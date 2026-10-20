Мишустин прибыл в Петербург для встречи с премьером Китая Ли Цяном

Tекст: Тимур Шайдуллин

По сообщению пресс-службы правительства, в среду Мишустин проведет переговоры с премьером Госсовета КНР Ли Цяном, передает РИА «Новости». Ожидается, что стороны обсудят вопросы российско-китайских отношений и стратегического взаимодействия.

Приоритетом на переговорах станет укрепление торгово-экономического и культурного сотрудничества, а также продвижение совместных проектов в различных сферах. По итогам встречи планируется принятие совместного коммюнике и ряда двусторонних документов.

Мишустин прибыл в Петербург из Душанбе, где участвовал в заседании Совета глав правительств стран ШОС и провел встречу с первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Резой Арефом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, встреча Мишустина и премьера Госсовета Китая была анонсирована в четверг.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила о выходе отношений России и Китая на беспрецедентный уровень.

В августе председатель КНР Си Цзиньпин сообщил о дальнейшем укреплении российско-китайских отношений.