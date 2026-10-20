Telegraph: В США выявили первый в году случай заражения человека птичьим гриппом

Tекст: Валерия Городецкая

Мужчина в штате Вашингтон сдал положительный тест на птичий грипп H5N1, что стало первым подобным случаем в США в текущем году, пишет The Telegraph. Пациент, работающий на молочной ферме, предположительно заразился после контакта с двумя инфицированными коровами, передает РИА «Новости».

Заболевание протекает в легкой форме. В настоящее время мужчина находится у себя дома, его состояние оценивается как нетяжелое.

Как писала газета ВЗГЛЯД, весной в Италии выявили первый в Европе случай птичьего гриппа H9N2.

В прошлом году академик Геннадий Онищенко исключил переход штамма птичьего гриппа к человеку.

Агентство Reuters предупредило о риске серьезной пандемии птичьего гриппа.