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    20 октября 2026, 19:17 • Новости дня

    Популярный у российских туристов в Турции сервис прекратит работу

    Туристам из России сообщили о предстоящем закрытии Letim

    Популярный у российских туристов в Турции сервис прекратит работу
    @ Jens Kalaene/dpa/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Популярная среди российских туристов в Турции платежная система Letim прекратит свою работу 30 ноября, сообщили в службе поддержки сервиса.

    «Информируем вас, что сервис Letim прекратит свою работу 30 ноября 2026 года… Вы сможете использовать средства на своем счете Letim для оплаты онлайн- и офлайн-покупок или вывести на свой счет в российском банке через приложение Letim до 30 ноября 2026 года включительно», – приводит РИА «Новости» сообщение службы поддержки сервиса.

    После этой даты клиенты смогут вывести остатки средств, обратившись в техподдержку. При этом снятие наличных и переводы на банковские счета в Турции в рамках процесса завершения работы уже недоступны.

    Приложение Letim представляет собой цифровой кошелек, позволяющий туристам пополнять баланс со своего банковского счета, оплачивать покупки и услуги в Турции по QR-коду, а также снимать наличные в банкоматах. Пользователи также могли оформить пластиковую карту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне глава ВТБ Андрей Костин сообщил о планах банка запустить оплату по QR-коду для российских туристов в Турции.

    В апреле власти турецкой Антальи заявили о решении большинства проблем россиян с безналичной оплатой.

    В прошлом году турецкие отельеры предложили отказаться от системы «шведский стол» в гостиницах.

    18 октября 2026, 15:01 • Новости дня
    Байрактар: Турция надеется получить часть российского дизтоплива

    Tекст: Ольга Иванова

    Министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар заявил, что Анкара рассчитывает получить часть российского дизельного топлива в рамках договоренностей между Москвой и Вашингтоном.

    «Россия заключила с Трампом соглашение по дизтопливу. Мы в ходе встреч договорились, что часть этого объема получит Турция», – приводит слова Байрактара РИА «Новости».

    Ранее вице-премьер Александр Новак отмечал, что российское дизельное топливо востребовано на мировых рынках, и в нем заинтересованы и другие потребители, помимо США.

    Президент России Владимир Путин 9 октября провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Американский лидер сообщил о достигнутой договоренности о поставках дизельного топлива из России на мировой рынок, после чего Минфин США выпустил лицензию, разрешающую операции с российским дизелем до 7 апреля 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Новак сообщил о проработке контрактов на поставку дизеля в США.

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о расколе Соединенных Штатов и Европы из-за сделки с Россией по дизтопливу.

    В четверг газета NYP узнала о сроках доставки в США российского топлива.

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    18 октября 2026, 06:32 • Новости дня
    Банк России назвал критерии для признания банкнот ветхими

    Центробанк перечислил критерии для признания банкнот ветхими

    Tекст: Антон Антонов

    Купюры с рисунками, надписями, сильными загрязнениями, а также утратившие красочный слой или склеенные лентой считаются ветхими и могут быть обменяны, сообщили в главном управлении Банка России по Центральному федеральному округу.

    «Ветхой считается банкнота Банка России, имеющая хотя бы один из признаков повреждения, перечисленных в положении Банка России», – отметили в управлении ЦБ.

    Среди признаков ветхости названы загрязнение, снижающее яркость на 8% и более, надписи от двух символов, рисунки и частичная утрата красочного слоя из-за потертости, передает РИА «Новости».

    Для ряда дефектов установлены точные размеры: купюра подлежит замене при наличии контрастного пятна диаметром от 5 мм, разрыве края от 7 мм и сквозном отверстии от 4 мм.

    В эту же категорию попадают банкноты с утраченным углом площадью от 32 кв. мм или краем, из-за которого размер купюры уменьшился на 5 мм и более. Также ветхими признаются разорванные деньги, склеенные лентой, их изымают при обработке и заменяют на новые.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле число фальшивых долларов в России упало до исторического минимума.

    В январе Банк России предложил запретить продажу купюр «банка приколов».

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    20 октября 2026, 20:20 • Видео
    «Альтернатива для Германии» продолжает удивлять

    Руководство партии «Альтернатива для Германии» сделало несколько заявлений, на которые стоит обратить внимания. Обращать внимание на заявления канцлера Фридриха Мерца, напротив, не стоит.

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    20 октября 2026, 18:29 • Новости дня
    Болгария отказалась выделять Украине дополнительную помощь

    Премьер Болгарии Радев отказался выделять Украине дополнительную помощь

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил об отказе страны предоставлять дополнительную финансовую помощь Украине.

    В ходе брифинга Радев заявил, что Болгария не намерена участвовать в выделении Украине запрошенных Владимиром Зеленским дополнительных 70 млрд евро, передает ТАСС.

    «В прошлом году было решение Европейского союза о займе для Украины в размере 90 млрд евро, который Европа гарантирует, а на Совете ЕС на прошлой неделе президент Зеленский попросил еще 70 млрд евро», – отметил он.

    По словам премьер-министра, выделение таких сумм неуместно «на фоне того, что переживает сейчас Европа». Радев также выразил надежду на то, что в конфликте «разум и дипломатия будут преобладать», добавив, что военными средствами достичь выхода из него практически невозможно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Бундестаге заявили об истощении финансов ЕС на поддержку Украины. Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал эту помощь большой нагрузкой на европейский бюджет.

    В четверг премьер Латвии призвал европейцев пить меньше пива ради помощи Киеву.

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    18 октября 2026, 17:19 • Новости дня
    Турецкая прокуратура обвинила известного певца в торговле наркотиками

    Anadolu: Прокуратура Турции обвинила певца Ялчинташа в торговле наркотиками

    Tекст: Ольга Иванова

    Столичная прокуратура Турции подготовила обвинительное заключение в отношении певца Ильяса Ялчинташа, которому грозит длительный тюремный срок за незаконный оборот наркотиков.

    Прокуратура обвинила турецкого певца Ильяса Ялчинташа в незаконном обороте наркотических средств, по этой статье ему грозит не менее 10 лет тюремного заключения, передает ТАСС со ссылкой на агентство Anadolu.

    В ходе обысков в квартире исполнителя правоохранительные органы обнаружили приспособления для фасовки наркотиков и, предположительно, сами запрещенные вещества. Прокуратура отмечает, что экспертиза выявила в крови и волосах певца следы ряда наркотических препаратов, однако сам Ялчинташ отрицает вину.

    В последние месяцы в Турции проходят масштабные антинаркотические операции. Ранее в Стамбуле по подозрению в связанных с наркотиками преступлениях задержали десятки человек, среди которых известные актеры, журналисты и блогеры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду в Казахстане отменили концерт задержанного за наркотики рэпера Navai.

    В марте турецкая актриса Ханде Эрчел отвергла обвинения по делу о наркотиках.

    В январе в Турции после скандала с запрещенными веществами уволили актера из сериала «Клюквенный щербет».

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    17 октября 2026, 21:25 • Новости дня
    Первый снег выпал на юге Турции и в районе Стамбула

    Первый снег выпал в курортной провинции Мугла в Турции

    Tекст: Мария Иванова

    В Турции выпал первый снег, в том числе в курортной провинции Мугла на юге страны, сообщают местные жители в социальных сетях.

    Снегопад прошел на горе Гектепе в провинции Мугла на высоте 1892 метра над уровнем моря, местные жители сочли его непривычно ранним, передает РИА «Новости».

    Кроме того, снег выпал в районе Карталкая в провинции Болу, расположенной к востоку от Стамбула. Там на горнолыжном курорте образовались сугробы.

    В октябре на курортах юга Турции, включая Анталью, установилась холодная погода: днем температура снижалась до 18 градусов при климатической норме в 26,6 градуса, идут сильные дожди. В Стамбуле в среду выпало рекордное количество осадков – более 270 миллиметров на квадратный метр, что привело к затоплениям, парализации движения и гибели пяти человек.

    Накануне сообщалось, что отдыхающие в Анталье россияне пожаловались на январскую погоду.

    Ранее число жертв рекордных ливней в Стамбуле достигло пяти.

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    18 октября 2026, 14:31 • Новости дня
    На первом блоке АЭС «Аккую» провели более 1 тыс. испытаний

    Минэнерго Турции: На первом блоке АЭС «Аккую» провели более 1 тыс. испытаний

    Tекст: Ольга Иванова

    В рамках предпусковой работы на первом блоке атомной электростанции «Аккую» проведено уже 1090 испытаний, заявил министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар в интервью телеканалу Kanal7.

    «На данный момент проведено уже более тысячи, а именно 1090 различных испытаний на первом блоке. Впервые в истории Турции ядерное топливо будет загружено в реактор АЭС», – приводит слова министра РИА «Новости».

    Министр отметил, что Анкара планирует запустить первый блок до конца года, приурочив это к 70-летию начала ядерных исследований в Турции. Агентство по ядерному регулированию Турции (NDK) тщательно следит за испытаниями, так как приоритетом является безопасность.

    АЭС «Аккую» – первая в Турции атомная электростанция, строящаяся с участием России. Она будет состоять из четырех энергоблоков с реакторами ВВЭР-1200 поколения 3+, мощность каждого составит 1200 МВт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца первый контур реактора турецкой АЭС «Аккую» прошел предпусковую проверку.

    Глава Минэнерго Турции и глава Росатома обсудили строительство станции.

    В прошлом месяце Лихачев заявил о готовности к работе пункта управления энергоблоком.

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    18 октября 2026, 20:36 • Новости дня
    В Стамбуле задержали устроивших нарколабораторию в автодоме иностранцев

    В Стамбуле арестовали иностранцев за создание передвижной нарколаборатории

    Tекст: Ольга Иванова

    В центральном районе Стамбула полиция задержала двух иностранцев, которые оборудовали передвижную нарколабораторию в автодоме и производили синтетические наркотики.

    Внимание сотрудников отдела по борьбе с наркотиками привлек припаркованный в районе Шишли автодом с иностранными номерами, из которого выходили двое мужчин с сумками. Вскоре под днищем машины полицейские обнаружили синтетический наркотик в жидком виде, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Hurriyet.

    После 15 дней слежки правоохранители выяснили, что подозреваемые сняли неподалеку квартиру. В автодоме они обрабатывали наркотик в жидком виде, а в квартире перерабатывали его в твердый формат и сбывали на продажу. Тринадцатого октября полиция задержала злоумышленников.

    В ходе обысков силовики конфисковали 162 кг наркотиков в жидком виде и 51 кг запрещенных веществ в виде кристаллов. В помещениях также были изъяты химикаты, используемые в нелегальном производстве. Суд постановил арестовать подозреваемых.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале правоохранительные органы изъяли 51 кг наркотиков в нарколаборатории в Самарской области.

    Европол сообщил о ликвидации 24 нарколабораторий в ЕС.

    ФСБ раскрыла крупную нелегальную лабораторию в Ярославле.

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    18 октября 2026, 14:44 • Новости дня
    Число жертв наводнений в Стамбуле возросло до шести человек

    Число жертв наводнений в Стамбуле достигло шести человек

    Tекст: Вера Басилая

    В заливе Золотой Рог обнаружено тело пропавшего без вести гражданина Туркменистана Мурата Бабаджонова, в результате чего число погибших при наводнениях в Стамбуле достигло шести человек.

    В Стамбуле нашли тело иностранца, в результате чего число погибших из-за мощных ливней увеличилось до шести человек, передает РИА «Новости».

    Тело гражданина Туркменистана Мурата Бабаджонова, пропавшего без вести в районе Аязага на севере города, обнаружили в заливе Золотой Рог.

    Ранее губернатор провинции Давут Гюль заявлял о пяти пропавших без вести. В среду в Стамбуле выпал рекордный в современной истории объем осадков – более 270 миллиметров на квадратный метр. Из-за ливней оказались затоплены улицы и целые кварталы, было парализовано движение автомобилей и нарушена работа общественного транспорта.

    На воскресенье синоптики объявили оранжевый уровень погодной опасности в азиатской части Стамбула, в европейской катаклизмов не предвидится. В управлении по стихийным бедствиям при мэрии Стамбула (AKOM) сообщили, что в ближайшие пять дней осадков не ожидается, а со вторника температура воздуха приблизится к 20 градусам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу число погибших при наводнениях в Стамбуле выросло до пяти.

    В четверг число жертв рекордных осадков в городе достигло четырех. В тот же день подросток в Стамбуле погиб от удара током в луже во время ливня.

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    19 октября 2026, 05:56 • Новости дня
    На концерте в Стамбуле погибли два человека

    На концерте Unreal x Jeton в Стамбуле погибли два человека

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Стамбуле во время концерта Unreal x Jeton скончались два зрителя, еще один находится в тяжелом состоянии в больнице, сообщают местные СМИ.

    Число погибших на концерте в стамбульском Конгресс-центре возросло до двух, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал NTV. Мероприятие собрало около 5 тыс. зрителей.

    В ночь на воскресенье трое посетителей почувствовали недомогание. «Врачам не удалось спасти Фуркана А. и Махмуда С.», – говорится в сообщении канала. Третий пострадавший находится в больнице в тяжелом состоянии.

    Полиция и медики считают, что причиной трагедии могло стать употребление наркотиков и алкоголя.

    Один из российских зрителей сообщил, что концерт был прерван, а выступление последнего диджея сокращено на 15 минут из-за вмешательства полиции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году суд в Астрахани приговорил иностранца за массовое отравление наркотиками. В 2024 году полиция провела обыски на выступлении Mayot. В Петербурге в 2024 году после концерта рэпера Uglystephan отравились подростки.

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    19 октября 2026, 20:49 • Новости дня
    Россиянин пострадал в ДТП с грузовиком в турецкой Анталье

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россиянин Игорь Корнилов пострадал в результате столкновения его автомобиля с грузовиком на перекрестке в турецкой провинции Анталья.

    Грузовик, двигавшийся на запрещающий сигнал светофора, протаранил автомобиль гражданина России, а затем вместе с ним врезался в стоявший впереди пикап, передает ТАСС со ссылкой на агентство IHA.

    В результате ДТП Корнилов и пассажирка пикапа Фатма Оджал получили травмы. Пострадавших доставили в больницу после оказания им первой помощи на месте.

    Авария произошла на перекрестке трассы Анталья – Манавгат. Сообщается, что 27 сентября на этом же участке произошло аналогичное ДТП: грузовик проехал на красный свет и опрокинулся, в результате чего погибли гражданка России и гражданка Азербайджана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе семь россиян пострадали в ДТП с пассажирским автобусом в Анталье.

    В начале месяца российское посольство начало выяснять, есть ли граждане России среди пострадавших в другой аварии с туристическим автобусом в этом же регионе.

    В сентябре россиянка погибла в ДТП с грузовиком на остановке в турецкой Анталье.

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    19 октября 2026, 07:50 • Новости дня
    Володин заявил о затянутой Зеленским удавке на шее украинцев

    Володин: Зеленский затянул удавку на шее украинцев зарубежными кредитами

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Владимир Зеленский затянул удавку на шее украинского народа, набрав зарубежных кредитов, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

    «Набрав кредитов и зарубежной помощи – а бесплатный сыр, как вы знаете, бывает только в мышеловке, – Зеленский затянул удавку на шее украинского народа», – написал он на своей странице в MAX.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо исключил участие своей страны в новом кредите Евросоюза для Киева. Кроме того, председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал Украину концлагерем во главе с Владимиром Зеленским.

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    19 октября 2026, 06:31 • Новости дня
    Турция решила отстаивать недопуск военных кораблей в проливы

    Турция решила ввести запрет на проход военных кораблей через Босфор и Дарданеллы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Власти Турции намерены твердо отстаивать запрет на проход военных кораблей через проливы Босфор и Дарданеллы ради сохранения региональной безопасности.

    Анкара планирует отстаивать недопуск военных кораблей через Босфор и Дарданеллы на фоне обострения ситуации в Черном море, передает РИА «Новости».

    «Турция намерена твердо придерживаться своей позиции по проходу военных кораблей через проливы. В нынешних условиях особенно важно не допускать дальнейшей эскалации напряженности в Черном море», – заявил источник агентства в турецком правительстве.

    По его словам, конвенция Монтре остается ключевым международным механизмом, регулирующим проход флота, и Анкара продолжит выполнять свои обязательства для сохранения сложившегося правового режима.

    Ранее газета Turkiye сообщала, что ряд стран НАТО оказывает давление на турецкие власти с целью добиться свободного прохода боевых кораблей в акваторию Черного моря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Румыния пообещала вложить 4 млрд евро в базу НАТО на Черном море. Болгария, Румыния и Турция начали готовить план безопасности региона. Кроме того, Минобороны Турции анонсировало учения Североатлантического альянса в черноморской акватории.

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    19 октября 2026, 12:23 • Новости дня
    Россиянка упала со скалы у водопада в Анталье

    DHA: В турецкой Анталье россиянка упала с шестиметровой скалы

    Tекст: Мария Иванова

    В турецкой Анталье 58-летняя гражданка России госпитализирована после падения со скалы у водопада Куршунлу в районе Аксу.

    Инцидент произошел в воскресенье во время прогулки россиянки Ольги Л. с родственниками на тропе Ботанического сада, пишет ТАСС со ссылкой на агентство DHA.

    Женщина потеряла равновесие и упала с шестиметровой высоты. Родственники и находившиеся в саду местные жители вызвали службу спасения.

    Спасатели подняли пострадавшую на носилках и передали медикам. Она доставлена в городскую больницу, ее состояние не вызывает опасений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца российский турист погиб в Турции после прыжка с парапланом.

    В прошлом году генеральное консульство подтвердило гибель российской туристки в Турции.

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    19 октября 2026, 08:41 • Новости дня
    Турция заявила о координации с Россией по безопасности судоходства в Черном море

    Турция поддержала координацию с РФ по безопасности судоходства

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Анкара поддерживает тесную координацию с Москвой по вопросам безопасности судоходства в Черном море на фоне сохраняющихся угроз для гражданских судов.

    Турция поддерживает тесную координацию с Россией по вопросам безопасности судоходства в Черном море на фоне сохраняющихся угроз гражданскому морскому сообщению и рисков для региональной торговли, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в турецком кабмине.

    «Для Турции принципиально важно, чтобы гражданские суда могли безопасно осуществлять перевозки, а ситуация в регионе не приводила к дальнейшему росту угроз для экипажей и торгового сообщения», – заявил собеседник агентства.

    Источник подчеркнул, что эскалация в Черном море затрагивает не только прибрежные государства, но и международную торговлю, включая поставки продовольствия. Поэтому Анкара считает необходимым искать практические решения для обеспечения безопасности морских перевозок вместе с заинтересованными сторонами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Болгария, Румыния и Турция начали готовить план безопасности Черного моря.

    Кроме того, военный корреспондент Евгений Поддубный заявил, что Россия парализовала черноморское судоходство Украины.

    Также Турция допустила переговоры по безопасности судоходства в Черном море.

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    20 октября 2026, 14:32 • Новости дня
    Онлайн-банк Revolut сообщил о масштабном сбое в работе сервисов

    Миллионы европейских пользователей пожаловались на сбои в работе банка Revolut

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Международный онлайн-банк Revolut столкнулся с техническими неполадками, которые затронули работу нескольких сервисов и вызвали жалобы миллионов пользователей из стран Европы.

    Клиенты онлайн-банка Revolut массово пожаловались на перебои в работе сервисов кредитной организации, пишет ТАСС.

    «В настоящее время мы испытываем сбой в работе нескольких сервисов. Мы подтверждаем, что все деньги и данные наших клиентов находятся в безопасности», – говорится в официальном сообщении банка.

    Представители финансовой организации принесли извинения клиентам за доставленные неудобства. Техническая проблема была обнаружена во вторник утром, в данный момент специалисты ведут активную работу над ее устранением.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее хакеры потребовали от Revolut выкуп в 3 млн долларов.

    Также национальная система платежных карт сообщала о возможных сбоях онлайн-платежей по картам Visa и Mastercard.

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