обеспокоенность тем, что Россия может использовать право собственности… как своего рода «троянского коня», – заявил бывший посол Литвы в Британии Эйтвидас Баярунас.

    Издание не приводит никаких доказательств того, что загородные дома используются не по назначению. При этом в Москве неоднократно отвергали обвинения стран НАТО в гибридных операциях и подчеркивали отсутствие планов нападать на альянс.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Кремль заявил о поддержке Европой русофобской риторики Лондона.

    Еврокомиссия опровергла обсуждение конфискации активов России.

    Летом премьер-министр Словакии Роберт Фицо обвинил европейские элиты в русофобии.

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    20 октября 2026, 00:05 • Новости дня
    Пезешкиан поблагодарил Путина за твердую позицию по ситуации вокруг Ирана

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым выразил признательность руководству РФ во главе с президентом Владимиром Путиным и всему российскому народу за их твердую позицию в отношении событий вокруг исламской республики.

    «Мы признательны президенту России Владимиру Путину, правительству и народу вашей страны за ту сильную позицию, которую вы демонстрируете в связи с последними событиями», – заявил Пезешкиан, передает ТАСС.

    Встреча иранского президента и главы российской дипломатии состоялась в Тегеране в рамках рабочей поездки Лаврова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент Ирана рассказал о запланированной в Москве встрече с Путиным.

    Лавров обсудил с президентом Ирана пути укрепления сотрудничества.

    Премьер-министр Михаил Мишустин передал Пезешкиану приветствие от Путина через вице-президента Ирана.

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    20 октября 2026, 12:07 • Новости дня
    Фантасты объяснили разницу в страхах перед ИИ в Китае и на Западе
    Фантасты объяснили разницу в страхах перед ИИ в Китае и на Западе
    @ IMAGO/Piero Nigro/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Колумнист издания NewScientist Эннали Ньюиц сравнил западные страхи перед искусственным интеллектом с христианскими представлениями о едином Боге и показал, как это отличает отношение к ИИ в США от восприятия технологии в Китае.

    Эннали Ньюиц напомнил, что в США на фоне обсуждений угроз искусственного интеллекта президент Дональд Трамп в прошлом месяце подписал указ, по которому технология больше не должна называться «искусственным» интеллектом, а только «суперинтеллектом», и объявил в соцсетях «врагом» тех, кто продолжает употреблять прежний термин, передает NewScientist.

    По словам автора, идея «суперинтеллекта», популяризированная философом Ником Бостромом, повторяет христианскую модель мира, где всемогущий Бог управляет через «класс жрецов», а в массовой культуре Запада споры пессимистов и сторонников ускоренного развития ИИ напоминают спор религиозных сект о намерениях Бога и отражаются в фантастике о «машинах-спасителях» и «машинах-карателях». Ньюиц считает, что такие духовные и научно-фантастические образы затем перетекают в политику и регулирование технологий.

    Китайский писатель-фантаст Чэнь Цюфань в беседе с Ньюицом отметил, что в китайской традиции нет единого всесильного Бога, а божества воспринимаются как «могущественные соседи с должностными обязанностями», поэтому в местном воображении ИИ выглядит скорее как инструмент, бюрократ, помощник или член семьи и рассматривается как шанс возглавить новую индустриальную революцию. По словам Чэня, «самый глубокий страх» в Китае связан не с восстанием машин, а с риском «опоздать к очередной промышленной революции», тогда как американцы задают ИИ богословский вопрос «кто спасет или осудит нас», а китайцы – исторический: «успеем ли мы на этот раз».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник власти США запретили гражданским ведомствам использовать китайский искусственный интеллект DeepSeek. На прошлой неделе Москва выразила озабоченность решением США переименовать искусственный интеллект в «суперинтеллект». В прошлом месяце Конгресс США объединился ради разработки регулирования искусственного интеллекта.

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    20 октября 2026, 17:53 • Новости дня
    Сыгравший в сериале «Метод» актер Толдыков умер на 66-м году жизни
    Сыгравший в сериале «Метод» актер Толдыков умер на 66-м году жизни
    @ Киностудия им. М. Горького

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Советский и российский актер Владислав Толдыков, сыгравший в сериале «Метод» и ряде других картин, ушел из жизни в Москве в возрасте 65 лет.

    Смерть артиста наступила 18 октября, передает ТАСС. «Папа умер в воскресенье, 18 октября, в День отца», – сообщили в семье Толдыкова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом скончался актер из сериала «Каменская».

    В июне из жизни ушел актер Евгений Калинцев.

    Весной стала известна причина смерти актера и режиссера Быстрицкого.

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    20 октября 2026, 07:50 • Новости дня
    Китай вдвое сократил поставки картофеля в Россию

    Китай за месяц сократил экспорт картофеля в Россию почти в два раза

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В сентябре объем экспорта китайского картофеля на российский рынок снизился почти в два раза, достигнув минимального уровня с ноября прошлого года.

    Сентябрьские поставки картофеля из Китая в Россию сократились в 1,8 раза в месячном выражении и на 12% в годовом, составив 957,4 тыс. долларов, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные китайской таможни.

    По итогам первых трех кварталов текущего года объем закупок китайского картофеля со стороны России также снизился в два раза, до 29,4 млн долларов.

    В результате Россия опустилась с третьего на четвертое место среди главных покупателей картофеля у Китая. Первые три строчки в списке заняли Вьетнам, Таиланд и Малайзия, а замкнула пятерку Шри-Ланка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Китай объявил о непрерывном углублении сотрудничества с Россией. Ранее глава МИД России Сергей Лавров предрек рекордный товарооборот между странами. Объем торговли между Москвой и Пекином превысил 185 млрд долларов.

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    19 октября 2026, 22:49 • Новости дня
    Трамп заявил о готовности к встрече с Путиным и Си Цзиньпином

    Трамп допустил трехстороннюю встречу с Путиным и Си Цзиньпином

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп выразил готовность рассмотреть возможность проведения трехсторонней встречи с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином для обсуждения ядерного вооружения.

    Отвечая на вопрос о возможности такой встречи на Южной лужайке Белого дома, американский лидер сказал: «Нет, но я бы это сделал», передает ТАСС.

    «Мы бы провели ее, чтобы поговорить о ядерных вооружениях и денуклеаризации», – добавил Трамп, подчеркнув, что в настоящее время договоренностей о встрече нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Кремль прокомментировал возможность встречи Путина, Си Цзиньпина и Трампа.

    В начале месяца в Кремле назвали интересной идею встречи Путина, Си Цзиньпина и Трампа на саммите АТЭС.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что встреча Путина и Трампа необходима для всего мира.

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    20 октября 2026, 15:45 • Новости дня
    Бюджетный комитет Госдумы одобрил назначение Силуанова вице-премьером
    Бюджетный комитет Госдумы одобрил назначение Силуанова вице-премьером
    @ Александр Миридонов/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Комитет Государственной думы по бюджету и налогам поддержал кандидатуру Антона Силуанова на должность вице-премьера – министра финансов России.

    Парламентарии одобрили утверждение Силуанова на пост заместителя председателя правительства, передает РИА «Новости». Он руководит Минфином с 2011 года, а в 2018–2020 годах уже совмещал эту должность с постом первого вице-премьера.

    На должность вице-премьера – полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе предложена кандидатура губернатора Приморья Олега Кожемяко. Первого замминистра финансов Ирину Окладникову предложили назначить вице-премьером – руководителем аппарата правительства.

    Министр транспорта Андрей Никитин может стать вице-премьером, а на его место предложен глава Росавиации Дмитрий Ядров. Во вторник кандидаты проводят встречи с профильными комитетами, в среду их кандидатуры рассмотрит Госдума.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник депутаты Госдумы поддержали кандидатуры новых членов правительства.

    В понедельник Кремль заявил о расширении полномочий Силуанова.

    Премьер-министр Михаил Мишустин внес в Госдуму кандидатуры пяти новых членов кабинета министров.

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    19 октября 2026, 21:48 • Новости дня
    Самокатчика избили за наезд на коляску с ребенком в Екатеринбурге

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Екатеринбурге двое прохожих избили водителя электросамоката, который сбил женщину с двухлетней дочерью в коляске.

    Инцидент произошел днем 17 октября. В микрорайоне Широкая Речка 36-летний мужчина на электросамокате ехал по тротуару и врезался в коляску, когда женщина свернула на велодорожку, пишет «Газета. Ru».

    В результате столкновения коляска опрокинулась. Двое проходивших мимо мужчин набросились на самокатчика, повалили его на землю и стали избивать руками и ногами.

    Мать достала дочь из коляски. У двухлетней девочки диагностировали ушибы, после осмотра ее отпустили домой.

    По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о нарушении правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу грузовик сбил девушку на самокате на Малой Дмитровке в Москве.

    В начале месяца сбитый на самокате в Мытищах подросток умер в больнице.

    Весной девочки-подростки на электросамокатах сбили женщину с ребенком в Новосибирске.

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    19 октября 2026, 21:40 • Новости дня
    Посетителей ПВЗ предупредили о риске заражения гепатитом

    Врач Сухарева заявила о риске заражения гепатитом через ножи в пунктах выдачи

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Посетители пунктов выдачи заказов (ПВЗ) рискуют заразиться гепатитом при использовании общих канцелярских ножей для вскрытия посылок, заявила терапевт Ольга Сухарева.

    Специалист рассказала, что к ней неоднократно обращались пациенты, порезавшиеся канцелярским ножом при проверке товара. Именно этот инструмент представляет серьезную опасность для здоровья клиентов маркетплейсов, приводит слова терапевта «Лента.ру».

    «До вас этим же ножом мог порезаться кто-то еще. А вирус гепатита В может до месяца обитать в капле засохшей крови. Вирус гепатита С тоже устойчив во внешней среде: он может сохраняться более недели даже в засохшем и незаметном пятне крови на лезвии бритвы, конце иглы», – объяснила Сухарева.

    При этом медик добавила, что ВИЧ подобным путем передаться не может.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе в Красноярске клиентка с тремя собаками напала на сотрудницу пункта выдачи заказов.

    Летом Роспотребнадзор зарегистрировал сверхточный тест на гепатит Е.

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    20 октября 2026, 00:21 • Новости дня
    Трамп высоко оценил позицию России и Китая по Украине

    Трамп признался в высокой оценке позиций Москвы и Пекина по Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп заявил, что американская администрация высоко ценит справедливую позицию Москвы и Пекина в отношении Украины.

    Американская администрация высоко ценит позицию Москвы и Пекина в отношении Украины, передает ТАСС.

    Отвечая на вопросы журналистов в Белом доме о возможности обсуждения украинского кризиса с председателем КНР Си Цзиньпином, американский лидер ответил утвердительно. Он подчеркнул, что глава Китая ведет себя очень справедливо в этом вопросе.

    «То же самое можно сказать и о России. Они сделали гораздо меньше, чем могли бы, и я это высоко ценю. Они знают, что я это высоко ценю», – заявил Трамп.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Дональд Трамп назвал денуклеаризацию главной темой предстоящей встречи с лидерами России и Китая.

    Западные обозреватели предупредили, что предложенная Москвой и Вашингтоном сделка по Украине повергнет Европу в шок.

    Власти США отказались обсуждать желание Киева наносить удары по российской территории с помощью системы Starshield.

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    20 октября 2026, 20:09 • Новости дня
    Суд Норвегии конфисковал пять объектов недвижимости России по иску «Нафтогаза»

    VG: Суд в Осло конфисковал недвижимость России на 57 млрд крон

    Суд Норвегии конфисковал пять объектов недвижимости России по иску «Нафтогаза»
    @ Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Норвежский суд постановил изъять пять принадлежащих России объектов недвижимости в Осло в рамках удовлетворения иска украинской компании «Нафтогаз» на сумму более 57 млрд норвежских крон (около 500 млрд рублей).

    В частности, под арест попал многоквартирный дом в районе Фрогнер на западе норвежской столицы на основании претензий в размере 40 млрд крон (более 350 млрд рублей), передает ТАСС со ссылкой на газету Verdens Gang. Остальные четыре объекта являются жилищно-строительными кооперативами. Первоначальная сумма иска «Нафтогаза» составляла 40 млрд крон, а еще 17 млрд были начислены в качестве процентов и судебных издержек.

    Королевство ранее уже пыталось конфисковать российское имущество по искам украинской компании. Норвежские власти 2 сентября задержали судно «Профессор Молчанов» в порту Баренцбурга для обеспечения арбитражного решения на сумму около 4,22 млрд долларов.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщала, что решение об аресте этого судна на Шпицбергене обжаловано, а рассмотрение дела по существу ожидается в октябре или ноябре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду суд Норвегии не дал «Нафтогазу» немедленно продать российское судно.

    В прошлом месяце Москва пообещала Осло зеркальный ответ на арест судна «Профессор Молчанов».

    В прошлом году украинская компания заявила о победе по иску о взыскании собственности России.

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    19 октября 2026, 21:36 • Новости дня
    Путин подписал закон об исполнении федерального бюджета за 2025 год

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Владимир Путин утвердил закон об исполнении федерального бюджета за 2025 год с дефицитом более 5,6 трлн рублей.

    Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Доходы государства за прошлый год составили 37,283 трлн рублей, расходы достигли 42,91 трлн рублей. Таким образом, бюджет исполнен с дефицитом 5,626 трлн рублей, что составляет 2,6% ВВП.

    Ключевыми приоритетами документа стали социальная поддержка граждан, финансирование нужд обороны и безопасности, помощь участникам спецоперации на Украине и их семьям, а также реализация национальных проектов для достижения технологического лидерства.

    Вице-спикер Госдумы Александр Жуков отмечал, что на фоне введенных против российской экономики санкций нефтегазовые доходы существенно сократились. Однако эти потери удалось компенсировать за счет роста внутреннего производства, благодаря чему бюджет оказался сбалансированным, передает РИА «Новости».

    Все социальные выплаты были проиндексированы по уровню инфляции. На поддержку промышленности выделили свыше 1 трлн рублей, на развитие транспортной системы – более 1,7 трлн рублей, а на сельское хозяйство направили более 600 млрд рублей. Кроме того, регионам предоставили инфраструктурные кредиты на 250 млрд рублей и списали старые долги на 227 млрд рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент подписал закон об исполнении бюджета ФОМС за 2025 год.

    В среду Совет Федерации одобрил закон об исполнении федерального бюджета.

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    20 октября 2026, 01:07 • Новости дня
    В 2026 году в Вооруженных силах России испытали более 20 новых средств связи

    Генерал Квитка сообщил об испытании более 20 комплексов связи в 2026 году

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские военные специалисты с начала 2026 года провели успешные испытания и апробацию более 20 новых средств и комплексов связи, сообщили в Министерстве обороны.

    Как рассказал начальник связи – заместитель начальника штаба Московского военного округа по связи генерал-майор Дмитрий Квитка, специально созданная группа исследований также детально изучила новые режимы работы всех имеющихся в войсках образцов оборудования, передает ТАСС.

    «В нашем управлении создана группа исследований и внедрения перспективных разработок и средств. С начала 2026 года этой группой проведена апробация более 20 средств и комплексов связи, исследованы новые режимы работы всех имеющихся на сегодня образцов», – отметил Квитка.

    По его словам, специалисты ведут активную работу над увеличением дальности каналов дистанционного управления наземных роботизированных комплексов, криптозащитой видеопотоков и совершенствованием радиосвязи различных диапазонов.

    Генерал подчеркнул, что многие предложения связистов группировки войск «Запад» уже реализованы в конкретных образцах техники.

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